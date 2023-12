V kraji přibývá černého kašle, rizikový je především pro nejmenší děti

Dávivý kašel může být rizikový především pro novorozence a kojence, kteří ještě nejsou vzhledem k věku očkováni nebo nemají očkování dokončeno.

„Dávivý – nebo také černý – kašel je vysoce nakažlivé onemocnění, které se přenáší vzdušnou cestou prostřednictvím kapének. Ty vznikají při mluvení, kašlání a smrkání,“ popsala Hana Pavlasová, ředitelka protiepidemického odboru KHSV.

První příznaky se jeví jako běžný zánět dýchacích cest

Onemocnění se zpočátku jeví jako běžný zánět dýchacích cest. Může k němu přibýt rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek. Dále se připojuje i mírně zvýšená teplota, chrapot a bolesti v krku. V převážné většině případů ale dochází k následnému rozvoji záchvatovitého, obvykle suchého kašle, s rudnutím až modráním v obličeji.

Kašel se obvykle zhoršuje v noci a nereaguje na běžnou léčbu. „Může se objevit krátká zástava dechu, po které následuje hlasitý, zajíkavý nádech připomínající zakokrhání kohouta. Záchvat kašle někdy končí vykašláním malého množství vazkého sputa nebo zvracením – proto dávivý kašel,“ popsala Böhmová.

Nejdůležitější prevencí je očkování. „V Česku se proti černému kašli očkuje v dětském věku. Apelujeme na rodiče, aby pokud možno dodržovali očkovací kalendář svých dětí. Doporučujeme očkování proti dávivému kašli také rodičům, těhotným a ženám po porodu, rovněž i nejbližším kontaktům malých dětí do jednoho roku života. Je to účinný způsob, jak hlavně kojence ochránit před onemocněním,“ apeluje Pavlasová s tím, že i u očkovaných dospělých postupem času dochází k vyvanutí imunity. To znamená, že vakcinace už nemusí být po letech účinná.