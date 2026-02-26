Školou otřásá spor kantorů s ředitelkou. Učí lidé bez aprobace, stěžují si rodiče

Situace se probírala i na středečním jednání zastupitelstva. Problémy se na humpolecké škole objevily po nástupu nového vedení. Ředitelka Helena Kahounová je v čele zařízení zhruba rok a půl.
Podle nespokojených učitelů, kterých je ve sboru většina, ale také mnohých rodičů, se spory prohlubovaly. Opakovaně poměry ve škole prověřovala Česká školní inspekce. Situace vygradovala loni před Vánoci, kdy stížnost na vedení školy podali pedagogové i rodiče žáků.
Tvrdili, že jejich děti často učí kantoři bez aprobace pro daný předmět. Problém je to podle nich zejména u žáků vyšších ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy.
„Syn je v osmé třídě, za rok ho čekají přijímací zkoušky na střední školu. Učí ho učitel bez aprobace a bez zkušeností. Další učitelka na matematiku byla měsíc a půl nemocná, syn neměl adekvátní náhradu. Jak se pak děti mají připravit na přijímačky?“ stěžovala si jedna z maminek.
Škola nevěděla, kde jsou děti
Podle rodičů je ve škole katastrofální personální situace, vidí značné mezery v bezpečnosti a hlídání dětí a tvrdí, že ředitelka zanedbává své povinnosti. „Škola dokonce nevěděla, kde děti jsou. Chceme, aby ve škole bylo stabilní prostředí a aby děti byly v bezpečí,“ prohlásil další z rodičů Marcel Hlaváč, jeden z autorů podnětu podaného inspekci.
Vedení města, které je zřizovatelem školy, však dosud nepodniklo žádné konkrétní kroky, aby se situaci pokusilo vyřešit. „Probíhá šetření České školní inspekce, čekáme na závěrečnou zprávu. Věříme, že ji budeme mít do dvou týdnů,“ konstatoval starosta Humpolce Petr Machek.
Do školy mezitím město poslalo školní mediátorku, která měla k řešení sporu přispět. „Mým úkolem je pojmenovat problém, říct, co nefunguje, a navrhnout řešení. S tím si pak musí zřizovatel a škola nějak naložit,“ vysvětluje mediátorka Miroslava Zápotočná.
Jak ovšem z kritických reakcí a vystoupení kantorů vyplynulo, ti jí moc nevěří. Když ji najalo a platí město, nepovažují ji za nestrannou. Vadí jim také, že s ní většina z nich absolvovala pohovory bez viditelného výsledku.
„Situace ve škole je vážná a dlouhodobě neudržitelná. Opakovaně dochází k rozhodnutím a postupům, které oslabují důvěru a stabilitu pracovního prostředí, personálním změnám bez vysvětlení, omezení kompetencí a nepřiměřenému tlaku při vyjadřování odlišných názorů. Na tyto skutečnosti jsme opakovaně upozorňovali zřizovatele školy. Naše podněty však byly bagatelizovány,“ přečetla na čtvrtečním jednání humpoleckých zastupitelů učitelka Ilona Kostřicová.
„Po vyčerpání možností dialogu jsme se rozhodli podat výpovědi z pracovního poměru s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Tento krok nevnímáme jako příčinu současného stavu, ale jako důsledek. Jsme přesvědčeni, že bez obměny na postu ředitelky školy nelze důvěru obnovit,“ dodala.
Neudělat unáhlená rozhodnutí
Starosta Machek v reakci na to tvrdil, že město nechtělo dělat unáhlená a neuvážená rozhodnutí. „Z prohlášení pedagogů nikdo nemá radost. Ale prosím, dejte nám čas,“ požádal je.
Jak však v následné debatě učitelé, k nimiž se přidala i opozice, poukazovali, času mělo vedení města dost. Řešení ale ani nehledalo a záležitost víceméně ignorovalo. „Za celý rok a půl fungování nové školské rady jsem nezaznamenal jediný signál, že by se ve škole něco podobného dělo,“ kroutil hlavou místostarosta Martin Hendrych.
Situaci se snaží mírnit mediátorka, která by měla moderovat chystanou pondělní schůzku všech stran. Učitelé, kteří podali výpovědi, se jí ale účastnit nechtějí. „Došlo k naprosté a nevratné ztrátě důvěry ve vedení školy. Mediace nemá smysl,“ vysvětlují, proč odmítají přijít.
Rezignoval bych, glosoval zastupitel
Ředitelka školy Helena Kahounová dění v jejím zařízení i postup učitelů okomentovala jen krátce. „Celá situace mě mrzí. O výpovědích, nakonec jich bylo devatenáct, jsem se dozvěděla až ve čtvrtek ráno a přijala je. Situaci se zřizovatelem řešíme,“ vzkázala.
Na webu školy už před pár dny vyvěsila dokument, v němž personální situaci objasňuje. V posledním školním roce došlo k navýšení počtu dětí, přibyly dvě třídy. K tomu několik učitelů odešlo do důchodu. Sehnat se podařilo jedenáct nových pedagogických pracovníků.
„Kdybych já byl na jejím místě, rezignoval bych. Je ve vedení školy, ručí za ni a za vše, co se na ní děje. Udělal bych sebereflexi. I z osobního hlediska bych nechtěl být tam, kde mě kolegové nechtějí,“ pronesl zastupitel Tomáš Jůzl, který je zároveň ředitelem druhé humpolecké základní školy Hálkova. Právě zde Helena Kahounová pracovala dříve. „Odváděla tu výbornou práci,“ řekl Jůzl.
O rezignaci ředitelka školy prozatím nehovoří a na toto téma se nechce vyjadřovat. Naznačuje, že celá situace může mít časem určitý vývoj, nicméně nyní je příliš čerstvá.
Odchod poloviny sboru, nebo pád ředitelky?
Další osud školy v Hradské ulici je v rukou vedení města. Při tom, jak spor došel daleko, má prakticky jen dvě možnosti. „A obě jsou špatné,“ podotkl zastupitel Vlastimil Brukner. Buď radnice ředitelku odvolá, nebo nechá školu přijít o polovinu kantorského sboru. Ani pro jednu z variant však nemá promyšlené další kroky.
První schůzku s vedením školy už představitelé radnice absolvovali ve čtvrtek odpoledne. V pátek je na městském úřadě bude čekat jednání s nespokojenými učiteli. Podle starosty Machka stále platí i pondělní schůzka všech stran s účastí mediátorky.
„Absolutní prioritou pro nás je chod školy, aby v ní vše fungovalo, jak fungovat má. Řešíme určité možnosti, ale v tuto chvíli žádná varianta není definitivní. Během příštího týdne bychom chtěli stanovit jasný postup,“ konstatoval po schůzce s vedení školy Petr Machek.
Základní školu Hradská momentálně navštěvuje 509 žáků, rozdělené jsou do 22 tříd. Má 41 učitelů, z nichž dva si doplňují patřičné vzdělání a jedna učitelka odbornou kvalifikaci nemá.