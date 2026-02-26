Školou otřásá spor kantorů s ředitelkou. Učí lidé bez aprobace, stěžují si rodiče

Autor:
  15:14
Děti před přijímačkami učí kantoři bez aprobace, mezery jsou v hlídání žáků i bezpečnosti. Personální situace je katastrofální. Tak popisují rozladění rodiče poměry na Základní škole Hradská v Humpolci na Pelhřimovsku, kterou aktuálně prověřuje i školní inspekce. Kvůli dlouhodobým sporům s ředitelkou školy tu podalo dvacet učitelů výpověď. Napjatou situaci má zklidnit mediátorka, najatá městem, řešení hledá i radnice.
Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď kvůli dlouhodobým sporům s ředitelkou školy. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako...
Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako...
Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako...
Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako...
7 fotografií

Situace se probírala i na středečním jednání zastupitelstva. Problémy se na humpolecké škole objevily po nástupu nového vedení. Ředitelka Helena Kahounová je v čele zařízení zhruba rok a půl.

Podle nespokojených učitelů, kterých je ve sboru většina, ale také mnohých rodičů, se spory prohlubovaly. Opakovaně poměry ve škole prověřovala Česká školní inspekce. Situace vygradovala loni před Vánoci, kdy stížnost na vedení školy podali pedagogové i rodiče žáků.

Tvrdili, že jejich děti často učí kantoři bez aprobace pro daný předmět. Problém je to podle nich zejména u žáků vyšších ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy.

„Syn je v osmé třídě, za rok ho čekají přijímací zkoušky na střední školu. Učí ho učitel bez aprobace a bez zkušeností. Další učitelka na matematiku byla měsíc a půl nemocná, syn neměl adekvátní náhradu. Jak se pak děti mají připravit na přijímačky?“ stěžovala si jedna z maminek.

Škola nevěděla, kde jsou děti

Podle rodičů je ve škole katastrofální personální situace, vidí značné mezery v bezpečnosti a hlídání dětí a tvrdí, že ředitelka zanedbává své povinnosti. „Škola dokonce nevěděla, kde děti jsou. Chceme, aby ve škole bylo stabilní prostředí a aby děti byly v bezpečí,“ prohlásil další z rodičů Marcel Hlaváč, jeden z autorů podnětu podaného inspekci.

Vedení města, které je zřizovatelem školy, však dosud nepodniklo žádné konkrétní kroky, aby se situaci pokusilo vyřešit. „Probíhá šetření České školní inspekce, čekáme na závěrečnou zprávu. Věříme, že ji budeme mít do dvou týdnů,“ konstatoval starosta Humpolce Petr Machek.

Do školy mezitím město poslalo školní mediátorku, která měla k řešení sporu přispět. „Mým úkolem je pojmenovat problém, říct, co nefunguje, a navrhnout řešení. S tím si pak musí zřizovatel a škola nějak naložit,“ vysvětluje mediátorka Miroslava Zápotočná.

Jak ovšem z kritických reakcí a vystoupení kantorů vyplynulo, ti jí moc nevěří. Když ji najalo a platí město, nepovažují ji za nestrannou. Vadí jim také, že s ní většina z nich absolvovala pohovory bez viditelného výsledku.

„Situace ve škole je vážná a dlouhodobě neudržitelná. Opakovaně dochází k rozhodnutím a postupům, které oslabují důvěru a stabilitu pracovního prostředí, personálním změnám bez vysvětlení, omezení kompetencí a nepřiměřenému tlaku při vyjadřování odlišných názorů. Na tyto skutečnosti jsme opakovaně upozorňovali zřizovatele školy. Naše podněty však byly bagatelizovány,“ přečetla na čtvrtečním jednání humpoleckých zastupitelů učitelka Ilona Kostřicová.

Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako zřizovatele řešeny dostatečně důsledně.
Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako zřizovatele řešeny dostatečně důsledně.
Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako zřizovatele řešeny dostatečně důsledně.
Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako zřizovatele řešeny dostatečně důsledně.
7 fotografií

„Po vyčerpání možností dialogu jsme se rozhodli podat výpovědi z pracovního poměru s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Tento krok nevnímáme jako příčinu současného stavu, ale jako důsledek. Jsme přesvědčeni, že bez obměny na postu ředitelky školy nelze důvěru obnovit,“ dodala.

Neudělat unáhlená rozhodnutí

Starosta Machek v reakci na to tvrdil, že město nechtělo dělat unáhlená a neuvážená rozhodnutí. „Z prohlášení pedagogů nikdo nemá radost. Ale prosím, dejte nám čas,“ požádal je.

Jak však v následné debatě učitelé, k nimiž se přidala i opozice, poukazovali, času mělo vedení města dost. Řešení ale ani nehledalo a záležitost víceméně ignorovalo. „Za celý rok a půl fungování nové školské rady jsem nezaznamenal jediný signál, že by se ve škole něco podobného dělo,“ kroutil hlavou místostarosta Martin Hendrych.

Sporný výběr ředitele školy v Hnojníku. Na revoltu žáků navázal protest rodičů

Situaci se snaží mírnit mediátorka, která by měla moderovat chystanou pondělní schůzku všech stran. Učitelé, kteří podali výpovědi, se jí ale účastnit nechtějí. „Došlo k naprosté a nevratné ztrátě důvěry ve vedení školy. Mediace nemá smysl,“ vysvětlují, proč odmítají přijít.

Rezignoval bych, glosoval zastupitel

Ředitelka školy Helena Kahounová dění v jejím zařízení i postup učitelů okomentovala jen krátce. „Celá situace mě mrzí. O výpovědích, nakonec jich bylo devatenáct, jsem se dozvěděla až ve čtvrtek ráno a přijala je. Situaci se zřizovatelem řešíme,“ vzkázala.

Na webu školy už před pár dny vyvěsila dokument, v němž personální situaci objasňuje. V posledním školním roce došlo k navýšení počtu dětí, přibyly dvě třídy. K tomu několik učitelů odešlo do důchodu. Sehnat se podařilo jedenáct nových pedagogických pracovníků.

„Kdybych já byl na jejím místě, rezignoval bych. Je ve vedení školy, ručí za ni a za vše, co se na ní děje. Udělal bych sebereflexi. I z osobního hlediska bych nechtěl být tam, kde mě kolegové nechtějí,“ pronesl zastupitel Tomáš Jůzl, který je zároveň ředitelem druhé humpolecké základní školy Hálkova. Právě zde Helena Kahounová pracovala dříve. „Odváděla tu výbornou práci,“ řekl Jůzl.

O rezignaci ředitelka školy prozatím nehovoří a na toto téma se nechce vyjadřovat. Naznačuje, že celá situace může mít časem určitý vývoj, nicméně nyní je příliš čerstvá.

Odchod poloviny sboru, nebo pád ředitelky?

Další osud školy v Hradské ulici je v rukou vedení města. Při tom, jak spor došel daleko, má prakticky jen dvě možnosti. „A obě jsou špatné,“ podotkl zastupitel Vlastimil Brukner. Buď radnice ředitelku odvolá, nebo nechá školu přijít o polovinu kantorského sboru. Ani pro jednu z variant však nemá promyšlené další kroky.

První schůzku s vedením školy už představitelé radnice absolvovali ve čtvrtek odpoledne. V pátek je na městském úřadě bude čekat jednání s nespokojenými učiteli. Podle starosty Machka stále platí i pondělní schůzka všech stran s účastí mediátorky.

„Absolutní prioritou pro nás je chod školy, aby v ní vše fungovalo, jak fungovat má. Řešíme určité možnosti, ale v tuto chvíli žádná varianta není definitivní. Během příštího týdne bychom chtěli stanovit jasný postup,“ konstatoval po schůzce s vedení školy Petr Machek.

Základní školu Hradská momentálně navštěvuje 509 žáků, rozdělené jsou do 22 tříd. Má 41 učitelů, z nichž dva si doplňují patřičné vzdělání a jedna učitelka odbornou kvalifikaci nemá.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

Při výcviku na Dalešické přehradě se z velké hloubky nevynořil policejní potápěč

Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody...

Na Dalešické přehradě na Třebíčsku od odpoledne zasahují všechny složky IZS. K večeru policisté potvrdili, že se hledá policejní potápěč. Ten se při dnešním výcviku nevynořil z vody v místě, kde je...

Cvičení skončilo tragédií. Pohřešovaného policejního potápěče našli mrtvého

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku pokračuje rozsáhlá pátrací operace....

Pátrání po elitním policistovi v Dalešické přehradě má tragický konec. Potápěč, který se v pondělí dopoledne nevrátil na hladinu během plánovaného výcviku, byl nalezen v hloubce bez známek života....

Modernější a křiklavě oranžové. Pacov žasne nad opravou historického nádraží

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Správa železnic dokončila rekonstrukci výpravní budovy nádraží v Pacově. Historická stavba dostala novu podobu, která budí emoce. Výsledek opravy přijímá část veřejnosti s rozpaky. Klasickou nádražní...

Mohl mu zamrznout přísun vzduchu, míní expert o zemřelém potápěči v Dalešicích

Premium
Na hladině Dalešické přehrady spolupracuje hned několik plavidel. Dva policejní...

Technický problém v kombinaci s extrémními podmínkami mohl hrát roli při úmrtí policejního potápěče v hlubinách Dalešické přehrady zásadní roli. Myslí si to zkušený mezinárodní instruktor potápění,...

Školou otřásá spor kantorů s ředitelkou. Učí lidé bez aprobace, stěžují si rodiče

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Děti před přijímačkami učí kantoři bez aprobace, mezery jsou v hlídání žáků i bezpečnosti. Personální situace je katastrofální. Tak popisují rozladění rodiče poměry na Základní škole Hradská v...

26. února 2026  15:14

Konec šedých popelnic. Žďár zavádí společný sběr kovů, plastů i nápojových kartonů

Žďár nad Sázavou nabízí obyvatelům širokou škálu možností, jak naložit s...

Takzvaný multikomoditní sběr se teď prosazuje i ve Žďáře nad Sázavou. Lidé mohou nově kovové odpadky, tedy například konzervy, alobal či plechovky, házet do žlutých kontejnerů na plasty a nápojové...

26. února 2026  11:22

Aby se nemuseli stěhovat daleko. Žďár zvažuje přestavbu kulturáku na byty pro seniory

Bývalý kulturní dům ve žďárské ulici Na Úvoze už dlouho svému účelu neslouží....

Lidem, kteří se ve stáří odmítají stěhovat do pečovatelských domů na opačném konci města, chtějí vyjít vstříc ve Žďáře nad Sázavou. Radnice zvažuje, že seniorské bydlení vybuduje přímo v jejich...

26. února 2026  8:44

Policie vybírala u cizích řidičů kamionů mastné kauce pro různá porušení předpisů

Zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem. Ten slouží k zaznamenávání...

Kauci 200 tisíc korun uložili v úterý policisté dopravci po kontrole jednoho z kamionů. Při ní totiž zjistili, že se ve vozidle nachází zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem, informovala...

25. února 2026  20:27

Kvůli ředitelce končí polovina učitelů na základní škole v Humpolci

ilustrační snímek

Asi polovina učitelů humpolecké Základní školy Hradská podá k 26. únoru výpověď. Oznámili to ve středu při jednání zastupitelstva. Jde o 20 kantorů. Město je zřizovatelem školy. Svůj krok odůvodnili...

25. února 2026  19:55

Nemocnice kvůli krizi výrazně zvyšuje bonusy, noví lékaři dostanou až milion

Nemocnice Pelhřimov

Nemocnice Pelhřimov, která řeší vážnou personální krizi, razantně navyšuje finanční pobídky pro nové zaměstnance. Ve snaze konkurovat velkým fakultním pracovištím a stabilizovat situaci na klíčových...

25. února 2026  15:36

Mléko od dárkyň jako vzácný lék pro nedonošené děti. Sběrna funguje už rok

Detail mateřského mléka.

Již dvanáct měsíců funguje na novorozenecké jednotce intenzivní péče (JIP) v jihlavské nemocnici sběrna mateřského mléka. Zařízení, které vzniklo díky podpoře vedení i nadšení personálu, se stalo...

25. února 2026  15:36

Úmrtí policejního potápěče na přehradě vyšetřuje GIBS, prověří i okolnosti tréninku

Plánovaný výcvik u Dalešické přehrady skončil tragédií. Pohřešovaného...

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) převzala vyšetřování úmrtí elitního policejního potápěče, který přišel o život při výcviku na Dalešické přehradě na Třebíčsku. Neštěstí se stalo v...

25. února 2026  12:04

Brod získal na Výšině dva pozemky. Radnice je chce vyčlenit pro parkování

Největší parkoviště na havlíčkobrodském sídlišti Výšina. Vedení města už před...

Kde se dá, hledá havlíčkobrodská radnice parkovací místa na sídlišti Výšina. Chybí jich tam několik stovek. Město získalo pozemky, kde by nová stání mohla vzniknout. Za tímto účelem zastupitelé...

25. února 2026  8:41

Na měsíc v Číně. A dál? Klidně budu čekat, říká Kyzlink. Těší se na bouřlivé Slovince

Tomáš Kyzlink na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

Kvůli rodičovským povinnostem začala sezona pro Tomáše Kyzlinka se zpožděním. Nejdříve jen vypomohl české reprezentaci s úspěšným rozjezdem kvalifikace o MS 2027 a teprve v lednu se vydal za dalším...

25. února 2026  6:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kraj pořídí policii techniku, která na dálku odhalí neukázněné řidiče kamionů

Policisté na okraji Jihlavy získali novou zpevněnou plochu, kde mohou...

Kraj Vysočina se rozhodl rázně zakročit proti neukázněným dopravcům, kteří ničí silnice a ohrožují bezpečnost. Zastupitelé odklepli osmimilionovou dotaci na pořízení speciálně vybavených vozidel pro...

24. února 2026  15:43

Mohl mu zamrznout přísun vzduchu, míní expert o zemřelém potápěči v Dalešicích

Premium
Na hladině Dalešické přehrady spolupracuje hned několik plavidel. Dva policejní...

Technický problém v kombinaci s extrémními podmínkami mohl hrát roli při úmrtí policejního potápěče v hlubinách Dalešické přehrady zásadní roli. Myslí si to zkušený mezinárodní instruktor potápění,...

24. února 2026  12:07,  aktualizováno  14:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.