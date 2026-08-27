Kromě opozičních politiků schválili sesazení starosty rovněž zástupci hnutí ANO 2011, kteří jsou součástí koalice. Podnětem pro razantní změny na radnici byla právě zmíněná dokumentace, k níž se po červnovém zveřejnění sešly stovky připomínek. Část veřejnosti měla obavy především z vyvlastňování pozemků a omezování vlastnických práv kvůli plánovaným veřejně prospěšným stavbám.
Zastupitelé nejprve odhlasovali, že od kontroverzního dokumentu zcela ustoupí a město prozatím setrvá u dosavadního plánu. Hned vzápětí ale přišel zastupitel Vlastimil Brukner (KDU-ČSL) s návrhem na okamžité odvolání starosty. „Důvodem odvolání je zodpovědnost pana Petra Machka za chybné zpracování návrhu územního plánu pro město Humpolec a jeho převzetí,“ uvedl Brukner.
Na dotaz starosty, proč nebyl tento bod zařazen do programu předem a běžným způsobem, odpověděl, že to bylo kvůli dovoleným a zaneprázdněnosti.
„Petr Machek byl po čtyři roky pověřeným zastupitelem pro územní plánování. Veškerá jednání se zpracovatelem vedl on sám,“ dodal Brukner s tím, že kritici Machkovi vyčítali přímou politickou odpovědnost za špatné zpracování projektu.
Tento výrok však odvolaný starosta odmítl. „Schůzek se zpracovatelem nového územního plánu se účastnil i první místostarosta Václav Křivánek, stejně jako druhý místostarosta Martin Hendrych (Piráti),“ namítl na zasedání Machek. Jeho zastánci argumentovali, že zadání sporného plánu schválila už předchozí politická reprezentace.
První místostarosta Václav Křivánek (ANO 2011), jenž nakonec pro odvolání hlavy města rovněž hlasoval, přiznal, že starostu několikrát varoval, aby s vizí nového plánu „nechodil ven“. „Řešil jsem hodně připomínek a telefonátů od občanů a musím říct, a to jsem ti, Petře, říkal už několikrát – nevyjížděj s tím, mám na to hodně negativních ohlasů. Bude to průšvih,“ vyjádřil se Křivánek.
Právě on nyní – do podzimních komunálních voleb, které se konají 9. a 10. října – převzal řízení radnice. Samotný Machek plánuje v nadcházejícím hlasování opět kandidovat. Jeho vyjádření redakce iDNES.cz zatím nezískala.