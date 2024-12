Strážníci bez zbraní a aut. Budou to jen drahé radary, vadí opozici v Humpolci

Zřízení městské policie odhlasovali zastupitelé na svém posledním zasedání. „Je pravda, že vyhláška začne platit od začátku nového roku, ale nejprve musíme schválit rozpočet, tedy náklady na provoz městské policie. Což by mělo dělat nějaké dva miliony korun. A samozřejmě bude také potřeba najít vhodné strážníky,“ hlásí starosta Humpolce Petr Machek (HumpolecGo!)

Důvodů, proč podle něj potřebuje Humpolec městskou polici, je hned několik. Ovšem nejhlasitěji se v souvislosti s jejím zřízením mluví o části Rozkoš, kde podle statistik často dochází k překračování rychlosti. „To je pravda a taky je fakt, že nikdo jiný než právě městská policie nedokáže vyřešit tamní úsekové měření,“ vysvětluje Machek.

Jinými slovy, proto, aby se mohly začít vymáhat přestupky za překročení rychlosti ve zmiňovaném místě, případně jinde, musí existovat institut městské policie či Policie České republiky, který by porušení pravidel vyhodnocoval. A jelikož státní policie na to nemá kapacitu, sáhlo město po vytvoření městské policie.

„Vlastně to bude taková mikroměstská policie, sloužit budou dva strážníci. Tak, jak to mají třeba v Telči,“ připomíná humpolecký starosta jedno z měst, kterým se nechali inspirovat.

Jeden ráno, druhý odpoledne

Přesně určenou pracovní dobu pro vybrané strážníky zatím město nemá, spíš ji odhaduje. „Někde to mají vyřešeno tak, že se směny obou strážníků překrývají. Jeden třeba slouží od 7 do 15 a druhý přijde v poledne a odchází ve 20.00. Tím pádem je pokrytý celý den,“ představuje jednu z možností Machek. „Navíc existují také různé formy přesčasů, pokud by bylo potřeba strážníky nasadit na některé vybrané akce, například o víkendu,“ doplňuje.

Ne všem zastupitelům se ale nápad s městskou policií zamlouvá. Člen opoziční ODS Karel Kratochvíl si jednak myslí, že v té podobě, jak byl její vznik prezentován, není nutná. „Má chránit občany, pomáhat při prevencích a podobně, to tihle dělat nebudou. A nepotřebujeme mít předražené měřiče rychlosti a hlídače parkoviště,“ argumentuje.

Navíc se mu nelíbí, že strážníci nebudou ozbrojeni. „Dokonce ani auto nedostanou. Podle mě policajt, který nemá zbraň ani auto, není policajt,“ má jasno Kratochvíl.

Aby byli vidět

Vybaveni by strážníci měli být pouze obuškem, obranným pepřovým sprejem, případně paralyzérem. „A co se týká auta, tak mohou využívat některé z aut radnice, pokud to bude možné. My ale hlavně chceme, aby chodili po ulici pěšky. Aby jejich práce plnila svoji funkci. Těžko budete kontrolovat veřejný pořádek při jízdě autem,“ vysvětluje Machek.

Ani to však není pro Kratochvíla pádný argument. „Nevěřím, že z nich budou mít lidi nějaký respekt,“ říká. „Vezměte si, že to nebudou strážníci jen pro Humpolec, ale také pro další městské části, jako jsou například Hněvkovice, Kletečná atd. A teď si představte, že odtud někdo zavolá, že mají problém. Takže strážníci půjdou na radnici, kde ale třeba zrovna nebude žádné volné auto, a co? Co budou dělat, sednou na kolo?“

Na zodpovězení podobných otázek si bude muset počkat. „Jasně, třeba se nakonec ukáže, že mít městskou policii má svoje opodstatnění. Já si to ale nemyslím,“ dodává Kratochvíl.