Když starostka Hana Škodová zapínala mikrofon, ze sálu pro 330 lidí ji sledovala do posledního místa zaplněná novostavba. Devítiletý příběh plný neprospaných nocí, zamítnutých žádostí a shánění financí konečně dospěl do cíle. Hrotovice slavnostně otevřely svůj nový společenský dům.
Příběh hrotovické proměny přitom začal už v roce 2017 u staré budovy, která podle odborných posudků neměla naději na záchranu. Nešlo o žádnou historicky cennou sokolovnu, ale o dřevěný německý vojenský hangár, který sem byl v roce 1950 převezen z Miroslavi. „Starou sokolovnu jsme tedy v roce 2017 zbourali a pustili se do přípravy projektu na výstavbu nového společenského domu,“ vzpomínala starostka Hana Škodová.
Město sice už v roce 2018 oslovilo architektonickou kancelář Radka Květa, jenže žádosti o dotace dlouhé roky odmítavě hlásily jednu zamítnutou odpověď za druhou.
Zlom nastal až v prosinci 2023. „Díky osudovému setkání při otevření kulturního domu ve Valči se nám podařilo získat 70 milionů od Ministerstva průmyslu a obchodu,“ popsala Škodová. Mělo to však drsnou podmínku: nízkoenergetická stavba musela být dokončena do konce roku 2025. Radnice proto musela naskočit do extrémně náročného režimu Design and Build, s nímž v té době neměl zkušenosti ani kraj, ani okolní velká města.
Realizace se ujal výrobní ředitel místní firmy VESTAV Viktor Pavlíček a rozjel se neskutečný závod s časem. Výsledkem je nízkoenergetická novostavba s fotovoltaikou na střeše, zelenou střechou a parkovým prostranstvím s amfiteátrem od architektky Jitky Wagnerové. „Záleželo samozřejmě na nabídce. Bylo naprojektované, že venkovní úpravy budou dražší, ale protože už tu firma stavěla dům, dohodlo se nakonec 31 milionů korun,“ vysvětlil místostarosta Hrotovic Bohuslav Seitl, který na radnici řešil technické zázemí a byl podle starostky její pravou rukou.
Dorazí i Tublatanka, v plánu jsou i permanentky
Místostarosta Seitl zároveň neskrývá velké plány, které mají novému stánku vdechnout život a přilákat lidi nejen z obce. „Chceme, aby ten dům žil. Už máme naplánovaná divadla i vystoupení kapel. Dokonce projevila zájem i slovenská Tublatanka, že by tady chtěla udělat koncert,“ prozradil Seitl. Hrotovice chtějí vytvořit i zdravou konkurenci blízké Třebíči. „Chceme zavést i permanentky na pravidelná divadla pro hrotovické, ale i třebíčské občany, kteří si stěžují, že v Třebíči nedostanou vstupenku, protože je obsadí permanentkáři,“ dodal s úsměvem.
Kulturní nabídka v Hrotovicích přitom neplánuje zůstat zavřená jen mezi čtyřmi stěnami. Díky novému amfiteátru a přilehlému parku se otevírá prostor pro propojení s oblíbenými letními akcemi pod širým nebem, jako jsou tradiční Bosé nohy v parku. Nový dům tak poskytne zázemí i pro tyto neformální sousedské večery a komunitní setkání.
Nápor na městskou pokladnu
Pro malé městečko jde o obří investici, která se výrazně propisuje do rozpočtu. Jen v rozpočtu pro letošní rok padne na dokončení, vybavení sálů a úpravy veřejného prostranství přes 94 milionů korun. Přestože státní dotace v rozpočtu dělají bezmála 63 milionů, zbytek město kryje z dlouhodobého úvěru u České spořitelny, na jehož splátkách jen letos pošle do banky přes 35 milionů korun.
V sobotu však v sále vládlo dojetí a úleva. Význam události podtrhla přítomnost senátorky Hany Žákové, která ocenila obrovskou odvahu zastupitelů zvednout ruku pro tak velkou investici. „Rozhodla jsem se nepřijet s prázdnou, ale s poděkováním senátorky,“ prohlásila Žáková a Hrotovicím předala pamětní medaili k třicetiletému výročí novodobého Senátu. „Je to vůbec první medaile v mém volebním obvodu na Třebíčsku,“ zdůraznila senátorka.
Návrat architekta po padesáti letech
Největší potlesk i lidský nadhled přinesl proslov architekta Radka Květa, pro kterého měla zakázka hluboký osobní rozměr. Přiznal se, že sice není žádný táborový řečník, ale Hrotovicím musel splatit pomyslný dluh za dětská léta. „Moje bábinka bydlela celej život pod hájem u Mlynářů. Já jsem zde strávil ty nejkrásnější dětské prázdniny. Moje máma se mnou do porodnice jela odsaď z Hrotovic do Třebíče, takže se považuji částečně za Hrotovčáka,“ vyprávěl Květ.
Zavzpomínal i na předchozí náročné dny: „Paní starostka nám tady před dvěma dny pomáhala věšet obrazy. Můžu vám z čistýho svědomí říct, že takový soulad mezi projektantem, stavbou a investorem jsem za celej svůj život nezažil. Nepadlo tady ani jedno vulgární slovo.“
Sváteční atmosféru doplnilo odhalení téměř třímetrové kovové plastiky s rozevlátými křídly před vchodem do budovy z dílny uměleckého kováře Pavla Tasovského. „Představuje vítězství nad chaosem, strachem i smrtí,“ řekl autor k dílu inspirovanému antickou bohyní vítězství Niké.
Zázemí pro čtenáře, tanečníky i sportovce
Nové multifunkční centrum nenabídne jen velký sál a přesídlenou městskou knihovnu, v jejíž bývalé budově ZUŠ díky tomu vznikne nový taneční sál. Využití najde i široké zázemí. „Sousední prostory nebudou sloužit jen Sokolům, ale i škole. Svoje míče nebo švihadla tu budou mít sportovci i děti při turnajích,“ uzavřel místostarosta Seitl.
Pro osmnáct stovek obyvatel Hrotovic i lidi z okolí, které v budoucnu čeká rozvoj v souvislosti s plánovanou dostavbou nedaleké elektrárny Dukovany, tak nový společenský dům představuje skvělý vklad do budoucnosti.