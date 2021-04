Havlíčkův Brod má zájem o stanici hasičů, od státu ji však chce zdarma

Z nového sídla vyjíždějí jednotky k zásahům od počátku dubna. Právě výjezdové jednotky se včetně veškerého vybavení a techniky přestěhovaly jako první. Během letoška je bude následovat zbytek stanice. Nejpozději do konce roku bude areál v centru Brodu prázdný.

„Areál postupně vyklízíme. Předáme ho ještě letos Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ uvedla mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Nemovitosti v areálu jsou státním majetkem. Právo nakládat s ním má hasičský záchranný sbor. Je tak logické, že po odchodu hasičů ho převezme právě úřad, který se o nepotřebný státní majetek stará.

„Převzatý majetek nejprve nabízíme jiným státním institucím k využití. Pokud o něj neprojeví zájem, zákon preferuje vypsání výběrového řízení nebo dražby,“ zmínila obecná pravidla, jak úřad může s areálem naložit, mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Město nechce, aby objekt získal někdo třetí

Vedení města však čím dál hlasitěji začíná mluvit o tom, že by areál po hasičích velice rádo získalo pro sebe. A to nejlépe zdarma. „Požádáme o bezúplatný převod,“ konstatoval starosta Jan Tecl.

Pro město se jedná o strategický krok. Areál je v samém centru města. Jeho navazující část už nyní užívá městská policie. Z jedné strany dosluhující stanice je škola, z druhé školka, u hasičů je vstup do městského parku. Už z těchto důvodů radnice nechce, aby dosluhující stanici získal někdo třetí.

„Ohledně případných převodů na město platí kromě zákona rovněž metodický materiál ministerstva financí, který upravuje podmínky pro přímý prodej nebo bezúplatný převod. Zájem města o převod tohoto majetku však zatím neevidujeme,“ vzkázala Tesařová.

Vedení města zároveň v tuto chvíli ani přesně neví, jak by s bývalým hasičským areálem naložilo. „Zatím se pouze nezávazně bavíme, co s ním. Uvítáme při tom každý nápad,“ prohlásil na posledním jednání zastupitelstva města Tecl.

Jak areál využít?

Myšlenek se už několik objevilo, projednáno ale zatím nebylo nic. „Ve hře je rozšíření areálu městské policie. Bavíme se i o možném přesunu technických služeb, konkrétně střediska veřejné zeleně. To by uvítalo velké garáže,“ pravil starosta.

Zazněl už i nápad na zřízení azylového centra. A v minulosti se hovořilo třeba o vybudování zastřešeného dopravního hřiště. „Osobně bych si ho tu dovedl představit,“ přikyvoval před čtyřmi roky Tecl.

Jak bude hasičský areál v Žižkově ulici vypadat za pět až deset let, dnes nikdo přesně neřekne. Pokud ho skutečně od státu získá město, zastupitelé budou muset rozhodnout, co s ním. A ti už nyní mají starostí s jinými nevyužitými budovami v centru. Stále se neví, co s bývalou obchodní akademií, na přeměnu čeká i Stará radnice po odchodu krajské knihovny.

Jakékoliv budoucí využití hasičské stanice přinese nutnost rekonstrukce areálu. Po technické stránce je sice v zachovalém stavu. Ovšem je otázka, ke kterým „civilním“ účelům by mohly sloužit velké garáže, požární tréninková věž, skluzová hasičská tyč v budově či šachty na sušení hadic.

Areál byl pro hasiče čím dál více limitující

Přímo pro potřeby hasičů byla celá stanice v minulém století adaptována. Na tomto místě, kde původně byla zbrojnice dobrovolných hasičů, začala první profesionální jednotka fungovat 1. července 1970.

„Budova byla vyprojektována s výhledem pro budoucí potřeby hasičů, a proto až do roku 1992 zůstával areál stanice v podstatě nezměněn,“ píše hasičský sbor na svých webových stránkách. V 90. letech se areál rozrostl o další garáže, sklady i kancelářskou budovu.

Dlouho to ale nestačilo, areál byl poslední roky pro hasiče čím dál více limitující. Problémem se ukazoval být nedostatek prostoru pro techniku i samotné umístění v centru města. Kvůli hustému provozu byl často komplikovaný výjezd do Žižkovy ulice.

Od roku 2005, kdy hasiči získali původní armádní areál v Humpolecké ulici naproti letišti, se objevovaly plány vybudovat právě zde nové sídlo. To se nakonec podařilo. Nová stanice přišla na 260 milionů korun.

„Za těch pár týdnů zde máme zatím jen ty nejlepší zkušenosti, kolegové si to tu pochvalují. Mají zde perfektní výjezd na Humpoleckou ulici, je tu dostatek prostoru, dostali sem i skvělé vybavení. Spousta lidí si s tím, aby nová stanice byla po všech stránkách co nejlepší, dlouho lámalo hlavu. Ale podařilo se,“ doplnila Petra Musilová.

Novou hasičskou stanici si však dosud veřejnost prohlédnout nemohla. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru je dosud vstup cizích lidí do prostor hasičských stanic zakázán. Až se situace uklidní a zákaz bude zrušen, chystají hasiči den otevřených dveří.