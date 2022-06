Bez bílých plášťů připomínali lékaři spíš řezníky, ukazuje unikátní výstava

Až do konce 19. století nebyl v dnešním Havlíčkově Brodě žádný vystudovaný lékař. Přesto ve městě stál špitál možná už od 13. století. A až do doby před zhruba sto lety lékaři nepracovali v bílých pláštích, občas více připomínali řezníky. To vše odhaluje unikátní výstava v havlíčkobrodském Muzeu Vysočiny.