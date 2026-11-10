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Zavedené pořádky zůstávají. Starostou Havlíčkova Brodu je Stejskal

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  10:00
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Staronový starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal (ODS) během ustavujícího zasedání zastupitelstva. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Tak, jak to měla nově sestavená koalice naplánováno, také pondělní ustavující zasedání zastupitelstva v Havlíčkově Brodě proběhlo. Starostou se stal Zbyněk Stejskal z ODS, pro nějž zvedly ruku čtyři pětiny zastupitelů. Občanští demokraté utvořili koalici s ANO a Ženami za Brod, KDU-ČSL a uskupením Město moderně.

Dojde k překvapení, chytí se některá ze stran za nos, vyhoví přání voličů a odmítne koalici s ANO, nebo bude ve víceméně stejném složení i nadále pokračovat vedení města?

Kdo doufal ve změnu, odcházel z jednání zklamán. Kdo věřil v pokračování, byl naopak spokojen.

V Havlíčkově Brodě to nebývá zvykem, ale zastupitelé v pondělí hlasovali veřejně. Překvapení se však nekonalo. ODS utvořilo koalici s ANO a Ženami za Brod, KDU-ČSL a u skupením Město moderně.

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Že se pořádky v Brodě měnit nebudou, naznačila už schválená forma hlasování. Ve volbách vítězná a se šesti mandáty v pětadvacetičlenném zastupitelstvu nejsilnější ODS navrhla volbu veřejnou. Ta v Brodě nebývá zvykem. Byla větší šance, že k případnému překvapení dojde při volbě tajné. „V Brodě se vždy volilo tajně. Byl tu takový nepsaný úzus, že se personální otázky řeší tímto způsobem,“ podivoval se návrhu už několik období sloužící zastupitel Tomáš Hermann (Společně pro Brod). Jeho protinávrh na tajnou volbu však získal pouhé tři hlasy.

„Veřejná volba je běžná v okolních městech. Občané mají právo vědět, kdo jak hlasoval. Vůči veřejnosti a voličům je to férovější,“ vysvětlil starosta Zbyněk Stejskal. Toho do dalších čtyř let na pozici prvního muže radnice poslalo dvacet jeho kolegů. Proti bylo jen Naše Česko bývalé místostarostky a někdejší Stejskalovy stranické kolegyně Marie Rothbauerové, zdrželi se nezávislí Broďáci.

Nové vedení města Havlíčkův Brod

* Starosta – Zbyněk Stejskal (ODS)

* Místostarosta – Libor Honzárek (Město moderně)
* Místostarosta – Vladimír Slávka (ANO + Ženy za Brod)
* Místostarosta – Ondřej Rázl (KDU-ČSL)

* Radní – Jan Sojka (ODS)
* Radní – Ivana Štrossová (ANO + Ženy za Brod)
* Radní – Milan Pecka (ODS)

Posty uvolněných místostarostů poté obhájili Libor Honzárek (Město moderně) a Vladimír Slávka (ANO a Ženy za Brod). Nováčkem ve vedení města a třetím místostarostou je lídr lidovců a dosavadní ředitel Kulturního domu Ostrov Ondřej Rázl.

Právě mezi lidovci po oznámení koalice vypukl spor, zda spolupracovat s ANO. Někteří zastupitelé a jejich náhradníci to odmítli a mandátu se ještě před ustavujícím zasedáním vzdali. Minulé čtyři roky byli lidovci zásadovější a strávili je v opozici. Letos na koalici s ANO kývli.

Další diskusi do jinak hladkého jednání vnesl návrh starosty Stejskala na sloučení a snížení počtu výborů. Ty slouží jako poradní orgán zastupitelstva. Do jednoho se sloučí dosud samostatné výbory pro územní plán a životní prostředí, stejně tak výbor pro školství s tím pro sociální oblast. „Ten aparát byl zbytečně rozkošatělý, výbory se zabývaly stejnými věcmi a často se stávalo, že dávaly protichůdná doporučení,“ vysvětlil Stejskal. Jejich personální obsazení stejně jako rozpočet města budou zastupitelé řešit na příštím jednání 14. prosince.

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