Skiareál Vysoká čeká další nejistá sezona, kvůli soudům i cenám energií

„Chtěli bychom areál udržet naživu a sezonu, jak to půjde, odjezdit. Zatím je to ale nejisté, uvidíme, co nám podmínky dovolí,“ svěřil se Tomáš Kučera, předseda tělovýchovné jednoty Lyžař, která se o provoz areálu dlouhodobě stará.

Více než kdy jindy bude letos záležet na počasí. Aby Lyžař vůbec začal se zasněžováním, musí být promrznutá půda a musí být jistý základ přírodního sněhu. A k tomu musí předpověď dávat jistotu, že chladné teploty vydrží.

„Že bychom zasněžovali od základů, asi nepřipadá v úvahu. Jeden den zasněžování nás bude stát 40 tisíc korun. Nemůžeme si dovolit pět dní zasněžovat, aby to potom vše odteklo,“ vysvětluje Kučera.

Zasněžit sjezdovku a stopu pod vlekem by mohlo přijít až na 300 tisíc korun. Klub si tudíž nemůže dovolit o všechen sníh během týdne přijít. I když se na Lyžaře vztahují zastropované ceny elektřiny, zaplatí za ni přibližně šestkrát víc než v minulosti.

Drobné pochybení, a přišli o dotace

Letos se navíc přidá důsledek jednoho nepříliš šťastného rozhodnutí. Lyžař formálně přesunul své sídlo přímo do chaty na Vysoké, o jejíž provoz se stará. Pragmatické rozhodnutí mělo usnadnit chod klubu. Jenže způsobilo také to, že tím Lyžař ztratil nárok na městské dotace od havlíčkobrodské radnice. Nesídlí už totiž v Havlíčkově Brodě.

„Lyžaři zřejmě přehlédli podmínky pro udělování městských dotací, považuji to za jejich drobné pochybení. O dotaci skutečně přijdou. Pokud se však bude lyžovat, nějakou formu pomoci zvážíme a snad i najdeme,“ prohlásil starosta města Zbyněk Stejskal.

Problémem pro Lyžaře zůstává spor s farmářem Miroslavem Hrtúsem o menší pozemek. Krajský soud loni rozhodl, že farmář půdu získal neoprávněně, protože na něj mělo mít předkupní právo město. Nejvyšší soud však letos v létě prvoinstanční rozsudek zrušil.

Jádrem sporu je zhruba 390 metrů čtverečních na okraji sousedního pole. Vlek do něj zasahuje svým horním koncem. Stojí na něm i budka, z níž obsluha vlek ovládá.

„S farmářem není řeč. V záloze máme připravené nouzové řešení situace, o jehož podrobnostech se zatím zmiňovat nechci. Uvidíme, zda na něj přijde. Prvořadé je, aby byl vůbec sníh a podmínky k lyžování,“ konstatoval Kučera.

Krajní řešení? Pouze dětský vlek

V krajním případě v Lyžaři uvažují, že by na Vysoké spustili jen dětský vlek pro lyžařskou školičku. Ta by každopádně měla být v zimě v provozu. A hrstku větších lyžařů by na kopec vlekaři mohli tahat třeba skútrem nebo rolbou. Cenově by to klub nevyšlo o tolik dráž, pro lyžaře by to byla atrakce navíc.

Do budoucna se však areál při neustálých dohadech a soudech zřejmě nevyhne zkrácení vleku tak, aby nezasahoval na pozemek farmáře. Lyžaři by v tom případě vystupovali pod nynějším kopečkem, asi o deset metrů dřív. Na kopci by pak byla točna pro kotvy.

„Zřejmě to bude nutnost. Vyřešilo by to spor a podařilo by se zajistit bezproblémový provoz vleku,“ uvědomuje si Zbyněk Stejskal. Spoluúčast města bude nutná, vlek je totiž v majetku městských technických služeb.

Došlo k oživení a zatraktivnění

Podle Stejskala bude záležet i na ceně celé operace. „Rozhodovat o tom bude zastupitelstvo a já se budu snažit kolegy přesvědčit, abychom do toho šli,“ vzkázal havlíčkobrodský starosta.

I přes nekončící potíže se novému složení TJ Lyžař podařilo Vysokou oživit a výrazně zatraktivnit. Členové upravili turistickou chatu, uvedli ji do běžného provozu a zřídili u ní terasu, provozují tábořiště, postavili trasy se skoky a klopenými zatáčkami pro bikery.

Vysokou se snaží při životě udržovat i celou řadou víkendových a prázdninových událostí. Vedle soukromých oslav se tu konají třeba příměstské tábory pro děti i zábavní a vzdělávací akce. Naposledy třeba mobilní minizoo Zvěřinec na Vysoké se stezkou o zvířátkách, den před Mikulášem se na chatě odehraje Peklíčko na Vysoké s nadílkou.