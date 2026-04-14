Tady žije příběh: Havlíčkův Brod si připomíná 770 let od první písemné zmínky

  14:26
Je to jen kus pergamenu. Není ničím zajímavý, není zrovna pěkný, neřeší nic důležitého. Ale z historického pohledu je velmi cenný. První dokument, který písemně zmiňuje existenci města Brod, vznikl před 770 lety. Havlíčkův Brod si letos připomíná kulaté výročí, na celý rok nachystal řadu akcí.

Poměrně pikantní je fakt, že ona nejstarší listina dokládající existenci Brodu už vlastně fyzicky neexistuje. „Připomíná ji však dochovaná listina z roku 1262, která se na starší dokument odkazuje a potvrzuje jeho platnost. Jedná se o takzvaný inzert,“ vysvětluje Michal Kamp, historik a jeden z autorů obsáhlé knihy o historii Havlíčkova Brodu.

Tento snímek rytíře a šlechtice Smila z Lichtenburka s mečem vznikl při natáčení filmového spotu o založení Havlíčkova Brodu.
Pravděpodobným zakladatelem města Havlíčkův Brod je Smil z Lichtenburka.
Smil je považován za jednoho nejmocnějších velmožů své doby. Byl blízkým rádcem králů Václava I. a jeho syna Přemysla Otakara II.
V krajině kolem Sázavy je doložené osídlení již před první zmínkou o městě.
V původní a dnes již nedochované listině se řešil spor mezi brodskou komendou řádu německých rytířů a vilémovským klášterem o vymezení hranic brodské farnosti. Dne 20. října 1256 rozhodl v této záležitosti olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka, který byl papežem pověřen jako soudce, ve prospěch brodského komtura a faráře Benedikta. To bylo obsahem nejstarší písemné zmínky.

„Obyčejná“ úřední listina...

Spor ovšem trval i nadále a v roce 1262 warmijský biskup Anselm potvrdil platnost staršího rozhodnutí, právě dokumentu biskupa Bruna. Při té příležitosti nechal Anselm přepsat původní a dnes již ztracenou listinu z roku 1256. A tato listina z roku 1262 je dnes tou nejstarší dochovanou. Trvale je uložena v Saském státním archivu v Drážďanech.

„Ten dokument je opravdu takový nic moc svým významem i zpracováním, není na něm ani pečeť. Přirovnal bych ho k dnešní obyčejné úřední listině o pár řádcích. Mnohem větší význam pro město a nesrovnatelně preciznější provedení má takzvané Brodské privilegium z roku 1278, kterým bylo Brodu potvrzeno jeho hornické a městské právo,“ přibližuje Kamp.

Byť město samo o sobě je starší než první písemná zmínka – jeho vznik se nejčastěji datuje do 30. let 13. století – a výraznější připomenutí si zaslouží především pro Brod klíčová listina z roku 1278, naplánovala si radnice kulaté oslavy na letošní rok. To stěžejní se čirou náhodou odehraje chvíli před komunálními volbami.

„Výročí spojíme s komunikační kampaní, cyklem historických přednášek, speciálním projektem filmových spotů, audiopohádek pro děti i velkolepými zářijovými oslavami. Ústředním motivem je slogan ‚Tady žije příběh‘, který symbolicky navazuje na městský slogan ‚Tady žije úsměv‘,“ nastiňuje Jana Vránová z odboru sekretariátu a komunikace městského úřadu.

Od pravěku po současnost. Nové havlíčkobrodské knižní dějiny končí v roce 1990

„Havlíčkův Brod má za sebou bohatou a někdy dramatickou historii, na kterou můžeme být právem hrdí. Heslo ‚Tady žije příběh‘ vyjadřuje nejen 770 let našich dějin, ale i to, že příběh města tvoří každý z nás dnes a denně. Chceme v lidech posílit hrdost na naše město a připomenout, že tady má naše minulost i budoucnost pevné kořeny,“ zmiňuje starosta Zbyněk Stejskal.

Výročí je už od počátku roku viditelné napříč celým městem, různých akcí a připomínek však ještě přibyde. Objevují se tematické cedule, bannery a plakáty ve veřejném prostoru, ale také polep městského autobusu. Komunikace běží ve všech městských médiích včetně Facebooku a Instagramu.

Kampaň jede, objeví se další spot

Součástí kampaně jsou krátká videa věnovaná klíčovým historickým okamžikům i významným osobnostem spjatým s Havlíčkovým Brodem. Město už připomnělo například první písemnou zmínku o Brodu i dramatický rok 1422, kdy bylo město po střetu vojsk krále Zikmunda a husitů vypáleno. Co nevidět se objeví další spot o období opětovného rozkvětu za Trčků z Lípy.

„Speciální součástí oslav budou audiopohádky a audiohorory pro děti, které převyprávějí tradiční havlíčkobrodské pověsti. Na jejich vzniku město spolupracuje s Petrem Bobkem a spisovatelkou Markétou Hejkalovou,“ doplňuje Vránová.

Brod vydal Architektonický manuál, popisuje osm desítek staveb, přibydou další

Zpracovány budou známé pověsti sebrané Annou Jahodovou Kasalovou před více než sto lety.

Milovníci historie se mohou těšit na cyklus přednášek o dějinách města. Během roku je plánováno osm tematických setkání. Nabídnou pohledy na různé epochy. První dvě přednášky – o oblasti Českomoravské vrchoviny před vznikem měst a o založení města – už proběhly.

Další chystanou bude 17. dubna přednáška historika Aleše Knápka o době husitské, v červnu pak budou následovat besedy s archivářem Stanislavem Bártou o době panování Trčků z Lípy a historiky Martinem Fironem a Davidem Novotným o osvícenství. O novodobé historii se bude hovořit na dalších třech přednáškách na podzim. I na nich budou mluvčími autoři jedinečné knihy mapující kompletní historii města, která vyšla loni na podzim.

Vrcholem bude historické ležení a koncert v září

Vyvrcholením celoročních aktivit by měly být hlavní oslavy v sobotu 19. září pod názvem 770 let Havlíčkův Brod – Tady žije příběh. Městské divadlo a kino Ostrov na ten den připravují historické ležení v parku Budoucnost i večerní koncert na Havlíčkově náměstí doplněný světelnými efekty.

„Chceme, aby si každý Broďák našel v programu něco svého – ať už je to historie, kultura, hudba nebo příběhy pro děti. V průběhu roku chystáme pro občany také řadu dalších překvapení a symbolických dárků, které výročí připomenou a podtrhnou výjimečnost tohoto jubilea,“ zmínil Stejskal.

Tady žije příběh: Havlíčkův Brod si připomíná 770 let od první písemné zmínky

Žádné jehly, jen stěr z úst. Sokol Jihlava pořádá nábor dárců pro nemocnou Elenu

Pohled upřený k naději. Elena Krebsová v jihlavské sokolovně, která se pro ni...

Je jí třiadvacet, studovala v Brně regeneraci a výživu a její život se točil kolem pohybu. Pak přišly čtyřicítky horečky a následně diagnóza, kterou nikdo nechce slyšet: leukémie. Elena Krebsová...

12. dubna 2026  10:16

