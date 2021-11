Za pád mostu na dělníky ve Vilémově dostali dva stavbyvedoucí podmínky

Kvůli neštěstí, při kterém 4. září 2014 zemřeli čtyři lidé a další dva byli zraněni, bylo souzeno devět lidí, včetně technického dozoru. Státní zástupkyně pro šest z nich požadovala nepodmíněné tresty, pro ostatní podmínku či zákaz činnosti. Soud sedm z nich dnes zprostil obžaloby.



Okresní soud už ve věci jednou rozhodl. Čtyřletým vězením a zákazem činnosti potrestal jen stavbyvedoucího společnosti Bögl & Krýsl. Ostatní zprostil obžaloby. Verdikt z listopadu 2018 ale v srpnu 2019 zrušil odvolací soud.

Nové dokazování podle obhájců nepřineslo zásadní zjištění. Trvají na tom, že chyb se dopustil už projektant, který ale souzen není, obžalovaní neměli jinou možnost, než postupovat podle projektu.

„Celá věc mě mrzí, ale necítím žádnou vinu,“ řekl soudu Bednařík.

Státní zástupkyně trvala na původních trestech a navrhovala také zákazy činnosti. Na místo toho teď pro pracovníka bezpečnosti práce požadovala peněžitý trest 200 tisíc korun.

4. září 2014

Rekonstrukce mostu byla součástí modernizace silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem, kterou financoval Kraj Vysočina. Stála přes 200 milionů korun.

Osudové odpoledne 4. září 2014 pracovala pod téměř 90 let starým klenutým mostem přes říčku Hostačovku ve Vilémově šestice dělníků. Tři Češi a tři Slováci právě připravovali podpěry pro klenbu mostu, když se most rozlomil v půlce. „Když to prasklo, byl to zvuk, jako když zabalíte dřevěné třísky do novin a zlomíte to,“ popsal událost jeden z místních obyvatel.

Mrtví byli uvězněni pod těžkými kameny, které je zatlačily do bahna. Podle zasahujících hasičů neměli šanci na přežití. Další dva dělníci vyvázli se zraněními.

Na místě neštěstí zasahovalo kolem 70 hasičů, 25 policistů a záchranáři. Práci jim komplikovala nutnost postupovat při odklízení trosek ručně, protože těžká technika mohla na nestabilním podloží způsobit více škody. Po vyproštění těl obětí místo pro jistotu prohledali ještě záchranáři se psy.