Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Brod ožije trhy. K řemeslníkům se přidají XIII. století, šermíři a oslavy města

Autor:
  9:13
O prodlouženém víkendu nastane jedna z nejoblíbenějších jarních havlíčkobrodských akcí. V pátek se na hlavním náměstí uskuteční Trh řemesel. Ten do Brodu láká tisíce lidí. Letos se jeho návštěvníci mohou těšit na něco víc, než jsou zvyklí. Město ho totiž pojme jako generálku na oslavu 770 let od první písemné zmínky.

Trh řemesel do Havlíčkova Brodu tradičně láká tisíce lidí. Letos bude páteční generálkou na oslavy 770 let města. | foto: Městský úřad Havlíčkův Brod

Šermíři, výstava o hradu Ronovec, ale třeba i vystoupení kapely XIII. století. Na to vše se kromě obvyklých více než dvou stovek stánků rukodělných výrobců mohou těšit návštěvníci Trhu řemesel. Na Havlíčkově náměstí a v přilehlých uličkách se koná vždy dvakrát ročně, v květnu na Den vítězství a ještě 17. listopadu. Páteční Trh řemesel už nese neuvěřitelnou číslovku 69.

Letošní rok je pro Havlíčkův Brod výjimečný, město si připomíná 770 let od první písemné zmínky. „Květnový Trh řemesel tak bude malou zkouškou před hlavními městskými slavnostmi, které se uskuteční 19. září,“ vylíčila Jana Vránová z městského úřadu.

Po celý den budou na náměstí vystupovat šermíři Páni z Lichtenburku. Návštěvníkům předvedou řadu ukázek, jak vypadaly středověké souboje v době, kdy Havlíčkův Brod psal teprve své první stránky.

„Vystoupení budou v 9, 10 a 11 hodin a budou zároveň entrée k výstavě věnované hradu Ronovec. Její vernisáž proběhne v den konání Trhu řemesel v Reynkově galerii ve Staré radnici v 10 hodin,“ zve Anna Marie Formánková z pořádajícího Městského divadla a kina Ostrov.

Gothic rock v nezvyklém čase

Doprovodným programem Trhu řemesel vždy bývají hudební vystoupení. Dopoledne zahraje ve stylu poplatnému jejímu názvu skupina Country Colaps. Odpoledne převezme pódium Trio Traktůrek, energická parta, která dokáže smíchat folk, country, rock i punk.

Vrcholem dne pak bude koncert kultovní jihlavské kapely XIII. století. Její hodinové vystoupení by mělo začít o půl čtvrté. Na temnou gothic rockovou skupinu s nezaměnitelným aranžmá i scénickou atmosférou je to poměrně nezvyklý čas. Pořadatelé ale o její účast nesmírně stáli. K období založení města a první písemné zmínce nemůže mít přiléhavější název.

Brod bude rok bez divadla a kina, rekonstrukce dodá terasu s vyhlídkou i výtah

„Další Trh řemesel se uskuteční opět 17. listopadu a přinese zajímavou hříčku čísel. V roce, kdy si připomínáme 770. výročí zmínky o městě, totiž oslavíme i 70. konání Trhu řemesel,“ připomněla Jana Vránová další zajímavost, tentokrát se vztahující až k podzimnímu trhu.

Sezonu zahájil Koudelův talíř

Trhová sezona v Brodě však začala už o minulém víkendu. To se odehrály první farmářské trhy Koudelův talíř. Opakovat se budou každou první sobotu v měsíci až do října. Ten měsíc se pak uskuteční rovnou dva. Své výrobky na náměstí prodávají zhruba čtyři desítky farmářů z okolí.

Tady žije příběh: Havlíčkův Brod si připomíná 770 let od první písemné zmínky

„Lákají rok od roku na náměstí stále více Broďáků i mnoho návštěvníků z okolí. Akce se postupně rozrostla na celý střed náměstí a kromě prodejních stánků přibyl i program pro návštěvníky. Už dva roky je také tradicí, že každý trh má svůj podtitul. Je to rozhodně příjemný začátek sezony akcí pod širým nebem,“ popsal vývoj farmářských trhů starosta Zbyněk Stejskal.

První ze série letošních farmářských trhů měl podtitul Letnicový, červnový bude Svatojánský, následovat budou Pouťový a Dožínkový. V září se uskuteční Vinobranský a po něm Posvícenský. Bonusem pro návštěvníky bude trh Dušičkový, který připadne na 24. října.

Jméno po nepoctivém pekaři

„Červnový ročník bude nově ve spolupráci se závody Molitanový muž a na zářijovém trhu zase hospodyně poměří síly v pečení chleba,“ vyjmenovává zajímavosti programu Ludmila Říhová, jedna z organizátorek farmářských trhů.

Stovky bytů i domů. Havlíčkův Brod otevírá cestu investorům a nové výstavbě

Ty letos slaví půlkulaté výročí, pravidelně se v Brodě konají patnáctým rokem. „Úplně první farmářské trhy jsem organizovala 14. května 2011,“ připomíná hlavní pořadatelka Alena Čechová, která je s farmářskými trhy spjatá od samého počátku.

Ta zároveň vzpomněla na to, jak vznikl název Koudelův talíř. „Přišel s ním jeden ze zaměstnanců městského odboru životního prostředí s tím, že bychom tak mohli alespoň trochu očistit jméno nepoctivého pekaře Koudely ze známé městské pověsti. Trochu nás inspirovala i mísa, kterou nese Triton na Koudelově kašně,“ prozradila Čechová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lípa odmítá obchvat přes své území, najala právníky. Brod o trase nediskutuje

Nedotčená krajina u Grodlova mlýna. Město tudy chce vést obchvat, obec Lípa to...

Zásadní je, aby se obchvat Havlíčkova Brodu nedostal do zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Pro tento cíl chce Lípa učinit cokoliv. Prohlásil to její starosta Jiří Kunc. Vést silnici přes své...

Slavná sklárna byla před zánikem, teď skanzen začíná sezonu s prestižní cenou

Premium
Skláři několikrát do roka ukáží takzvanou živou výrobu. Návštěvníkům předvedou,...

Je to nejautentičtější historická sklárna ve střední Evropě, říká se o ní. Huť Jakub v Tasicích je výjimečná. Leží na samé výspě Vysočiny, jen pár metrů od Středočeského kraje, v místech, kde není...

Aréna na roztrhání, lístky bleskově mizí. Otevření haly způsobilo v Jihlavě boom

Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci...

V náročných testech obstála, pochvalu si vysloužila i od generálního manažera hokejové reprezentace Jiřího Šlégra. O novou Horáckou arénu v Jihlavě je zájem, není problém ji okamžitě vyprodat. Podle...

Představil se Karel. První humanoidní robot na Vysočině ukázal, jak umí chodit

Humanoidní robot Karel byl hlavní hvězdou pátečního dne otevřených dveří ve...

Zatím působí zmateně, neohrabaně, zranitelně. Umí chodit, dokonce i do boku, zastavit se a přitom nespadnout, začíná pohybovat rukama. První humanoidní robot, kterého mohla vidět Vysočina, se...

Koupaliště v Novém Městě mění tvář. Dělníci staví mola a upravují přístup do vody

Delší pobytové molo umožní plavcům vstup či skok přímo do větší hloubky, nebo...

Nenápadný rybník na okraji Nového Města na Moravě má příznačný název Koupaliště. A zvlášť v letních měsících činí čest svému jménu a bývá obklopen rekreanty. Ti budou mít letos k dispozici novou...

Brod ožije trhy. K řemeslníkům se přidají XIII. století, šermíři a oslavy města

Stovky stánků, tisíce lidí a doslova hlava na hlavě bývá na havlíčkobrodském...

O prodlouženém víkendu nastane jedna z nejoblíbenějších jarních havlíčkobrodských akcí. V pátek se na hlavním náměstí uskuteční Trh řemesel. Ten do Brodu láká tisíce lidí. Letos se jeho návštěvníci...

6. května 2026  9:13

Pivo z podzemní bedny i QR kódy. Vysočinu křižují desítky samoobslužných osvěžoven

Nový bar Na Háječku otevřeli u Velké Losenice na Žďársku manželé Pospíchalovi....

Turisté, cyklisté a další výletníci mohou na Vysočině využít desítky lesních i jiných samoobslužných barů. Jejich popularita za poslední roky roste a pro řadu lidí se stávají i přímo cílem túry....

5. května 2026  14:12

Brod bude rok bez divadla a kina, rekonstrukce dodá terasu s vyhlídkou i výtah

Současná budova městského divadla a kina v Havlíčkově Brodě má do ideálu krásy...

Havlíčkův Brod připravuje velkou rekonstrukci městského divadla a kina. Budova na nábřeží Sázavy zcela změní vzhled a podstatně se promění a modernizují interiéry. Kdy práce začnou, rozhodnou až noví...

5. května 2026  8:46

Při srážce dvou osobních aut na Třebíčsku zemřel jeden z řidičů

Ilustrační foto.

Při pondělní nehodě u obce Domamil na Třebíčsku zemřel po srážce dvou osobních aut řidič jednoho z nich. Řidička druhého auta se zranila. Okolnosti havárie vyšetřuje policie.

4. května 2026  21:07

D1 na Vysočině zastavil požár nákladního vozu, řidič pohotově zareagoval

Požár nákladního auta na dálnici D1 poblíž Velkého Beranova na Vysočině (4....

Dálnice D1 na Vysočině hodinu a půl stála. Provoz na 118. kilometru ve směru na Prahu zastavil požár nákladního vozu. Podle policie se událost obešla bez zranění, řidič stačil vozidlo odstavit u...

4. května 2026  13:44,  aktualizováno  13:54

O sestupu FC Vysočina nemluví, ten se ale blíží. Byl by to průšvih pro celý region

František a Lukáš Vaculíkovi se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Do...

Nad druhou fotbalovou ligou v Jihlavě se skoro zavírá voda. Hrozba pádu je čím dál reálnější. Čas pomalu, ale jistě dochází a situace FC Vysočina se ani trochu nelepší. Ve hře je v rámci letošní...

4. května 2026  13:38

Nemocnice zprovoznila další krytou úschovnu kol a vyhlásila cyklovýzvu

Nová úschovna kol je částečně zastřešena samotnou budovou. Nachází se u...

Nemocnice v Novém Městě na Moravě myslí na cyklisty. Nechala vybudovat další zastřešenou úschovna kol, jež pojme dvacet bicyklů. Přibyla poblíž oddělení ARO a v areálu nemocnice je již druhou....

4. května 2026  8:52

Brod investuje miliony do sportovišť. Na Rozkoši i v Poděbabech vyrostou hřiště

Zastaralé hřiště v Čechovce čeká proměna. Současnou nevzhlednou asfaltovou...

Radnice v Havlíčkově Brodě důsledně dbá na dostatek pohybu a tělesných aktivit svých obyvatel. Letos zahájí hned čtyři projekty na rekonstrukci a modernizaci menších hřišť a sportovišť. Obnoveno bude...

3. května 2026  9:13

Představil se Karel. První humanoidní robot na Vysočině ukázal, jak umí chodit

Humanoidní robot Karel byl hlavní hvězdou pátečního dne otevřených dveří ve...

Zatím působí zmateně, neohrabaně, zranitelně. Umí chodit, dokonce i do boku, zastavit se a přitom nespadnout, začíná pohybovat rukama. První humanoidní robot, kterého mohla vidět Vysočina, se...

2. května 2026  16:02

Koupaliště v Novém Městě mění tvář. Dělníci staví mola a upravují přístup do vody

Delší pobytové molo umožní plavcům vstup či skok přímo do větší hloubky, nebo...

Nenápadný rybník na okraji Nového Města na Moravě má příznačný název Koupaliště. A zvlášť v letních měsících činí čest svému jménu a bývá obklopen rekreanty. Ti budou mít letos k dispozici novou...

2. května 2026  9:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Aréna na roztrhání, lístky bleskově mizí. Otevření haly způsobilo v Jihlavě boom

Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci...

V náročných testech obstála, pochvalu si vysloužila i od generálního manažera hokejové reprezentace Jiřího Šlégra. O novou Horáckou arénu v Jihlavě je zájem, není problém ji okamžitě vyprodat. Podle...

1. května 2026  9:12

Třebíčan jde pěšky na hokej do Švýcarska. Cestou chce jíst kebab a pomoci nemocné

Na své pouti chce cestovatel pomoci vybrat peníze pro vážně nemocnou Viktorku z...

V zimě zvládl sedmadvacetiletý Nico Moro dojít z Třebíče až na olympiádu do Milána. Pěšky tak zdolal 924 kilometrů za 31 dní. Doma se však příliš neohřál. Neuplynuly ani tři měsíce a mladík už má...

30. dubna 2026  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.