Bez výběrového řízení. Sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě měl vést úředník

Autor:
  7:10
O veškerá sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě se od ledna bude starat nově vzniklá městská organizace. Zastupitelé schválili založení společnosti Brodská sportovní. Jejím jednatelem se bez výběrového řízení měl stát úředník radnice Petr Adam. Na tomto postupu však záměr málem ztroskotal. Nakonec výběrové řízení přeci jen jednatele určí.

Dnešní podoba areálu letního koupaliště v Havlíčkově Brodě. Nový krytý bazén s patřičným zázemím by měl stát na místě sportovních hřišť a nevyužívané louky. Na snímku z dronu je to oblast vpravo dole. | foto: Archiv Městského úřadu Havlíčkův Brod

Je mu pětačtyřicet a na havlíčkobrodském městském úřadě Petr Adam pracuje už 24 let. Posledních šestnáct let zastává vedoucí funkci, v současnosti vede úsek zabezpečení provozu úřadu a krizového řízení. Kromě toho je sportovcem tělem i duší. Od pěti let hrál hokej, později ho trénoval od dětí až po dospělé, byl i trenérem florbalu.

Právě on se měl stát jednatelem nově vzniklé městské společnosti, která převezme správu a rozvoj městských sportovišť a hřišť. „Na té vizi jsme společně s paní místostarostkou pracovali poslední rok. Mou největší motivací je, aby sportoviště fungovala spolehlivě, moderně a byla k dispozici co nejširší veřejnosti,“ uvedl Adam.

Místostarostka Marie Rothbauerová (ODS) návrh na zřízení Brodské sportovní přednesla na posledním jednání zastupitelstva města. Za takový krok sklízela od kolegů pochvaly. Nenašel se jediný zastupitel, který by se proti takovému nápadu postavil. Problém však někteří spatřovali právě ve způsobu určení jednatele společnosti.

„Rok jsem na tom spolupracovala s Petrem Adamem. Celé vizi rozumí a chápe ji stejně jako já. Pro město pracuje řadu let, osvědčil se, navíc má background sportovce, který není nakloněn jen jednomu sportu. Proto na pozici jednatele nevyhlašujeme výběrové řízení,“ oznámila na jednání místostarostka.

Řídící post pro předem vybraného člověka?

Několik zastupitelů tím viditelně zaskočila. „Rozhodně vznik takové organizace vítám. Ale problém vidím v tom, že je vedoucí pozice předem dělaná pro jednu vybranou osobu. Není to transparentní, mělo by se konat výběrové řízení,“ rychle se ozval opoziční zastupitel Ondřej Rázl (KDU-ČSL).

Rozproudil tím hodinu trvající diskusi. V ní zastupitelé místostarostce děkovali za přípravu materiálu i představení vize, kterou si sice všichni už mnoho let přáli, nikdo ale dosud neměl odvahu či sílu se do ní pustit. Ale zároveň se mnozí pozastavovali nad jmenováním jejího jednatele.

Zničené zámky, čmáranice, nepořádek. Brod kvůli vandalům zavřel část sportoviště

„Pozice jednatele byla vytvořena na míru jednomu člověku,“ namítal třeba Pirát Jan Kerber.

„Já bych se klonil k výběrovému řízení. Ale respektuji záměr paní místostarostky, jak je navržen,“ pronesl starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

„I já jsem příznivcem výběrového řízení. Jeho uspořádání je plně v kompetenci rady města,“ přidal se senátor a bývalý starosta Jan Tecl (ODS).

Místostarostka: Je to spoluautor vize

Naopak jiným jmenování Petra Adama nikterak nevadilo. „Věnoval se té záležitosti od počátku, jeho jmenování mi nevadí. Vždy ho kdyžtak můžeme odvolat,“ svěřila se radní Ivana Štrosová (ANO).

„Výběr jednatele touto cestou skutečně není obvyklý. Ale na přípravě se podílel od počátku, měli bychom mu dát šanci. I jeho osoba patří do vize předkladatelky,“ konstatoval komunista Vladimír Frič.

Jako stará plovárna. Návrh krytého bazénu v Brodě okouzlil jednoduchostí

„Pan Adam je Broďák, je to sportovec, on tou záležitostí žije. Mělo by to tudíž být tak, jak paní místostarostka navrhuje,“ zastala se původního návrhu i Veronika Prchalová (SNK – Broďáci).

„Petr Adam je člověk, kterého známe a víme, že dovede předložit řešení, dokáže myšlenky přetavit v realitu. Je spoluautorem vize, takže máme jistotu, že půjde za jasným cílem a bude to fungovat. Zda uchazeč s naším záměrem takto plně souzní, v hodinovém výběrovém řízení nezjistíme,“ stála si za svým Rothbauerová.

Jednatel se může přihlásit do výběrového řízení

Když už to vypadalo na patovou situaci, na jednu důležitou okolnost zastupitele upozornil městský právník Lubomír Málek. „Jméno jednatele musí být uvedeno ve zřizovací listině v okamžiku schválení vzniku společnosti. Nelze společnost založit bez toho,“ řekl.

Brod zná podobu „Součkových“ hřišť. Splnění snu však ještě pár let potrvá

A zastupitelům vzápětí poradil: „Zakládáte tady novou městskou společnost, která má fungovat specifickým způsobem, jaký my tu dosud neznáme. Proto by ji alespoň v počátku měla řídit osoba, která se na jejím vzniku podílela.“

Těsnou podporu pak získal protinávrh, který přednesl radní Jan Matějka (TOP 09). Ten navrhl, aby zastupitelé schválili vznik společnosti i s obsazením Petra Adama do jejího čela. Do šesti měsíců však ukládá radě města vyhlásit výběrové řízení na jejího jednatele. Adam v něm může pozici obhájit, ale stejně tak se může o post ucházet kdokoliv jiný. Pro tento návrh zvedlo ruku 14 zastupitelů z 23 přítomných.

Rada města pak na nic nečekala a v tomto týdnu výběrové řízení skutečně vyhlásila. Přihlášky je možné podávat do 29. září. Petr Adam tak sice byl uveden jako jednatel ve zřizovací listině společnosti, uvést v život ji ale klidně může nakonec někdo jiný. „Počítáme s tím, že od prvního ledna bude společnost řídit osoba, která vzejde z výběrového řízení,“ ujistila mluvčí radnice Zuzana Melounová.

Vzorem byly Pelhřimov a Chrudim

Brodská sportovní od ledna převezme do své správy zimní stadion s tělocvičnou, krytý plavecký bazén, letní koupaliště, fotbalový a atletický stadion, veřejné sportoviště Plovárenská, skate park, pump track, fotbalová hřiště v místních částech, čtyři workoutová hřiště a 38 dětských hřišť.

První rok bude mít od města k dispozici 32 milionů korun, stejný rozpočet, jako byl na sportoviště určen v roce 2024. Další finance pak získá na vstupném a pronájmem sportovišť i reklamních ploch. Nabídku na přestup do nové společnosti dostanou všichni zaměstnanci příslušných divizí Technických služeb, jež se o správu sportovišť starají dosud. Celkem by mělo jít až o 26 lidí.

V Havlíčkově Brodě vázne rozvoj sportovišť, správu má převzít nová organizace

Cílem vedení města je, aby Brodská sportovní nejen, že bude sportoviště udržovat, také zajistila i další jejich rozvoj a více spolupracovala se samotnými sportovci a sportovními kluby. K tomu Technické služby nemají dostatek lidí ani motivaci. Vzorem pro Brod byly například města jako Pelhřimov a Chrudim, kde podobný systém správy městských sportovišť úspěšně funguje už roky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili...

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

Kamionu se za jízdy nečekaně převrátil vlek, trefil projíždějící osobní vůz

O velkém štěstí v neštěstí může mluvit řidič osobního vozidla Citroën, který ve středu po deváté hodině ranní jel u obce Studnice na Třebíčsku. Do jeho vozu totiž nečekaně narazil vlek uvolněný z...

KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

Premium

Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s...

Nepostoupit do dvou let, fanoušci mě utlučou, směje se majitel Dukly Jihlava

Premium

Začátek hokejové sezony 2025/26 se blíží. Na premiérový zápas svého týmu se těší také nový majitel Dukly Jihlava Slavomír Pavlíček. Loňskou jízdu prvoligovým play off i následnou baráž o extraligu...

Bez výběrového řízení. Sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě povede úředník

O veškerá sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě se od ledna bude starat nově vzniklá městská organizace. Zastupitelé schválili založení společnosti Brodská sportovní. Jejím jednatelem se bez...

17. září 2025  7:10

Nejdřív ukradl značku, pak pokřikoval na kolemjdoucí. Nemírné popíjení draze zaplatí

Dost draho vyjde nezřízené popíjení alkoholu sedmadvacetiletého mladíka, který v pátek v Nádražní ulici v Třebíči ukradl přenosnou dopravní značku a o několik hodin později způsobil pohoršení na...

16. září 2025  14:55

Čtyři stovky příhozů a rekordní ceny. E-aukci pozemků si radnice pochvaluje

Jeden metr čtvereční stavební parcely pro řadový dům za 7 827 korun. Pozemek číslo 14 na nově budovaném sídlišti Na Nebi se oficiálně stal nejdražší parcelou pro bydlení v Havlíčkově Brodě. Prodej...

16. září 2025  11:51

S vyšetřením zraku v novoměstské nemocnici pomáhá lékařům umělá inteligence

Lékaři v novoměstské nemocnici mají nového pomocníka. Zdravotnické zařízení nedávno pořídilo speciální oční kameru, která je doplněná softwarem s umělou inteligencí. Moderní přístroj za bezmála půl...

16. září 2025  6:30

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili...

15. září 2025  19:15

Z vraždy muže na Pelhřimovsku obvinili jeho manželku, hrozí jí až 18 let

Kriminalisté z Vysočiny vyšetřují vraždu, která se stala na začátku září v Božejově na Pelhřimovsku. V rodinném domě tam jednašedesátiletá žena zřejmě zabila v hádce svého o osm let staršího manžela....

15. září 2025  12:58

Rizikové křížení silnic Veverka na Třebíčsku už je po úpravách průjezdné

Silničáři dokončili úpravy nebezpečné křižovatky Veverka na silnici I/23 u Rokytnice nad Rokytnou. Na příjezdech po vedlejších silnicích od samoty Veverka a od Chlístova byly posunuty značky „dej...

15. září 2025  11:44

Církev zvelebuje svůj areál v centru Havlíčkova Brodu, přispělo i město

Římskokatolická farnost v Havlíčkově Brodě vstupuje do jednadvacátého století. Svůj areál na okraji parku Budoucnost postupně modernizuje, práce pomalu končí. Za posledních osm let do něj církev s...

15. září 2025  8:19

Psi, bobří ocasy i šneci. Jídelníček starých Horáků byl pestrý

Premium

Zmíní-li se strava našich předků na Horácku – tedy zjednodušeně řečeno i ve velké části Vysočiny – vybaví se většině lidí nejspíš brambory. Možná i hrách, kroupy, zelí. Navzdory bídě ale byly pokrmy...

14. září 2025

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

13. září 2025  9:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Skvost Moravy v nenápadném kostele. Historické varhany obdivují i světoví odborníci

Cílem varhanářů, varhaníků a dalších umělců z celé republiky i ze zahraničí je nyní často Sněžné na Žďársku. Tamní kostel svatého Kříže totiž ukrývá skutečný historický skvost - barokní varhany z...

12. září 2025  16:09

KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

Premium

Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s...

12. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.