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V Havlíčkově Brodě roztopili středověkou pec, víkend nabídne tavbu skla i rudy

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  8:52
Dobronínský sklář František Novák se už čtvrtstoletí profesionálně zabývá...

Dobronínský sklář František Novák se už čtvrtstoletí profesionálně zabývá výrobou replik středověkého skla. Vyrábí pro Skandinávii, tuzemská muzea či milovníky historie. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Dobronínský sklář František Novák se už čtvrtstoletí profesionálně zabývá...
Dobronínský sklář František Novák (vpravo) se už čtvrtstoletí profesionálně...
Dobronínský sklář František Novák se už čtvrtstoletí profesionálně zabývá...
Dobronínský sklář František Novák (vpravo) se už čtvrtstoletí profesionálně...
15 fotografií
Pracovníci havlíčkobrodského muzea, skláři i experti na historická řemesla opět zapálili v experimentální středověké sklářské peci v Havlíčkově Brodě. O víkendu budou ukazovat nejen, jak se před staletími vyrábělo sklo, ale také tavbu rudy a další pokusy. Poprvé se zúčastní i jejich kolegové z Rakouska.

Tavba skla v replice středověké sklářské pece se v areálu Vlkovsko na severním okraji Brodu koná pravidelně už jedenáct let, vždy poslední prázdninový víkend. Začínalo to pokusy se sklem, postupem času se ale akce výrazně rozrostla. Pracovníci muzea a další experti se zaměřují i na jiné materiály a produkty, pro zájemce se tavba stává edukativní záležitostí.

„Návštěvníci na vlastní oči uvidí výrobu skla, tavbu železa, práci s keramikou i pečení chleba. Dozvědí se, jaké pece, suroviny a teploty byly k jednotlivým výrobám ve středověku potřeba,“ přiblížil mluvčí pořádající havlíčkobrodské Galerie a muzea Vysočiny Filip Prokop.

Jeho kolegové postavili repliku středověké sklářské pece v roce 2016. Od té doby se o pokusy a výrobu stará zkušený dobronínský sklář František Novák. Později v areálu přibyla i chlebová pec a keramická. Tavbu železné rudy budou odborníci ve Vlkovsku zkoušet potřetí. V plánu mají jednu až dvě tavby rudy z nedalekého Ranska a z Moravského krasu.

Dobronínský sklář František Novák se už čtvrtstoletí profesionálně zabývá výrobou replik středověkého skla. Vyrábí pro Skandinávii, tuzemská muzea či milovníky historie.
Dobronínský sklář František Novák (vpravo) se už čtvrtstoletí profesionálně zabývá výrobou replik středověkého skla. Vyrábí pro Skandinávii, tuzemská muzea či milovníky historie.
Dobronínský sklář František Novák se už čtvrtstoletí profesionálně zabývá výrobou replik středověkého skla. Vyrábí pro Skandinávii, tuzemská muzea či milovníky historie.
Dobronínský sklář František Novák (vpravo) se už čtvrtstoletí profesionálně zabývá výrobou replik středověkého skla. Vyrábí pro Skandinávii, tuzemská muzea či milovníky historie.
15 fotografií

Letos se areál rozroste o další novinku. Menší experimentální pec přijedou postavit a zprovoznit kolegové z dolnorakouského Elsarnu. „Provozují repliku římské sklářské pece v Elsarn im Strassertal a ve Vlkovsku postaví malou sklářskou pec na výrobu skleněných keltských náramků,“ přiblížil Prokop.

Došlo k částečné přestavbě

Oheň ve větší sklářské peci dobrovolníci, kteří s jejím připravením pomáhají, už zapálili. Aby dosáhla potřebné teploty, roztápí ji od úterka. První tavba skla by se mohla uskutečnit už dnes odpoledne, hlavní experimenty se odehrají zítra. V neděli se budou výrobky dražit, výtěžek půjde do úprav areálu.

Stěžejní část programu se bude odehrávat po celou sobotu. Vedle tavby ve všech pecích se uskuteční ukázky dalších středověkých řemesel, jako je třeba hrnčířství, kovářství, výroba šindele, stloukání másla nebo mletí obilí. Mnohé činnosti si návštěvníci budou moci i sami vyzkoušet.

Sklářská pec prozatím každý rok vydala originální výrobky. Organizátoři v to věří i letos, nicméně úplně jisti si být nemůžou. Během letošního roku totiž pec částečně přestavěli. Práce dělali s předstihem, aby jíl dostatečně vyschnul. „Změny byly poměrně velké, tak uvidíme, jak se nám bude s částečně rekonstruovanou pecí dařit,“ podotkl Filip Prokop.

23. září 2020
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