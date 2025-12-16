Ambiciózní plán radnice: Havlíčkův Brod dá stovky milionů na byty, seniory i bazén

V několika ohledech rekordní a ambiciózní. Tak se dá charakterizovat rozpočet Havlíčkova Brodu na rok 2026. Dle dokumentu, který schválilo bez výjimky všech 24 přítomných zastupitelů, půjde ve volebním roce na investice nejvíce peněz v historii města. Dostat se má i na nákladné a komplikované projekty.
„Rozpočet na příští rok je sestaven s důrazem na dlouhodobou jistotu a současně umožňuje realizovat klíčové investice bez nutnosti půjček. Je to jeden z nejambicióznějších rozpočtů, jaký jsme za poslední roky připravili,“ sdělil starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Třiadvacetitisícové město by mělo hospodařit s dosud nejvyšším rozpočtem ve své historii. Příjmy jsou plánované na 1,029 miliardy korun, výdaje by měly dosáhnou 1,129 miliardy. Stomilionový schodek pokryjí vlastní peníze, které se nepodařilo utratit v uplynulých letech.

Rovněž rekordních je 420 milionů korun, které mají jít na investice. Většinu z nich tvoří projekty, které už začaly v roce letošním a v tom příštím je v plánu jejich dokončení. „Na zahájení investic nových by mělo jít 152 milionů korun,“ konstatoval Stejskal.

Nástavba domova pro seniory

Z akcí, které by v příštím roce měly začít, největší balík peněz odčerpá budování nástavby domova pro seniory v Reynkově ulici, která navýší kapacitu domova. Stát by měla kolem 35 milionů korun. Práce navážou na loňskou výměnu střechy, při níž dělníci prostory na vestavbu připravili.

„Pod střechu přesuneme kanceláře. V přízemí se nám tím uvolní prostory pro 14 nových lůžek, z nichž dvě budou určena pro krátkodobé pobyty formou stacionáře,“ přiblížil Vladimír Slávka (ANO), místostarosta zodpovědný za oblast sociálních služeb.

Přibližně 22 milionů korun by měla stát modernizace kuchyně v Základní škole Nuselská. „Nechystáme tam žádné velké stavební úpravy, obměnit je však nutné technologie a celý provoz,“ prozradil Stejskal.

Balík o objemu zhruba 39 milionů korun by měl jít do oprav komunikací. V příštím roce město nechystá žádnou kompletní rekonstrukci včetně inženýrských sítí, jako tomu bylo letos třeba v případě Havlíčkovy ulice. Dostat se má spíše na opravy povrchů, chodníků či srovnání obrubníků. V zásobníku jsou například ulice Kavanova, Za Klášterem, U Stadionu, Gagarinova, Na Spádu, Na Stráni či U Nové silnice.

Bytový dům nabídne i podzemní garáže

V roce 2026 by měla začít i stavba nového bytového domu, který vyroste v zahradě bytovek v ulici 5. května směrem k obchodnímu domu Kaufland. Projekt za celkových 80 milionů, který zahrnuje i podzemní garáže, slibuje na příští rok výdaje ve výši 20 milionů korun.

„Půjde o byty určené pro klíčové profese či podporované skupiny obyvatel. Podmínkou zahájení výstavby bude obdržení dotace z příslušného titulu. Nové byty bychom mohli nabídnout například lékařům, učitelům či členům bezpečnostních složek,“ pověděl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Jako stará plovárna. Návrh krytého bazénu v Brodě okouzlil jednoduchostí

Rovných dvacet milionů korun má jít do příprav stavby nového krytého plaveckého bazénu. Určené budou na projekt, přípravné práce, dozory či nezbytné průzkumy. Samotná výstavba má začít až později. „Jak ta bude financována, rozhodne až nové zastupitelstvo. Jen z vlastních peněz to ale nepůjde,“ podotkl před zastupiteli k investici za odhadované až půl miliardy starosta.

Zahrada Mahlerovy vily v Havlíčkově Brodě získala původní podobu

Dokončena bude rovněž proměna zahrady Mahlerovy vily. Finančně není sice tolik nákladná – stát má zhruba dva a půl milionu korun – podle místostarosty Honzárka je ale důležitá svým významem a příkladnou spoluprací města s vlastníky vily. Vrátit původní prvorepublikovou podobu zbývá severní straně zahrady a předzahrádce směrem do Beckovského ulice.

Další etapy revitalizace parku

Do příštího roku přejde několik investičních akcí, které byly zahájeny v letošním roce. To je třeba případ třetí a čtvrté etapy revitalizace parku Budoucnost. Terénní úpravy, nová síť cest, mobiliář, osvětlení či zcela nové hrací koutky mají být dokončené jak kolem rybníka Obora před Základní školou V Sadech, tak na stráni kolem sochy Karla Havlíčka Borovského nad rybníkem Hastrman. To vše za náklady ve výši 74 milionů korun.

Brod se pustil do obnovy další části parku. Na kácení dřevin se veřejnost neshodne

Je to i případ rekonstrukce a modernizace areálu Technických služeb a sběrného dvora. Jeho část se během příštích let promění v překladiště odpadu, nově je třeba vybudovat zázemí pro další segmenty činnosti městské organizace včetně třeba městské hromadné dopravy. Na úvodní etapy – po letošní nulté – je plánováno 80 milionů korun, přičemž konečný účet za celou a několikaletou rekonstrukci se může vyšplhat až na dvojnásobek.

„Technické služby jsou srdcem města. Díky investici do jejich areálu zlepšíme podmínky, efektivitu i schopnost reagovat na potřeby obyvatel i blížící se změny spojené se zákazem skládkování od roku 2030,“ vysvětlila místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Přes všechny plány, výdaje a investice Havlíčkův Brod podle vedení radnice hospodaří velice zdravě. Město nemá žádné dluhy, nesplácí žádné úvěry. „Provozní přebytek vykazuje plus 208 milionů korun. To je pak suma, která nám v investicích pomůže. Málokteré město hospodaří tak dobře,“ pochvaluje si Zbyněk Stejskal.

