První proměna po sto letech. Park u psychiatrie získá i neobvyklý vstup

  7:39
Rozlehlý park u havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice dostane novou podobu. Začala vůbec první revitalizace v jeho stoleté historii. S tím je ovšem spojeno i kácení dřevin. Padne téměř 130 keřů a 180 stromů, nahradí je přes 150 stromů nových a tisíce keřů. Práce mají trvat do poloviny roku 2027.

Před několika týdny se lidem hlavně ve směru od nemocnice otevřel zcela nový pohled. Areál léčebny oddělovala od novější zástavby alej vzrostlých stromů. Místo nich jsou podél ulice U Rybníčku jen nízké pařezy.

Někteří lidé jsou rádi, že starší stromy, z nichž čas od času upadla větev, jsou pryč. Mnoho je ale těch, kteří kácení kritizují. „Takové pěkné stromy, jaká je jich škoda. Komu tam mohly vadit? Kácet a ničit jde každému, ale něco vytvořit, to už je horší,“ zlobila se například paní Blanka, která bydlí nedaleko.

Nová podoba i nahrazená zeleň

Stromy nechala pokácet psychiatrická nemocnice. Ta už roky plánuje velkou revitalizaci celého parku. Práce nedávno zahájila, trvat mají rok a půl. V polovině příštího roku se lidé mohou těšit na novou podobu parku. I na novou zeleň, která tu původní nahradí.

„Park byl založen roku 1928. Jedná se o stoletý areál, kde dosud neprobíhaly žádné větší úpravy a zásahy do zeleně,“ upozorňuje mluvčí psychiatrické nemocnice Pavlína Libusová. Jak dodává, cílem projektu je vytvoření bezpečného a ekologicky šetrného parkového areálu, který bude pro veřejnost i pacienty příjemným a reprezentativním prostředím.

Ačkoliv pohled na čerstvé pařezy budí u místních emoce, vedení nemocnice i odbor životního prostředí zdůrazňují, že jde o nutný krok. Celkem padne 180 stromů, které však nahradí 153 nových solitérů a rekordních 7 tisíc keřů.(14. února 2026)

Veškeré kácení je řádně povoleno odborem životního prostředí havlíčkobrodského městského úřadu. Rozhodnutí vydal ve dvou řízeních už v roce 2024. Pokácet povolil 180 vzrostlých stromů a 128 keřů. U více než poloviny je důvodem jejich stáří a neutěšený stav, zhruba třetina musí pryč z kompozičních důvodů a zbylé ustoupí novým objektům.

„Plochy zeleně v areálu psychiatrické nemocnice tvoří přes 19 hektarů a zahrnují jak řadu hodnotných věkovitých dřevin ještě z doby založení, tak množství nekoncepčních výsadeb z konce minulého století. V uplynulých desetiletích neprobíhaly žádné rozsáhlejší promyšlené sadové úpravy či větší stavební zásahy,“ vysvětlila vedoucí odboru Marta Gerthnerová s tím, že v celém parku bylo zaevidováno celkem 1 800 kusů jednotlivých dřevin.

Zatímco dnes tvoří ikonická zaoblená zeď s nápisem „Zemský ústav pro choromyslné“ v Rozkošské ulici neprostupnou bariéru, už příští rok se do areálu havlíčkobrodské psychiatrie projde přímo skrz ni.
Zatímco dnes tvoří ikonická zaoblená zeď s nápisem „Zemský ústav pro choromyslné“ v Rozkošské ulici neprostupnou bariéru, už příští rok se do areálu havlíčkobrodské psychiatrie projde přímo skrz ni.
Stav 2025: Pohled do vjezdu do areálu z ulice Rozkošská. Dominantou je nevzhledný sloup veřejného osvětlení v popředí. Vlevo je vidět betonová zeď se značkou parkoviště a zákazem vstupu se psy. Prostor za vjezdem slouží pro parkování aut.
Vize 2027: Sloup veřejného osvětlení je odstraněn, což otevírá pohled do areálu. Betonová zeď se značkami mizí a ustupuje nové dlažbě. Uprostřed nově vzniklé pěší zóny stojí vzrostlý strom, pod kterým je umístěna kruhová lavička. Auta z vjezdu mizí a prostor ožívá pohybem pěších, jak slibuje plán na vytvoření klidových zón pro veřejnost i pacienty.
12 fotografií

Vedoucí odboru ujistila, že kácení dřevin není plošné. Týká se hlavně porostů přestárlých, rozlámaných či kompozičně nevhodných. „Keře i stromy povolené ke kácení jsou nižšího estetického a funkčního významu, hodnotné dřeviny jsou zachovány. Náhradní výsadba kompenzuje ekologickou újmu a zvýší biodiverzitu druhové i věkové skladby dřevin,“ zdůraznila Gerthnerová.

Náhradní výsadba v několika ohledech výrazně předčí současný stav. Tvořit ji má 153 solitérních stromů, mezi nimiž jsou vedle lip, dubů, javorů a bříz rovněž ovocné jabloně, hrušně, slivoně či višně. A pak zejména obrovská nalož více než sedmi tisíc keřů.

Revitalizace parku vnukne novou podobu a ještě více prohloubí jeho funkci. „Park bude nově rozdělen na různé funkční části a současně dojde k jeho propojení s přilehlým okolím,“ vyzdvihuje záměr projektanta Libusová.

Během roku a půl bude upraven povrch chodníků, rozšířeno veřejné osvětlení či upraveno oplocení. Vznikne v něm několik nových vstupů včetně třeba průchodu ikonickou zaoblenou nárožní zdí pod historickým nápisem Zemský ústav pro choromyslné v Rozkošské ulici.

Vzniknou místa pro setkávání

Součástí prací bude rovněž úprava a doplnění vegetace. Ta se bude týkat jak hlavních alejí stromů, tak i výsadby nově navržených záhonů, květinových luk či popínavých rostlin kolem zídek.

Restaurována bude rovněž fontána u vstupu do areálu. Funkčnost areálu zajistí pořízení a osazení nového mobiliáře, přibudou i krmítka pro ptáky či hmyzí hotely.

V parku se nyní pohybuje těžká technika, která odstraňuje nálety a připravuje terén pro stavební úpravy. Zhotovitel využívá období vegetačního klidu pro ty nejtvrdší zásahy. (14. února 2026)

„Nově vzniknou místa pro setkávání a body zájmu. Vybudujeme nový altán u kulturního domu. V sadové části parku položíme pochozí platformu z dřevěných prken, v lese pak pororoštovou platformu vybavenou novými lavičkami a několika zvukovými prvky,“ doplnila mluvčí nemocnice.

Práce na proměně parku začaly před několika týdny. Zhotovitel chtěl pro kácení a nutné zásahy do zeleně využít období vegetačního klidu. Ty největší stavební úpravy má ale ještě před sebou. Celkové náklady se blíží ke stovce milionů korun, projekt je financován z peněz léčebny, státního rozpočtu i evropské dotace.

A co je hlavní? Počítá se s tím, že celý park zůstane i nadále veřejnosti volně přístupný. „Navíc bude přestavěn tak, aby veřejnost, pacienti i zaměstnanci našli tu svou klidovou zónu,“ slibuje Pavlína Libusová.

I nadále tak bude moci sloužit pro vycházky, klidné vyjížďky s kočárkem nebo na kole.

