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Denně zde nastoupí jediný člověk. Vlaková zastávka Pohledští Dvořáci míří ke konci

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  8:12

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Součástí rekonstrukce bude i zastávka Pohledští Dvořáci. (25. června 2026) | foto: Lukáš Vokáč

Město Havlíčkův Brod zřejmě přijde o jednu ze svých čtyř menších železničních zastávek. Správa železnic navrhuje zrušit zastavování vlaků v Pohledských Dvořácích. Vedení radnice k tomu sice souhlas nedalo, nechalo situaci posoudit Kraj Vysočina, ale zároveň proti chystanému kroku nikterak neprotestuje.

Zastávka Pohledští Dvořáci leží na hlavní trati na Brno. Slouží pro zdejší místní část, kde je několik obývaných domů, restaurace s kulturním sálem a také množství provozoven a podniků. Mezi nimi i závody na výroby krmných směsí a přes koleje i produktů ze škrobu.

Správa železnic se připravuje na modernizaci železnice. Úsek mezi Pohledem a havlíčkobrodským nádražím má navázat na rekonstrukci postupující od Žďáru nad Sázavou. Se zahájením prací se tu počítá po roce 2031. Zastávka Pohledští Dvořáci leží na samém konci tohoto úseku.

A jak dlouhodobé statistiky ukazují, není prakticky vůbec vytížená. „Na zastávce proběhne v pracovní den průměrně jeden nástup nebo výstup z vlaku. Celkem tu zastaví pět párů vlaků, přičemž v roce 2027 má být tento počet snížen na čtyři páry,“ uvedl Viktor Vik, jenž je pověřený vedením Stavební správy východ Správy železnic.

Součástí rekonstrukce bude i zastávka Pohledští Dvořáci. (25. června 2026)
Součástí rekonstrukce bude i zastávka Pohledští Dvořáci. (25. června 2026)
Součástí rekonstrukce bude i zastávka Pohledští Dvořáci. (25. června 2026)
Součástí rekonstrukce bude i zastávka Pohledští Dvořáci. (25. června 2026)
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Vytíženost zastávky navíc dlouhodobě klesá. Zatímco v roce 2018 na zastávce denně stavělo dvanáct párů vlaků a pro výstup či nástup ji využilo v průměru 17 lidí, o tři roky později už při pěti párech vlaků na zastávku na spoj došli jen tři lidé denně. Loni pak jeden.

Správa železnic výdaje na rekonstrukci zastávky v rámci modernizace tratě vyčíslila na 15 milionů korun. Dalších přibližně 200 tisíc korun ročně stojí její provoz a údržba. Pokud by město na zachování zastávky trvalo, byla Správa železnic rozhodnuta na něj všechny tyto náklady přenést.

Modernizace trati mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem pokračuje

„Je zřejmé, že investice do obnovení železniční zastávky Pohledští Dvořáci není obhajitelná. Pokud by zastupitelstvo s jejím zrušením nesouhlasilo, budeme po městě požadovat kompenzaci ztrátové investice,“ vzkázal Viktor Vik.

Zmínil i úsporu času při cestování, na což zase slyší dopravci. Pokud si strojvedoucí odpustí zpomalování, zastavení, stání nezbytně dlouhou dobu na výstup a nástup a poté opětovný rozjezd, ušetří se na cestě až tři minuty času.

Lidé přestali vlaky využívat

Vedení města se zrušením železniční zastávky vnitřně nesouhlasí. Ale po boji za něco, co zjevně není potřebné, také netouží. „Opravdu se nám do zrušení zastávky nechce. Ale přiznávám, argumenty se v tomto případe hledají velice špatně,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek.

„Je to tak. Ta lokalita by potenciál měla, ale lidé z Pohledských Dvořáků přestali jezdit vlaky. K dispozici mají poměrně hustou síť linek autobusové dopravy, navíc jen kousek odtud zajíždí městská hromadná doprava,“ poznamenala i místostarostka Marie Rothbauerová.

29. června 2026

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Jenže se blíží volby a zrušit železniční zastávku by nebyl zrovna populární krok, který by oslovil voliče. Tak se vedení města snažilo zachovat šalamounsky. „Zůstali jsme neutrální,“ pojmenoval takový postoj Honzárek.

Zastupitelé zrušení zastávky neschválili. Ale zároveň se ani nikterak nevyslovili proti takovému záměru. Záležitost přehodili na krajský úřad, který by měl rozhodnout za ně.

„Kraj Vysočina veřejnou dopravu zajišťuje. Ví nejlépe, zda lidé mají dostatečnou náhradu v podobě autobusových spojů. Bude záležet na jeho odborném stanovisku,“ vysvětlil brodský místostarosta.

Nárůst autobusové dopravy

Kraj Vysočina už svůj postoj předeslal a má vcelku jasno. „Z hlediska Kraje Vysočina je železniční zastávka Pohledští Dvořáci v systému Veřejné dopravy Vysočiny zbytná,“ prohlásil vedoucí krajského odboru dopravy a silničního hospodářství Pavel Bartoš.

Upozornil přitom, že do budoucna by se neplánovalo navyšování počtu zastavujících vlaků v Pohledských Dvořácích. Zato ale dochází k nárůstu autobusové dopravy. V místní části nyní zastavuje v pracovní dny 23 párů spojů tří autobusových linek, o víkendech pak čtyři páry.

„Kraj Vysočina považuje tento rozsah obsluhy za dlouhodobě stabilní,“ konstatoval Bartoš. Vyzdvihl při tom, že autobusem jsou snáze dostupné okolní obce i centra nejbližších měst, stejně tak havlíčkobrodské nádraží, odkud se mohou cestující vydat na delší putování vlakem.

Pohledští Dvořáci jsou jednou ze čtyř malých zastávek na území Havlíčkova Brodu. Vedle hlavní stanice tu jsou ještě Perknov na trati na Kolín, Dolík ve směru na Humpolec a Mírovka na trati na Jihlavu. Zrušení či omezení provozu se jich ani do budoucna týkat nemá.

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