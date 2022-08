U velkoobjemových kontejnerů bude Havlíčkův Brod kontrolovat občanky

Vedení radnice tím stupňuje tlak na lidi, kteří do Brodu odpad vozí protiprávně. „Od podzimního svozu odpadů velkoobjemovými kontejnery, přistavenými od 1. září do 17. října na 64 místech ve městě a místních částech, bude od občanů přivážejících odpad vyžadován občanský průkaz,“ informovala referentka odpadového hospodářství městského odboru životního prostředí Renata Horáčková.

U každého kontejneru bude obsluha, která bude občanský průkaz kontrolovat. „Tyto kontejnery jsou každý den jen na dvou místech. Jsou hlídané, obsluha je u nich už nyní,“ potvrdil Petr Velíšek, mistr střediska nakládání s odpady a čištění města. „To se pak kontrola lehce nechá udělat, to by neměl být problém,“ poznamenal.



Odpad do kontejneru dovolí obsluha vysypat jen těm, kdo splní podmínky stanovené radnicí a Technickými službami. V první řadě musí mít člověk trvalé bydliště v Havlíčkově Brodě. Pokud ve městě a jeho místních částech trvalé bydliště hlášené nemá, ale vlastní v Brodě nemovitost, musí spolu s občanským průkazem předložit i výpis z katastru nemovitostí.

I u kontejnerů na sídlištích tak budou platit stejná pravidla, jako když člověk veze odpad do některého ze sběrných dvorů. „Město k tomuto opatření přistoupilo proto, že do velkoobjemových kontejnerů odkládali ve velkém množství odpady i obyvatelé okolních obcí nebo podnikající osoby,“ zdůvodnila zpřísnění pravidel Horáčková.

Odpadové karty si lidé půjčovali

Proti lidem, kteří využívají brodský odpadový systém neoprávněně, postupuje město už od počátku roku. Tehdy zavedlo takzvané odpadové karty. Pokud lidé chtěli do sběrného dvora, museli si nechat karty na kontaktních místech vystavit. Jedna karta byla určena pro jednu domácnost.

Jenže brzy pracovníci Technických služeb, které sběrný dvůr provozují, zjistili, že si tyto karty lidé půjčují.

„Například během prvních tří měsíců roku dokázala jedna domácnost žijící v bytě na sídlišti navštívit sběrný dvůr 49krát. Zaznamenány byly i četnější vstupy u některých občanů, kteří mají v místě bydliště sídlo nebo provozovnu pro podnikatelskou činnost,“ zmínila Horáčková.

„Víme o lidech, kteří objemného odpadu za rok do sběrného dvora dovezli i několik tun. Zřejmě na to měli přímo živnost, nebo na svůj občanský průkaz nechávali tento odpad zdarma uložit i občany nemající trvalé bydliště v Havlíčkově Brodě. Na takové jedince nechceme jako město doplácet,“ konstatoval už dříve místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Od července tak vznikla nová povinnost předkládat s odpadovou kartou i občanský průkaz. Vlastnictví nemovitosti, v níž odpad vznikl, pak musí lidé prokazovat výpisem z katastru nemovitostí. Od září bude tato povinnost nově platit i při vyhazování nepořádku do přistavených kontejnerů.

Od příštího roku další změny

Další zpřísnění chystá Brod od příštího roku. Technické služby přistavování velkoobjemových kontejnerů v jarních a podzimních termínech výrazně omezí.

„Budou umisťovány pouze do místních částí, které jsou geograficky odděleny od města. Občané centrálního města mají v dobré dostupnosti některý ze dvou sběrných dvorů,“ řekla Renata Horáčková.

Kde všude budou kontejnery ještě letos na podzim rozmístěny, se obyvatelé dozvědí na webových stránkách města.

Technické služby upozorňují, že přistavené velkoobjemové kontejnery jsou určeny jen pro objemné, rostlinné a nebezpečné odpady. Nepatří do nich stavební odpady, zemina, směsný komunální odpad ani pneumatiky. Na podzim budou na určených místech k dispozici vždy v časech od 9 do 17 hodin.