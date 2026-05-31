Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V Havlíčkově Brodě spadl větroň. Pilot při nouzovém přistání narazil do benzínky

Autor:
  16:44
V Havlíčkově Brodě v neděli odpoledne havarovalo malé bezmotorové letadlo. Pilot větroně se pokoušel o nouzové přistání v Lidické ulici, při kterém narazil do ukazatele u čerpací stanice. Konstrukce po nárazu začala hořet. Pilot utrpěl středně těžká zranění a záchranáři ho transportovali do brněnské nemocnice. Hlavní silniční tah I/38 musel být v místě nehody uzavřen.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

K havárii došlo kolem půl čtvrté odpoledne. Na místo okamžitě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému.

„Pilot větroně chtěl zřejmě nouzově přistát. Při přistání zavadil o ukazatel u čerpací stanice v ulici Lidická,“ popsala mluvčí krajské policie Dana Čírtková s tím, že po nárazu došlo k požáru zasaženého ukazatele.

Záchranáři a hasiči ošetřují zraněného pilota přímo v kokpitu větroně, který po nouzovém přistání skončil na silnici v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě.
Pohled na zablokovaný hlavní tah v Havlíčkově Brodě. Pilot větroně se pokoušel o nouzové přistání u čerpací stanice, jejíž reklamní ukazatel po nárazu začal hořet.
Místo nehody v Havlíčkově Brodě. V pozadí je vidět čerpací stanice, u které se pilot pokusil nouzově přistát. Provoz řídí policie.
Složky integrovaného záchranného systému u trosek větroně v Lidické ulici. Vpravo je vidět čerpací stanice, u níž letadlo po nárazu do reklamního poutače skončilo.
5 fotografií

Na místě zasahovala pozemní posádka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina z Havlíčkova Brodu. „Při nehodě utrpěla jedna osoba středně těžké zranění. Pacient byl po prvotním ošetření na místě události transportován do traumacentra Fakultní nemocnice Brno Bohunice,“ upřesnil mluvčí záchranářů Petr Janáček.

Dopravu řídí policie, míří sem letecká inspekce

Kvůli vyšetřování a odstraňování následků nehody musela policie zcela uzavřít frekventovanou silnici I/38, která městem prochází. Provoz na místě aktuálně řídí policisté.

„Na místě budou nyní pracovat kriminalisté. O události jsme vyrozuměli Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ doplnila policejní mluvčí Dana Čírtková. Přesné příčiny a okolnosti nouzového přistání jsou předmětem dalšího vyšetřování.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Unikátní přehlídka historie v Jabloňově: „Někdo sbírá známky. My traktory.“

K vidění byly i unikátní prototypy, které ani nešly do sériové výroby. Právě ty...

Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než...

Poslanec za Motoristy Beran se vzdal mandátu. Vrací se k diplomacii

Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...

Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran (59) se v pátek ve Sněmovně vzdal mandátu. Učinil tak notářským zápisem, sdělil předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Ve Sněmovně podle něho...

Rušička Hlasu Ameriky měla víc strážných než zaměstnanců. Má se otevřít veřejnosti

Bývalý vysílač a komunistická rušička Velký Radvan u Domamile se v budoucnu...

Už je to více než sedmdesát let, co začala fungovat komunistická rušička zahraničního rozhlasového vysílání blízko rakouských hranic. V padesátých letech byla uvedena do provozu nedaleko Moravských...

Zemřel exšéf rozvědky Zeman. Za komunistů musel trávit krysy a chovat hlemýždě

Brněnský disident, signatář Charty 77 a za demokratického režimu ředitel Úřadu...

Po listopadové revoluci formoval nové bezpečnostní struktury demokratického Československa, zejména civilní kontrarozvědku, nynější BIS. Později Petr Zeman jako ředitel tři roky vedl Úřad pro...

Plány na novou jihlavskou čtvrť narazily na realitu. Nelze přesunout podzemní sítě

Pohled na svažité území vedle obchvatu Jihlavy, nad nímž ční nepřehlédnutelný...

Dlouholeté plány na bytovou výstavbu v jihlavské lokalitě Špitálské předměstí narazily na nečekané komplikace pod povrchem. Prověření ukázalo, že podzemní sítě nelze přeložit, jak se původně...

V Havlíčkově Brodě spadl větroň. Pilot při nouzovém přistání narazil do benzínky

Záchranáři a hasiči ošetřují zraněného pilota přímo v kokpitu větroně, který po...

V Havlíčkově Brodě v neděli odpoledne havarovalo malé bezmotorové letadlo. Pilot větroně se pokoušel o nouzové přistání v Lidické ulici, při kterém narazil do ukazatele u čerpací stanice. Konstrukce...

31. května 2026  16:44

O vyzdobení podchodů se opět postarají sprejeři, ztvární malby z historie města

Druhý podchod pod Masarykovou ulicí spojuje sídliště Pražská a Výšina se...

Havlíčkův Brod nechá nově vymalovat tři podchody ve městě. Na stěnách dvou by se měla objevit graffiti vztahující se k historii města. V podchodu u zdravotní školy by pak měli umělci obnovit...

31. května 2026  10:27

Ukradená pálka a konec stříbrné frustrace. Stolní tenisté El Niňa ovládli extraligu

Stolní tenisté pražského El Niňa slaví mistrovský titul.

Přípravu na superfinále extraligy stolním tenistům pražského El Niňa zkomplikovala nemilá věc. Jevgenu Pryščepovi při cestě z Francie, kde žije, ukradli batoh, v němž měl pálku, a tak si náhradní...

31. května 2026  6:24

U obce Chýstovice na Pelhřimovsku zemřel cyklista. Srazilo ho osobní auto

ilustrační snímek

U obce Chýstovice na Pelhřimovsku zemřel v sobotu kolem poledne cyklista, srazilo ho osobní auto. Nehoda se stala na silnici II/112, informovala mluvčí policie Dana Čírtková. Okolnosti nehody policie...

30. května 2026  19:33

Rušička Hlasu Ameriky měla víc strážných než zaměstnanců. Má se otevřít veřejnosti

Bývalý vysílač a komunistická rušička Velký Radvan u Domamile se v budoucnu...

Už je to více než sedmdesát let, co začala fungovat komunistická rušička zahraničního rozhlasového vysílání blízko rakouských hranic. V padesátých letech byla uvedena do provozu nedaleko Moravských...

30. května 2026  10:12

Na přepadení pumpy přijel autostopem, po akci počkal venku na policii

Ilustrační snímek

Kuriózní loupežné přepadení se minulou středu událo ze Žďáru nad Sázavou. Padesátiletý muž tam přijel na benzinovou stanici stopem, se zbraní se domáhal peněz od obsluhy a po vydání několika tisíc...

29. května 2026  18:32

Poslanec za Motoristy Beran se vzdal mandátu. Vrací se k diplomacii

Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...

Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran (59) se v pátek ve Sněmovně vzdal mandátu. Učinil tak notářským zápisem, sdělil předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Ve Sněmovně podle něho...

29. května 2026  15:06,  aktualizováno  15:35

Od pondělí už jen pěšky nebo na kole. Žďár vyžene auta od všech základních škol

Mnozí rodiče zajížděli dříve až téměř ke vchodu do školy. (28. května 2026)

Bezpečnější cesta do školy. Ideálně pěšky nebo třeba na kole. Bez aut. Taková je představa vedení Žďáru nad Sázavou o ranní dopravě žáků do tamních „základek“. Pomoci má zavedení školních ulic. Ty už...

29. května 2026  13:58

Do supermarketu jen po schodech, nový výtah pojede až na podzim. Pro mnoho lidí problém

45 schodů dolů, 45 nahoru.... (27. května 2026)

Na to, že výtah občas nejede, si už zákazníci prodejny Albert na jihlavském Masarykově náměstí zvykli. Většinou se totiž jednalo pouze o krátkodobou nepříjemnost – jenže teď je situace docela jiná....

29. května 2026  8:46

Moderní servis vlaků. V Brodě opraví pět souprav najednou, shánějí mechaniky

Havlíčkobrodské depo potvrdilo novou investicí svou pozici jedné z...

České dráhy v Havlíčkově Brodě uvedly do provozu novou opravárenskou halu. Moderní servisní zázemí za více než čtvrt miliardy korun je určeno především pro údržbu regionálních vlaků RegioPanter a...

28. května 2026  15:30

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Unikátní kaple v Černé má 20 let. Vystoupí v ní herci Boková, Matásek a Javorský

Dřevěná stavba byla dokončena a vysvěcena v červnu roku 2006 a svým moderním a...

Kdo dosud neviděl či nenavštívil kapli svatého Antonína Paduánského v Černé na Žďársku, výjimečné dílo architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře, má v červnu nevšední možnost. Nejenže na vlastní oči...

28. května 2026  13:34

Žďár jde vstříc trendům, buduje hřiště pro stále oblíbenější padel

Není to tenis, není to squash. Padel se hraje všude možně a popularitu získává...

Na Vysočině se nyní Žďárští stávají sportovními průkopníky. Už letos v létě tam budou moci zájemci otestovat padel – mladý sport pro celou rodinu, jehož popularita raketově roste. Kurt vzniká v...

28. května 2026  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.