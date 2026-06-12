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Sídliště pod náměstím v Brodě čeká obnova, Pirátům vadí způsob zadání zakázky

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  8:09
Nejen horní stranu Smetanova náměstí má v plánu revitalizovat radnice v Havlíčkově Brodě. Rada města nyní zadala vypracovat studii, jak by se mohla proměnit strana spodní a navazující sídliště. Konkrétně jde o prostranství mezi bytovými domy kolem ulic Trčkova, V Rámech nebo Svatovojtěšská. Piráti však záměr kritizují.

Spodní strana Smetanova náměstí vznikala před zhruba půl stoletím. Po asanaci starého centra města tu zástupci tehdejšího komunistického režimu nechali vystavět několik bytových domů. V ulicích Trčkova, V Rámech, Svatovojtěšská a Pod Radnicí jich je hned sedm. Podle odhadů v celé lokalitě žije kolem 900 obyvatel.

„Veškeré úpravy centra města se této oblasti dosud vyhýbaly. Přitom právě od občanů máme opakované požadavky na rekonstrukci chodníků a ulic. Většina asfaltových ploch a komunikací je původních a obnovu by si rozhodně zasloužily,“ říká havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Rada města proto nechala zpracovat dokumentaci pro možnou revitalizaci území. Zahrnula do něj celou lokalitu od Smetanova náměstí až k řece Sázavě a od Dolní ulice až po ulice Beckovského a Na Hradbách.

„Celému prostoru bychom chtěli dát trochu modernější podobu odpovídající současným potřebám. Jedná se o území, jež je součástí centra města, ale kvůli komunistické asanaci nemá historický vzhled,“ podotkl Honzárek. Jak dodal, obnova by se nejspíš týkala též inženýrských sítí pod zemí. I ty jsou zde zhruba padesát let staré.

Pirátské námitky: „Jako poslat dítě do obchodu“

Proti zadání vypracování studie za téměř půl milionu korun se ovšem vyslovili opoziční havlíčkobrodští Piráti. Ve společném prohlášení na svém facebookovém profilu vyjádřili své připomínky zejména vůči formě zadání zakázky.

„Nejsou specifikovány žádné požadavky, přesný rozsah, žádné preference města ani obsahové náležitosti studie. Za bezmála 500 tisíc korun tedy může projektant odevzdat téměř cokoliv. Havlíčkův Brod nemá městského architekta, záměr nebyl konzultován ani v žádném z výborů zastupitelstva,“ píší.

Radnice v Havlíčkově Brodě plánuje modernizaci spodní části Smetanova náměstí, záměr za půl milionu korun však vyvolal vlnu kritiky u opozičních Pirátů, kterým vadí způsob zadání zakázky bez konzultace s veřejností či architekty.
Radnice v Havlíčkově Brodě plánuje modernizaci spodní části Smetanova náměstí, záměr za půl milionu korun však vyvolal vlnu kritiky u opozičních Pirátů, kterým vadí způsob zadání zakázky bez konzultace s veřejností či architekty.
Radnice v Havlíčkově Brodě plánuje modernizaci spodní části Smetanova náměstí, záměr za půl milionu korun však vyvolal vlnu kritiky u opozičních Pirátů, kterým vadí způsob zadání zakázky bez konzultace s veřejností či architekty.
Radnice v Havlíčkově Brodě plánuje modernizaci spodní části Smetanova náměstí, záměr za půl milionu korun však vyvolal vlnu kritiky u opozičních Pirátů, kterým vadí způsob zadání zakázky bez konzultace s veřejností či architekty.
10 fotografií

„Je to jako poslat děcko do obchodu s tisícovkou a vzkazem: ‚Kup něco užitečného‘,“ podotkl člen místního sdružení a někdejší pirátský poslanec Jan Pošvář.

Jak upozorňují jeho kolegové, podobná revitalizace je ideální příležitostí pro uspořádání občanské participace, tedy zapojení místních obyvatel do rozhodování. „Lidem se navrhuje prostor hned za domem,“ zdůrazňují brodští Piráti.

Lidé u jednání nesmí chybět, říká radnice

Podle Honzárka je ale vše teprve v počátcích a radnice obyvatele bytovek neopomene. „Teprve jsme ten proces nastartovali. Chceme mít něco, od čeho se odpíchnout. Možné úpravy budeme s architektem a projektanty diskutovat. A zcela jistě z toho veřejnost nevynecháme,“ ujišťuje.

Příprava od prvního nápadu po případné uskutečnění jakýchkoliv úprav zabere několik let. Pro město tato záležitost není okamžitou prioritou. Revitalizace sídliště a navazujících ulic se uskuteční v každém případě až poté, co bude dokončena horní strana náměstí. A k zahájení této části je také stále daleko.

„V současné době se připravuje projekt, teprve poté budeme žádat o stavební povolení. Chtěli bychom, aby už při přípravě rozpočtu na příští rok se tento záměr dal označit za připravený. Pak bude záležet na nových zastupitelích, kdy se rozhodnou dílo zahájit,“ shrnul místostarosta.

S největší pravděpodobností se tak ještě v příštím roce nestane. Je možné, že se bude i čekat na vhodný dotační titul.

Výstavba nového sídla ZUŠ a úprava parkoviště

V tomto případě jde o úpravu horní strany Smetanova náměstí, od Havlíčkovy uličky až po ulici Horní a Husovu. Základní myšlenkou je, aby se horní část náměstí opticky uzavřela. Jedním ze stěžejních bodů je proto výstavba nového sídla základní umělecké školy. Stát by mělo zhruba v místech dnešní tržnice a nevyužité plochy, kde dříve stával panelový dům. V první fázi by však vedení města chtělo jen parcelu připravit, s výstavbou počítá až později.

Garáže, nový dům i parkoviště. Smetanovo náměstí čeká poslední úprava

Podstatnou proměnou by mělo projít i současné parkoviště před hudební školou. To už po desítky let tvoří rozlehlá asfaltová plocha bez jakéhokoliv prvku, který by prostor rozčlenil či zjemnil. A právě tyto drobnosti by měly přibýt. Má jít o drobnější zeleň, stromy či keře, případně ostrůvky. Současný asfalt má nahradit jiný povrch, který by plochu více přiblížil přírodě. Hovořilo se i o podzemních garážích.

Součástí revitalizace horní části Smetanova náměstí má být i příjezd od Horní ulice a Klubu mládeže. Tato spojka je v katastrofálním stavu, řidiči kličkují mezi dírami, kanály a propadlinami. Změnit by se měl rovněž vzhled prostranství mezi panelovým domem a kotelnou nad Klubem Oko, stejně tak chodníky a zeleň v okolí. Obnoveny mají být i veškeré inženýrské sítě.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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