Odmala chodila do garáže, teď pořádá motoristickou show v léčebně

„Je to můj dlouholetý sen už od dětství,“ přiznává mladá maminka, jež třetím rokem zastává post krajského koordinátora BESIP: zaměřuje se na dopravní prevenci a osvětu, pořádá školení pro řidiče či dětské dopravní soutěže.

Auta a motorismus měla v krvi od narození. Její otec se motorsportu věnoval, dědeček byl letitý „barumák“. Pracoval v pobočce podniku Barum v Havlíčkově Brodě.

„Chodila jsem si tam hrát do skladu, jezdili jsme na Barum rallye. Vždycky jsem k tomu tíhla, lákalo mě to,“ vysvětluje Vošická.

V polovině devadesátých let, kdy na Havlíčkobrodsku začínal seriál Rallye Posázaví, tehdy ještě čistě amatérský závod, ho rodina brala jako velký svátek.

„K nelibosti naší maminky,“ líčí s úsměvem Veronika. „Táta vzal našeho rodinného mazla, modrého Forda Escort, vyndal z něho zadní sedadla a brázdil letiště,“ vzpomíná.

Veronice Vošické Buráňové v roli navigátorky na Rally Bohemia fandila také její sestra.

Tehdejší doba byla oproti dnešku úplně jiná. Pokud někdo chtěl lepší auto, často mu nezbývalo než si sehnat bourané a sám ho dát do pořádku. U Buráňů to bylo běžné.

„Já jsem chodila s tátou do garáže a neustále s ním něco dělala,“ vypráví motoristická srdcařka.

Ostatně z toho těží dodneška. „Občas mě popadl takový záchvěv, že jsem dotáhla škodovku ‚stovku‘ a dala se do její renovace, pak druhou a teď tam na mě čeká karavan,“ podotkne. Ale podle ní už to není o tom postavit si své auto.

„Těžím spíš z toho, že vím, jak které věci v autě fungují a jak se o ně správně starat,“ říká. Na školeních tím často překvapí i chlapy.

Vydávala i časopis, akce moderovala i spolupořádala

Láska k autům u ní nevymizela ani v dospívání. Později vydávala motoristický časopis. A využila i svou výřečnost a akce – motosrazy, rallye, závody na okruzích i v driftování – moderovala. Pak pomáhala i s jejich pořádáním. Ke splnění snu odtud měla už blizoučko.

Definitivní rozhodnutí padlo na výstavě závodních speciálů v Houdkovicích na Královéhradecku, kterou, jak jinak, moderovala.

„Vše se konalo na louce a poli za vesnicí a všechno dělali čtyři místní patrioti od dobrovolných hasičů, kteří jsou zároveň srdcaři závodníci. Řekla jsem si, že když to dokázali oni, musím to zvládnout taky,“ vypráví Veronika.

Se svým dlouholetým známým, bývalým jezdcem rallyekrosu a autokrosu Radkem Pavlíčkem, který je velkým milovníkem italských rallyových speciálů, dali hlavy dohromady a vymysleli akci, která dosud široko daleko neměla obdoby.

Areál psychiatrické léčebny? Lepší než na náměstí

Festival dopravní prevence a motorismu MotorSvět 2019, jak se show oficiálně nazývá, se odehraje tuto sobotu od 10 do 18 hodin v areálu havlíčkobrodské psychiatrické léčebny.

„Zní to zvláštně, zvát na takovou akci lidi na psychiatrii, že?“ směje se pořadatelka.

Za místo konání festivalu si ho ale vybrala z prozaických důvodů. „Nejsme tam tolik limitovaní prostorem jako třeba na náměstí. Je to jednodušší. Je tam nádherný park, klid, bezpečí. Vedení léčebny nám velice vyšlo vstříc. Jsou rádi, že areál a péči ukážou jiné skupině lidí,“ říká.

Auta a vše s nimi spojené zaplní celou část areálu směrem k centru města. Návštěvníky čeká pestrá přehlídka vozidel a setkání se zajímavými osobnostmi a legendami soudobého i dávno minulého motorismu.

K vidění bude též řada závodních speciálů, vozy, které zdolaly dakarské soutěže, i třeba veteráni a vojenské vozy. To vše doplní technika hasičů a policie. A vyzkoušet bude možné také autokrosovou akademii.

Dakarské legendy a další

Akcí bude provázet moderátor František Fiala, známý z televizního pořadu Autosalon. Mimo jiné bude zpovídat osobnosti motorsportu, jako jsou vítězové Zlaté přilby Tomáš Topinka nebo Milan Špinka, dakarské legendy Jiřího Moskala či Tomáše Ouředníčka nebo soutěžního navigátora Petra Starého. Přijet má i Jiří Šedivý, který se podílel na vývoji rallyových speciálů Škoda a byl i testovacím jezdcem továrního týmu.

„Radek Pavlíček obrovsky těží z toho, že osobně zná spoustu osobností z branže. Toto všechno jsou lidi, které já bych asi k účasti nepřesvědčila. Opravdové legendy,“ praví Veronika Vošická Buráňová.

Festival pořádá z čirého nadšení. „Vrcholem našeho byznys plánu je to, že s našimi vlastními penězi, které do toho dáme, zůstaneme alespoň na nule,“ přiznává. Nemůže si dovolit věhlasné značky, do žádného Bugatti Veyron návštěvníci neusednou. „K vidění ze speciálů budou spíše ty, které jsou bližší běžnému uživateli,“ dodává Vošická.

Přesto by se pár zajímavých – hlavně italských – kousků objevit mělo. Třeba unikátní soutěžní Lancia Stratos. V programu je i křest světoznámé rallyové Lancie Delta Integrale v polepu, jaký při závodech míval italský pilot Massimo Biasion.