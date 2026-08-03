Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

V Brodu začali vrtat piloty pro nový most. Padnou na ně tisíce tun betonu

Autor:
  11:03
Stavební ruch v Havlíčkově Brodu. Pracovníci dodavatelské firmy připravují...

Stavební ruch v Havlíčkově Brodu. Pracovníci dodavatelské firmy připravují koryto a břehy řeky pro zakládání pilot. Nový most za 158 milionů korun nahradí stržený objekt a poslouží i pro nadrozměrné transporty do Dukovan. (7. července 2026) | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

V Havlíčkově Brodu se po demolici starého mostu naplno rozjíždí stavba nového...
Stavba nového mostu v Havlíčkově Brodu pokračuje podle plánu. Snímek z počátku...
Na staveništi v Masarykově ulici, kde roste nový most pro extrémní náklady do...
V Havlíčkově Brodě se po demolici původního mostu naplno rozjela stavba nového...
6 fotografií
Rekonstrukce jednoho z klíčových dopravních uzlů na Vysočině vstoupila do své další etapy. Po dubnovém zahájení prací a následné demolici původního mostu začíná v havlíčkobrodské Masarykově ulici stavba mostu nového. Dělníci přistoupili k zakládání pilot, které celý nový most ponesou.

Na staveniště přivezly zhotovitelské firmy vedle další techniky i těžkou vrtnou soupravu. Ta už začala s přípravou podloží pro novou mostní konstrukci. Práce to není úplně jednoduchá. „Základy nového přemostění bude tvořit více než 70 velkoprůměrových vrtaných pilot, které zajistí stabilní zatížení přímo do pevných a únosných geologických vrstev podloží,“ uvedl Luděk Hubáček, regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem díla.

V Havlíčkově Brodu se po demolici starého mostu naplno rozjíždí stavba nového za 158 milionů Kč. Detailní pohled na armování, které zmizí v základech podloží. Cedule investora ŘSD slibuje uvedení do provozu v srpnu 2027.
Stavba nového mostu v Havlíčkově Brodu pokračuje podle plánu. Snímek z počátku července 2026 ukazuje nasazení těžké techniky – bagry pracují na zakládání budoucích opěr na levém břehu. (7. července 2026)
Na staveništi v Masarykově ulici, kde roste nový most pro extrémní náklady do Dukovan, pracují těžká rypadla. (7. července 2026)
V Havlíčkově Brodě se po demolici původního mostu naplno rozjela stavba nového přemostění s nosností pro Dukovany. V popředí je vidět plot s dopravní značkou „Zákaz vstupu chodců“. (7. července 2026)
6 fotografií

Piloty dělníci následně zalijí betonem. Až ten vytvrdne, osekají pracovníci vršky a navážou na ně základové pásy a opěry. Ty poté ponesou celou váhu nového mostu.

„Jen pro představu, na celou tuto spodní stavbu padne tolik betonu, že na staveniště bude muset dorazit zhruba 150 až 200 plně naložených míchaček,“ přiblížil Hubáček.

První auta projedu za rok

Pokud půjde vše podle plánu, už na přelomu léta a podzimu by mohla stavba pokračovat budováním opěrných pilířů. První auta by se po novém mostě měla projet ve druhé polovině příštího roku. Náklady na výstavbu přesáhnou 158 milionů korun bez DPH.

Most přes Sázavu mizí před očima, v létě se přidá i demolice nedalekého domu

ŘSD přistoupilo k výměně čtyřproudého mostu nikoliv kvůli jeho stavu, ale kvůli nutnosti zvýšit jeho nosnost. Ta nebyla dostatečná na plánované transporty nadrozměrných nákladů pro dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Nový most by měl unést až 900 tun.

Stavební práce byly oficiálně zahájeny v dubnu, byť uzavírku řidiči pocítili až v polovině května. Do začátku prázdnin zhotovitel boural původní most. „Během června bylo odvezeno přibližně 2 500 tun betonové suti,“ zmínila mluvčí stavební firmy Strabag, generálního dodavatele, Edita Novotná.

8. června 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po dvou letech opět ve žlutém člunu. Miloš Zeman si užívá léto na vodě

Bývalý prezident Miloš Zeman po dvou letech vytáhl svůj žlutý gumový nafukovací...

Legenda ožila. Po delší době bývalý prezident Miloš Zeman opět vytáhl svůj žlutý gumový nafukovací člun Challenger a s pomocí ochranky se projel po hladině Veselského rybníka. V Novém Veselí na...

Z jednoho pacienta rázem tři. Auto nabouralo houkající sanitku, skončila na boku

Po nehodě ve Stonařově zůstala sanita ležet převrácená na bok. Zranili se dva...

Dva zranění záchranáři i pacient, sanita na boku a oktávka na odpis. To je bilance vážné nehody, která se ve čtvrtek odpoledne stala ve Stonařově na Jihlavsku. Do cesty houkající sanitě vjel v...

Kurýr falešného bankéře si přijel pro 600 tisíc, policisté už na něj čekali

Kurýra, který převážel peníze falešnému bankéři, policisté zadrželi. Vyklubal...

Mimořádný úspěch si připsala havlíčkobrodská kriminálka. Přímo při přebírání bezmála šesti set tisíc korun kriminalisté zadrželi kurýra pracujícího pro falešného bankéře. Jedná se o mladého...

Želivský klášter otevřel obnovené nádvoří, v části leží původní historická dlažba

Donedávna nepříliš udržované nádvoří, na němž v blátě a loužích parkovala auta,...

Auta a nevzhledné kaluže bahna vystřídala nová dlažba, která sama vsakuje dešťovou vodu, obnovené historické sochy a klidové místo pro setkávání. Želivští premonstráti za účasti hostů slavnostně...

Sladké a šťavnaté, dají se jíst pořád. Na borůvkové farmě začíná sběr bobulí

Manželům Pečínkovým pomáhají s farmařením i další členové rodiny, včetně...

Za vznikem borůvkové farmy na okraji Nového Veselí na Žďársku stojí výlet do jižních Čech. Právě tam se rodiče Daniely Pečínkové před lety poprvé setkali s pěstováním těchto plodů ve velkém. A...

V Brodu začali vrtat piloty pro nový most. Padnou na ně tisíce tun betonu

Stavební ruch v Havlíčkově Brodu. Pracovníci dodavatelské firmy připravují...

Rekonstrukce jednoho z klíčových dopravních uzlů na Vysočině vstoupila do své další etapy. Po dubnovém zahájení prací a následné demolici původního mostu začíná v havlíčkobrodské Masarykově ulici...

3. srpna 2026  11:03

Pocta čtyřem odbojářům. V Ostravě vznikl pomník obětem komunistických poprav

Sochař Petr Szyroki dokončuje na Slezskoostravském hřbitově pomník obětí...

Uplynulo 75 let od tragických komunistických poprav z 1. srpna 1951. Na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě proto vznikl pomník jejich obětem. Dílo sochaře Petra Szyrokiho vzdává úctu čtyřem...

3. srpna 2026  9:31

Závratných 162 reklamací. Jihlava řeší potíže s údržbou zeleně, chystá změny

Není to poprvé, kdy Jihlava řeší problémy se sečením trávy. Třeba takto prapodivně se trávníky sekaly v roce 2018.

Magistrát v Jihlavě řeší čím dál větší potíže s údržbou městské zeleně. V uplynulých týdnech bylo mnoha místy ve městě nemožné projít, aniž by si člověk nevšiml přerostlé trávy nebo nedodělané práce...

3. srpna 2026  8:42

Teleflex rozšiřuje výrobu ve Žďáru nad Sázavou a přinese další pracovní místa

Ve spolupráci
Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex

Společnost Teleflex připravuje ve svém závodě ve Žďáru nad Sázavou rozšíření výroby o nový zdravotnický produkt určený pro cévní intervence. Projekt posílí význam místního závodu v rámci mezinárodní...

3. srpna 2026

Ústí pokračuje ve zdárném rozjezdu. Třinec remizoval s Jihlavou, bod má i Česká Lípa

FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, 1. kolo 2. fotbalové ligy. David Ćerný slaví...

Fotbalisté Ústí nad Labem se po výhře 2:0 v Kroměříži ujali vedení v tabulce druhé ligy. Severočeši mají jistotu, že po skončení 2. kola zůstanou jediným týmem s plným počtem šesti bodů. Jihlava má...

1. srpna 2026  20:35,  aktualizováno  2. 8. 19:34

Sladké a šťavnaté, dají se jíst pořád. Na borůvkové farmě začíná sběr bobulí

Manželům Pečínkovým pomáhají s farmařením i další členové rodiny, včetně...

Za vznikem borůvkové farmy na okraji Nového Veselí na Žďársku stojí výlet do jižních Čech. Právě tam se rodiče Daniely Pečínkové před lety poprvé setkali s pěstováním těchto plodů ve velkém. A...

2. srpna 2026  14:29

Koňské stříkačky? Poctivá řemeslná práce, která funguje, shodují se hasiči

Na vyhlášené klání historických stříkaček do obce Jámy na Ždársku míří sbory z...

Letité, ale pořád šlapou jako hodinky. Řeč je o takzvaných koňských stříkačkách neboli „koňkách“. Funkčnost historických strojů, jimž je už notně přes stovku, ukázali v sobotu hasiči v Jámách na...

2. srpna 2026  9:30

Kde skončil Jurášek z Popelky a psi Tomáše Holého? Fanoušek mapuje jejich osudy

Premium
Tito dva jezevčíci si zahráli nejen s Tomášem Holým (na snímku) v šumavské...

Odkud filmaři brali psy, se kterými hrál v oblíbených komediích dětský herec Tomáš Holý, či jaké byly osudy zvířat ze slavných českých pohádek a seriálů? To už roky mapuje český autor, badatel a...

1. srpna 2026

Festival Dvorského uvede zkušené umělce i začínající hvězdy. Do parku se zatím nevrátí

Věhlasný operní pěvec Peter Dvorský před karlovarskými Císařskými lázněmi

V Jaroměřicích na Třebíčsku v sobotu začíná 28. ročník prestižního hudebního festivalu Petra Dvorského. Populární akce potrvá do 8. srpna a na šesti místech nabídne sedm koncertů. Klasickou hudbu...

1. srpna 2026  8:22

Želivský klášter otevřel obnovené nádvoří, v části leží původní historická dlažba

Donedávna nepříliš udržované nádvoří, na němž v blátě a loužích parkovala auta,...

Auta a nevzhledné kaluže bahna vystřídala nová dlažba, která sama vsakuje dešťovou vodu, obnovené historické sochy a klidové místo pro setkávání. Želivští premonstráti za účasti hostů slavnostně...

31. července 2026  15:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ročně o 1,4 milionu km víc, častější a přímé spoje. Busem to rozjede v neděli

Od neděle začnou dopravní obslužnost na Pelhřimovsku a Humpolecku obstarávat vozy společnosti Busem.

Cestování autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku čeká od neděle změna. Dosavadního dopravce ICOM transport střídá společnost ČSAD Autobusy České Budějovice (Busem), která získala krajskou zakázku na...

31. července 2026  12:51

Kurýr falešného bankéře si přijel pro 600 tisíc, policisté už na něj čekali

Kurýra, který převážel peníze falešnému bankéři, policisté zadrželi. Vyklubal...

Mimořádný úspěch si připsala havlíčkobrodská kriminálka. Přímo při přebírání bezmála šesti set tisíc korun kriminalisté zadrželi kurýra pracujícího pro falešného bankéře. Jedná se o mladého...

31. července 2026  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.