Na staveniště přivezly zhotovitelské firmy vedle další techniky i těžkou vrtnou soupravu. Ta už začala s přípravou podloží pro novou mostní konstrukci. Práce to není úplně jednoduchá. „Základy nového přemostění bude tvořit více než 70 velkoprůměrových vrtaných pilot, které zajistí stabilní zatížení přímo do pevných a únosných geologických vrstev podloží,“ uvedl Luděk Hubáček, regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem díla.
Piloty dělníci následně zalijí betonem. Až ten vytvrdne, osekají pracovníci vršky a navážou na ně základové pásy a opěry. Ty poté ponesou celou váhu nového mostu.
„Jen pro představu, na celou tuto spodní stavbu padne tolik betonu, že na staveniště bude muset dorazit zhruba 150 až 200 plně naložených míchaček,“ přiblížil Hubáček.
První auta projedu za rok
Pokud půjde vše podle plánu, už na přelomu léta a podzimu by mohla stavba pokračovat budováním opěrných pilířů. První auta by se po novém mostě měla projet ve druhé polovině příštího roku. Náklady na výstavbu přesáhnou 158 milionů korun bez DPH.
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ŘSD přistoupilo k výměně čtyřproudého mostu nikoliv kvůli jeho stavu, ale kvůli nutnosti zvýšit jeho nosnost. Ta nebyla dostatečná na plánované transporty nadrozměrných nákladů pro dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Nový most by měl unést až 900 tun.
Stavební práce byly oficiálně zahájeny v dubnu, byť uzavírku řidiči pocítili až v polovině května. Do začátku prázdnin zhotovitel boural původní most. „Během června bylo odvezeno přibližně 2 500 tun betonové suti,“ zmínila mluvčí stavební firmy Strabag, generálního dodavatele, Edita Novotná.
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8. června 2026