Havlíčkův Brod začal stavět provizorní most, hlavní tah se zcela uzavře v květnu

Autor:
  12:41
Rekonstrukce mostu přes Sázavu v Havlíčkově Brodě nabírá na obrátkách. Stavebníci začali montovat provizorní most. Ten na více než rok nahradí čtyřproudou tepnu. Doprava na stávajícím mostě byla stažena do dvou jízdních pruhů. Kompletně se uzavře za měsíc, kdy začne jeho demolice.
Na obou stranách Sázavy se připravují opěry, které ponesou váhu provizorního přemostění. (20. dubna 2026)

V akci je těžká technika. Modrý jeřáb a bagry připravují prostor pro usazení...
Zatímco po mostě v Masarykově ulici stále proudí tisíce aut, jen pár metrů...
10 fotografií

Stažení provozu Masarykovou ulicí do dvou jízdních pruhů v pondělí ráno očekávané komplikace nepřineslo. Provoz byl plynulý, jen nárazově se tvořily kolony na sousedních světelných křižovatkách.

Důvodem nového omezení je přeložení kabelů a potrubí, jež mostem vedou. Nejprve se kvůli tomu – oproti plánu o něco později – uzavřel jízdní pás ve směru na Kolín, po pár dnech se uzavírka přesune na druhou polovinu mostu.

Na obou stranách Sázavy se připravují opěry, které ponesou váhu provizorního přemostění. (20. dubna 2026)
V akci je těžká technika. Modrý jeřáb a bagry připravují prostor pro usazení konstrukce provizorního mostu. (20. dubna 2026)
Omezení se dotkla i chodců a cyklistů. Stavební technika obsadila část nábřeží, kudy povedou nájezdy na provizorní most. (20. dubna 2026)
10 fotografií

„Tento režim skončí mezi 20. a 25. květnem. Kdy přesně, záleží na průběhu stavby a na tom, jak rychlí budou vlastníci sítí,“ konstatoval Petr Ošmera ze společnosti Znakom, jež omezení koordinuje.

Teprve pak dojde ke kompletní uzavírce. Veškerá místní doprava bude muset jezdit centrem města, případně po obchvatu. Tam je už nyní směřována tranzitní doprava. I proto se provoz v Brodě prozatím nevymyká normálu.

Změna plánu v korytě řeky

Zhotovitel díla, společnost Strabag, se mezi tím připravuje na položení mostního provizoria. To povede z „cirkusplacu“ do ulice Na Losích. Sloužit bude pouze pro autobusy a vozy záchranného systému. Buduje se příjezdová cesta, nachystány jsou základy, na něž bude 51 metrů dlouhá konstrukce položena.

„Na příjezdovou cestu bylo uloženo 2 500 metrů krychlových násypového materiálu. Samotná konstrukce se bude montovat takzvaným vysouváním,“ popsala mluvčí stavební firmy Edita Novotná.

Na poslední chvíli zhotovitel změnil původní plány. Počítalo se s tím, že v korytě řeky bude zaražena podpěra, na níž konstrukci položí jeřáb. „Na základě optimalizace návrhu se s realizací střední podpory nepočítá,“ konstatovala Novotná.

Kompletní rekonstrukci mostu na průtahu Brodem si vyžádalo vytvoření takzvané návozové trasy pro nadměrné náklady při dostavbě dukovanské elektrárny. Nový most unese až 900 tun. Do provozu by měl být uveden příští rok v létě. Stát má 160 milionů korun bez DPH.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.