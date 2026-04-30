„Že by obchvat Havlíčkova Brodu mohl vést přes náš katastr, jsme se prvně dozvěděli prvního prosince 2022. V té době už tato varianta byla odsouhlasena zastupitelstvem města, nám to jen oznámili. Od té doby je náš postoj konstantní. Absolutně s tím nesouhlasíme,“ opakuje Kunc.
Postoje své i obyvatel Lípy a její části Petrkov, která by byla silnici nejblíž, už několikrát prezentoval na jednání havlíčkobrodských zastupitelů. Navrhuje řešení. Zatím vždy marně. „Z Brodu nemáme žádnou odezvu,“ povzdechne si. Do hry obec posílá právníky a spor o havlíčkobrodský jihozápadní obchvat nabírá na obrátkách.
Už nejméně pět let se horečně diskutuje o trase nové silnice, která v budoucnu propojí výpadovky na Humpolec a na Jihlavu, silnice 34 a 38, a odvede tranzitní dopravu z centra Havlíčkova Brodu. V roce 2009 nechalo město do takzvané územní rezervy v tu dobu pravděpodobnou variantu zanést. Jenže když se deset let poté proti ní začali bouřit někteří obyvatelé, již mezitím poblíž postavili své domy, našlo město variantu novou. Právě přes katastr Lípy a sousedních Michalovic.
Mezinárodní tah
„Nejde o obchvat, není to o převedení dopravy z Havlíčkova Brodu ke Šmolovům a do katastru dalších obcí. Je to o komplexním řešení mezinárodního tranzitního tahu od dálnice D1 na Pardubice. Silnice 34 má vysoce nadregionální význam, netýká se jen našeho města,“ říká nyní havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).
Původně zamýšlená trasa severně od brodské místní části Šmolov se stala základem pro takzvanou variantu 3. Silnice měla ze západu obkroužit sídliště Lipka, pod nímž by byl kruhový objezd. Z něho podél průmyslové zóny ve Šmolovech měla dopravu dovést na kruhový objezd u prodejny Highland sport a výpadovku na Jihlavu.
Nejnověji představená varianta by se od současné silnice 34 odpojila už u Michalovic, prošla by jižně od Šmolov a v takřka rovné linii se napojila na silnici 38. Částečně by při tom proťala katastry Michalovic a Lípy. A právě tuto variantu většina zastupitelů města preferuje. Na rozdíl od Lípy, Michalovic, spolku „Pro Šmolovy“, osadního výboru a velké většiny obyvatel kteří upřednostňují variantu 3.
|
Starostovi Jiřímu Kuncovi na variantě 5 vadí mnoho věcí. Vše začalo už dávno velmi nešťastným přístupem Havlíčkova Brodu. Lípu neoslovili jeho představitelé předem, byť třeba neformálně, ale rovnou ji postavili před hotovou věc. „Přišli a řekli, že přes nás odsouhlasili obchvat, ať si to projednáme v zastupitelstvu,“ ještě nyní kroutí hlavou starosta.
S vedením havlíčkobrodské radnice měl od té doby pouze jedinou oficiální schůzku. Jinak se kontakt omezil na několikeré vystoupení starosty Lípy na jednání zastupitelstva města. Tam se ale o připomínkách Jiřího Kunce či lipského místostarosty Ondřeje Balouna nediskutuje, brodští zastupitelé je ani nijak veřejně nekomentují.
Šikana přes „stošestku“?
Spor se mezitím stupňuje a zaznívají mnohá silná prohlášení. „Lípa prostřednictvím svého právníka šikanuje náš městský úřad i Ředitelství silnic a dálnic přes stošestku,“ pronesl například na zatím posledním jednání zastupitelů havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Stošestkou myslí zákon o svobodném přístupu k informacím, který úřadům ukládá povinnost poskytovat informace o své činnosti.
„Chápu obyvatele sídliště Lipka, chápu obyvatele místní části Občiny, chápu obyvatele části Šmolov. Silnice by se vždy v jedné variantě lehce přiblížila jejich domovům. Ale Lípu nechápu. Její obyvatelé by o silnici vůbec nevěděli, vedla by přes kilometr od nich. Nejvíc by se měla blížit Petrkovu, ale i tam by vedla v zářezu ve vzdálenosti 900 metrů. Tomu odporu nerozumím a nevím, co za ním je,“ dodal Stejskal na následné tiskové konferenci.
Biotopy versus průmyslová zóna
Podle Kunce je největším důvodem nesouhlasu Lípy zásah do životního prostředí. „Varianta 5 vede nedotčeným územím, zasahuje naše nejvýraznější přírodní biotopy, ať už je to potok Žabinec nebo Petrkovský potok. Všechny posudky orgánů životního prostředí vidí, že tato varianta je nejméně vhodná a z pohledu krajinného rázu absolutně neúnosná,“ vysvětluje.
Jak dodává, varianta 3 oproti tomu vede územím, které bylo lidskou činností mnohem výrazněji zasažené. „Vede mezi průmyslovými zónami, letištěm, areálem hasičů a v souběhu se stávající komunikací,“ zdůrazňuje. Nabízí i lepší napojení na průmyslové zóny jak ve Šmolovech, tak v Brodě, i do budoucna pro směry na Lipnici a Světlou nad Sázavou, poznamenal.
|
Poslední posudek, který na přelomu roku dodala brodské radnici společnost Mott MacDonald, jasně ukázal ekonomické přednosti varianty 5. Byla by levnější, bezpečnější a v dlouhodobém horizontu mnohem úspornější na čas i projeté pohonné hmoty vozidel. Jiří Kunc ale s představenými závěry nesouhlasí, čísla nepovažuje za reálná.
„V posudku jen ve stavební části je městem preferovaná varianta 5 zvýhodněna o 178 milionů korun. Obrovsky nadsazena je i v dalších číslech týkajících se úspor času nebo dopravní nehodovosti,“ tvrdí starosta Lípy.
Obec chce nechat vyhotovit posudek oponentní. A rovněž se zasadit o to, aby byla trasa obchvatu ve variantě 3 optimalizována stejně, jako se to stalo u varianty 5. V případě trojky se totiž stále bere v potaz původní letitý návrh bez aktualizace parametrů.
Obrana vlastníků pozemků
Právě kvůli tomu, aby její veškeré další kroky byly po technické a právní stránce v pořádku, najala Lípa právní kancelář. „Jejím prostřednictvím budeme jednat s nadřízenými orgány – krajem, Ředitelstvím silnic a dálnic i ministerstvem dopravy. Zásadní pro nás je, aby se varianta 5 nedostala do zásad územního rozvoje kraje,“ sdělil Jiří Kunc.
Pokud by se tak přece jen stalo, jsou podle starosty vlastníci pozemků dotčených variantou 5 z Lípy i Petrkova, kterých jsou dohromady desítky, rozhodnuti svou půdu neprodávat a bránit se. Stát by v tom případě musel přistoupit k vyvlastnění, čímž by se proces přípravy mohl o další roky protáhnout. To samé, od jiné skupiny vlastníků, ale lze očekávat i u varianty 3.
„Jsem přesvědčen o tom, že Havlíčkův Brod má vhodné varianty trasy obchvatu města na svém vlastním území a není potřeba, aby zasahoval do území cizích obcí. Varianta 3 je dlouhodobě zapracována v územním plánu města, umožňuje nejrychlejší realizaci a jako jediná omezí dopravu v obci Šmolovy a v Humpolecké ulici,“ uzavírá Jiří Kunc.
|
27. března 2026