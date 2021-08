Prodloužení svozu odpadu v Brodě zafungovalo, lidé začali víc třídit

„Čísla jednoznačně dokazují, že změna zafungovala a že náš krok byl správný. Všem občanům, kteří k tomu přispěli, bych chtěl poděkovat,“ uvedl brodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

V Havlíčkově Brodě – s výjimkou největších sídlišť Výšina a Žižkov – funguje svoz komunálního odpadu jednou za čtrnáct dní od dubna. Prodloužení intervalu na dvojnásobek se v té době setkalo s velkým nesouhlasem i obavami veřejnosti.

Lidé namítali, že nebudou mít odpad kam dávat, že budou popelnice přeplněné a kontejnerová hnízda se budou hemžit krysami a dalšími hlodavci. Zvlášť obavy měli z teplých letních měsíců, kdy jeden takový kontejner může „provonět“ celou ulici.

„Stížností v prvních dnech a týdnech chodilo opravdu hodně. Ve spolupráci s Technickými službami se je ale podařilo eliminovat. Vytipovali jsme místa, kde docházelo k největšímu nepořádku, a obvolávali jsme bytová družstva, aby víc přiměla občany třídit,“ říká Stejskal.

Tuny komunálního odpadu jdou výrazně dolů

Že se to zřejmě povedlo, dokládají statistiky. V dubnu 2020 při týdenním svozu se z Brodu vyvezlo a na skládky uložilo 388 tun komunálního odpadu. V letošním dubnu toto číslo kleslo na 261 tun.

A výrazný rozdíl přetrvával i v dalších měsících. Například loni v červenci obyvatelé města vyprodukovali 374 tun komunálního odpadu, letos 308 tun.

Podobně vypovídající je i množství vytříděného odpadu. Toho naopak od dubnové změny oproti loňsku přibylo. Ve druhém kvartálu stoupl počet vytříděného papíru ze 133 tun na 159 tun a plastu z loňských 104 tun na letošních 134 tun.

V souvislosti s omezením svozu komunálního odpadu se radnice obávala, že se zvýší počet popelnic ve městě. Lidé měli možnost si nádoby na odpad dokoupit dle potřeby, museli je však nechat registrovat pro svoz a opatřit QR kódem. Takto ale postupovaly jen desítky lidí.



„Nových kontejnerů nakonec není tolik,“ konstatoval místostarosta.

Odpad mimo popelnice je černou skládkou

Zároveň se ovšem na některých místech začal hromadit odpad vedle kontejnerových stání. Městský úřad však apeluje na občany, aby pytle mimo určené nádoby nenechávali. Takové odložení odpadků i do kontejnerového hnízda je považováno za černou skládku.

„U popelnic, které budou přeplněné nebo bude vedle nich volně nebo v pytlích uložený odpad, bude při svozu do schránky nebo na popelnici vloženo upozornění a pokyny, jak postupovat, aby se závadný stav neopakoval. Pracovníci Technických služeb v souladu s pracovně bezpečnostními pokyny nemají manipulovat s odpadem uloženým mimo nádoby,“ upozornil ve zprávě Beno Trávníček z městského odboru životního prostředí.

Přimět obyvatele snižovat produkci směsných odpadů a více třídit má i další pilotní projekt, který se v nejbližších dnech rozeběhne v místní části Perknov. Radnice v celé této vilové čtvrti hodlá do domácností rozdat nádoby na vytřídění papírů a plastů. Ty pak bude jednou měsíčně svážet přímo od zahrad.

„Je to takzvaný door to door systém. Do těchto kontejnerů budou lidé třídit už doma. Od příštího týdne budeme v Perknově rozdávat letáky s informacemi a pokyny. Dvěstěčtyřicetilitrové nádoby na tříděný odpad pak budeme přímo na místě rozdávat ve dnech 30. září a 1. října,“ poodhalil místostarosta Stejskal. Zapojení bude dobrovolné, ale aby mělo efekt, musí se přidat co nejvíce lidí.

Dvě největší sídliště jsou zatím beze změn

V praxi by to mělo vypadat tak, že jeden týden popelářské auto v Perknově sveze komunální odpad. Další týden přijde na řadu plast, poté znovu směsný odpad a čtvrtý týden v měsíci přijde řada na papír. Tak by se to mělo opakovat každý měsíc. Zároveň s tím by se mohla zmenšovat hnízda na tříděný odpad na veřejných prostranstvích.

„Rádi bychom v příštím roce přešli na takový systém i v dalších částech města. Pro Technické služby to ale bude organizačně náročnější. Nejspíš se neobejdeme bez dokoupení nové techniky a zavedení dvousměnného svozu odpadu,“ nastínil místostarosta. Časem, až vyřeší, kam s ním, chce radnice do systému začlenit i svoz bioodpadu.

Žádné změny ve svozu odpadů se dosud nedotkly dvou největších brodských sídlišť Výšina a Žižkov. Podle Stejskala se v jejich případě ani v dohledné době nebude nic měnit, i nadále zůstane týdenní svozový interval.

„Mezi bytovkami na další kontejnery není místo. Až si systém sedne v celém městě, zkusíme ho i na sídlištích. To ale bude ještě trvat,“ vzkázal.