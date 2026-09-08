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Koček je moc. Havlíčkův Brod schválil kastrační program, lidem proplatí zákroky

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  8:43
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V Havlíčkově Brodě a okolí podle odhadu ochranářů žijí vyšší desítky tisíc toulavých zvířat, o něž se nikdo nestará. Vedení města proto nyní schválilo program, který by v případě koček měl tento stav pomoci zlepšit. Svým obyvatelům uhradí náklady na jejich kastraci, později ji zajistí i pro odchycená toulavá zvířata.

„V otázce kontroly počtu koček je kastrační program jediným konstruktivním řešením. Na prvním místě je jak zlepšení životních podmínek zvířat, tak i fakt, že nekastrované volně žijící kočky představují zdravotní riziko,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Sám kočky chová a oceňuje majitele, kteří už kastraci kočkám zajistili. „Bohužel se ale děje i opačná situace, kdy majitelé svá zvířata nekastrují. Tyto kočky se rychle množí, čímž vznikají početné kolonie toulavých zvířat. Ty mohou způsobovat hygienické problémy nebo hluk,“ dodal Stejskal.

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Kolik toulavých zvířat v Brodě a nejbližším okolí je, nikdo neví. Podle ochránců zvířat může v celé republice žít kolem 1,4 milionu koček. Jejich chov ale nepodléhá žádné registraci. Pokud kočky nejsou kastrované, nekontrolovaně se jejich počet zvyšuje. Polodivokým způsobem jich může žít obrovské množství.

„Situace v Česku je v případě toulavých koček velmi špatná. Domníváme se, že na Havlíčkobrodsku jde o vyšší desítky tisíc, možná i více zvířat, o která se nikdo nestará,“ tvrdí Lucie Košmiderová ze spolku Mikeš, jenž se o opuštěné a ohrožené kočky v Brodě stará.

Kolik? Bez limitu

Program zaměřený na kastraci koček město spustí od ledna. Vyčlení na něj prozatím 200 tisíc korun. Z tohoto fondu majitelům koček proplatí zákrok u veterináře.

Žádat o peníze mohou ovšem pouze lidé s trvalým pobytem ve městě. Stačit k tomu má potvrzení od veterináře a čestné prohlášení, že jsou právě oni majitelem zvířete. Radnice nijak nelimituje počet kastrovaných koček.

„Při kalkulaci nákladů jsme počítali s obvyklou částkou za tuto drobnou operaci, která se pohybuje do 700 korun u kocoura a tisíce korun u kočky,“ konstatovala místostarostka Marie Rothbauerová (Naše Česko).

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„Do budoucna plánujeme i druhou fázi programu, kdy dochází k odchytu toulavých koček, které jsou po vykastrování navráceny do své lokality,“ dodala místostarostka. Jak ale upozornila, zavedení této fáze je závislé na přípravě nové legislativy, která dosud chybí.

Spolek Mikeš kastrační program brodské radnice vítá. Už jen proto, že jeho kapacita je dlouhodobě zcela naplněna. „Péče o nejzranitelnější členy, což opuštěná zvířata jsou, patří k vyspělé společnosti. Kastrace je jediná humánní a efektivní cesta, jak zabránit nekontrolovanému množení koček,“ podotkla Lucie Košmiderová.

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