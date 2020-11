Legendární Gablech dokázal během hodiny navést na přistání 104 bombardérů

12:00

Je s podivem, že takový film ještě nikdo nenatočil. Jeho životní příběh k tomu svádí. To, co prožil veterán z druhé světové války Imrich Gablech, nezažijí stovky lidí dohromady. Tento týden by český generál, válečný hrdina i vězeň komunistů, slavil 105. narozeniny. Zemřel na konci roku 2016 ve 101 letech.