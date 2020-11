Místo ubytovny dvě hřiště. Tréninkové centrum zaplatí přestup Součka

S největší pravděpodobností dvě nová hřiště s umělou trávou a patřičným zázemím by mohla vzniknout na ploše těsně za současnými házenkářskými kurty. V těch místech se dnes nachází mimo jiné i vyasfaltovaná plocha a Ubytovna Sport.

„Ano. Tím směrem se díváme. Je to preferovaná varianta, o níž jednáme jak s městem, tak s okresním sdružením sportů i tělovýchovnou jednotou Jiskra,“ potvrdil předseda fotbalového klubu FC Slovan Pavel Mazánek mladší.

„Moc na výběr nemáme. Najít ve městě plochu, kam by se vešla dvě fotbalová hřiště, není nic jednoduchého,“ dodal.

Ubytovnu ze stavebních buněk čeká demolice

Zastupitelé města už souhlasili s tím, že Ubytovnu Sport včetně pozemků převezmou do svého majetku. Ubytovnu vybudovanou ze starých stavebních buněk, v níž je několik pokojů, kancelář okresního sdružení sportu a v níž sloužila také hospoda, pak čeká demolice.

„Převzetím této plochy zcelíme pozemky, které už v této oblasti vlastníme. Fotbalistům je pak poskytneme na vybudování tréninkového centra. Sice to bude velice těsné i při minimálních povolených rozměrech hřišť, ale dvě hrací plochy by se sem mohly vejít,“ říká havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Město si tyto pozemky původně šetřilo pro výstavbu nové sportovní haly. Tu ale TJ Jiskra chce s pomocí dotací stavět těsně u stávající sportovní haly. „Tudíž jsou pozemky za házenkářskými kurty pro město zbytné a mohou posloužit pro fotbal,“ konstatoval Stejskal.

„Pro nás je to ideální varianta. Pokud by tu měla být i sportovní hala, už bychom se sem nevešli,“ poznamenal Pavel Mazánek.

Podmínkou okresního sdružení sportu pro to, aby městu přenechalo ubytovnu, bylo, aby radnice našla pro kancelář organizace nové sídlo. To se nakonec i stalo. Sdružení se má přestěhovat do ulice Na Valech naproti mlýnu.

Kdo bude provozovatel?

Jak přesně bude nový fotbalový areál vypadat, dosud není jasné. „Zatím jsou plány, úvahy a jednání teprve v počátcích. O jeho detailní podobě se budeme teprve bavit,“ říká Mazánek. Už vůbec není jasno o tom, kdo bude areál v budoucnu provozovat a kdo se o něj starat.

„Pokud by to mělo být město, jako to je v případě sportovního areálu Na Losích, bylo by vhodné, abychom do plánování a projektování také mohli mluvit,“ prohlásil na jednání zastupitelů zástupce opozice Jan Schwarz (SNK Broďáci). „Tomuto modelu bychom se vůbec nebránili,“ souhlasí s tím i Pavel Mazánek.

Podle Stejskala bude jednou z podmínek města umožnění pokračování cyklostezky k Perknovu. Ta dnes mezi házenkářskými kurty končí a po asfaltové cestě se skrz sídliště napojuje na Ledečskou ulici.



„Chtěli bychom zachovat toto napojení, případně nově vést stezku podél řeky,“ řekl místostarosta.

Výstavbou tréninkového centra pro mládež chce fotbalový klub řešit současný nevyhovující stav, kdy má k dispozici dvě hřiště pro šestnáct týmů. Z toho jedno hřiště s přírodní trávou se využívá převážně na zápasy a netrénuje se na něm.

Na účtu klubu už přistálo 43 milionů korun

Stavbu centra má umožnit nečekaný podíl z prodeje fotbalisty Tomáše Součka z pražské Slavie do klubu anglické Premier League West Ham United. Záložník totiž právě z Brodu pochází, ve Slovanu s fotbalem začínal a v žákovských kategoriích hrál. Podle smlouvy má proto FC Slovan nárok na deset procent z prodejní ceny hráče.

Na účtu klubu tak už přistálo 43 milionů korun. „To jsou peníze, které by na chod našeho klubu stačily na deset let,“ říkal už v létě Pavel Mazánek.



„Nechceme je rozházet za provoz. Chtěli bychom investovat do tréninkového centra,“ dodal. Přestože by centrum mělo vzniknout v režii klubu, kroutí nad ním někteří zastupitelé hlavou.



„Fotbal není v Brodě na takové úrovni, aby tu měl téměř prvoligové zázemí,“ zapochyboval nad smyslem investice například komunista Zdeněk Dobrý.

„Aby tady fotbal někdy něco vyššího hrál, je právě třeba dětem a jejich trenérům vytvořit patřičné zázemí,“ odpovídal mu na jednání zastupitelů Pirát Jan Kerber.

V letošní sezoně A-tým FC Slovan Havlíčkův Brod hraje v moravské divizi D, což je čtvrtá nejvyšší fotbalová soutěž v Česku. Během současné koronavirové pauzy se mužstvo drží v polovině tabulky na šestém místě.