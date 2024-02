Řidiče v Brodě čeká po otevření obchvatu léto plné uzavírek, most potřebuje opravu

„Diagnostika prokázala dožilý stav mostního svršku, zejména říms, zábradlí, izolace a systému odvodnění. Stávající svršek mostu bude tedy odstraněn a nahrazen novým,“ oznámil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jiří Veselý.

Přesný termín oprav ještě ředitelství nemá. Veškeré práce by se ale měly uskutečnit v letošním roce a jejich začátek se rychle blíží. „V těchto dnech probíhá vyhodnocování nabídek firem, které se o zakázku ucházejí. Maximální délka doby pro uvedení do provozu je stanovena na 224 kalendářních dní,“ dodal Veselý.

Projektantem byla cena oprav odhadnuta na 44 milionů korun bez DPH. Veřejné soutěže se účastní šest stavebních firem, jež podaly nabídky v rozmezí od 33 do 40 milionů korun. „O vítězi tendru teď rozhodne výběrová komise, která jednotlivé nabídky pečlivě posoudí,“ sdělil mluvčí ŘSD.

Nad údolím s potokem a tratí

Most nad Pohledskými Dvořáky není příliš starý. Postaven byl v devadesátých letech minulého století, když se budovala přeložka silnice 34. Ta totiž původně vedla přes brodskou místní část, kam ve směru od města klesala k železničnímu přejezdu nepříjemnými serpentinami. Právě údolí s železniční tratí na Pardubice a Břevnickým potokem dnes most překlenuje.

Je dlouhý 223 metrů, tvořen spojitou konstrukcí o sedmi polích s rozpětím 24 až 33 metrů.

„Během opravy dojde k odbourání kompletního mostního svršku, svodidel, zábradlí, říms, vozovky a závěrů. Následně provedeme nové izolace, vybetonujeme římsy, položíme asfaltové vrstvy a osadíme zábradlí a svodidla,“ popsal chystané práce Veselý. ŘSD zároveň nechá celou spodní stavbu, tedy opěrné sloupy a pilíře, celoplošně sanovat.

Rekonstrukce je naplánována po polovinách. Předpokládá se osazení provizorních semaforů a spuštění kyvadlového provozu. I tak to bude pro řidiče zásah, budou muset počítat s delším zdržením. Přes most dle sčítání dopravy denně projede devět tisíc vozidel, téměř třetinu tvoří nákladní a kamionová doprava. Řidiči osobních vozů, kteří nebudou chtít čekat v koloně, mohou místo objet po staré silnici skrz Pohledské Dvořáky. Silnice je však průjezdná pouze v jednom směru, a to od Havlíčkova Brodu na Pardubice.

Obnova výpadovky na Jihlavu

Oprava mostu na východním okraji Brodu se tak přidá do dlouhého seznamu rekonstrukcí plánovaných na letošní rok. „Očekáváme velké problémy v dopravě,“ varoval místostarosta Libor Honzárek.

Provoz ve městě podstatně ovlivní velká rekonstrukce Lidické ulice, výpadovky na Jihlavu. Ani ta ještě nemá přesný termín, známa dosud není ani forma opravy. Poslední dobou se více hovoří o kyvadlovém provozu. Lidická ulice tvoří hlavní průtah Brodem, kudy denně projedou desítky tisíc aut.

„Letos opravíme Lidickou ulici. V příštím roce se práce posunou na hlavní světelnou křižovatku s Humpoleckou ulicí a na navazující most přes Sázavu. Počítáme s tím, že tam budou práce trvat po dvě stavební sezony,“ informoval s výhledem na další roky na posledním jednání zastupitelstva ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina. Do náročné rekonstrukce průtahu se ředitelství může pustit proto, že je od prosince zprovozněn obchvat Brodu, jenž by měl sloužit jako hlavní objízdná trasa.

Město pak vedle dalších drobnějších omezení chystá kompletní opravu Dobrovského ulice. Týkat se bude celého úseku, od soudu až po kruhový objezd. „Ulice bude kompletně předlážděna. I po opravě se na ni žulové kostky vrátí, asfaltem je nahrazovat nebudeme,“ zmínil Honzárek. Vyměněny budou rovněž rozvody pod povrchem. Ulice by proto měla být zcela uzavřena.

„Tlačíme na to, aby se rekonstrukce celé ulice stihla během jednoho roku,“ doplnil starosta Zbyněk Stejskal. Na Dobrovského bude v roce 2025 navazovat rekonstrukce sousední uličky Barbory Kobzinové a krátkého úseku ulice P. F. Ledvinky.