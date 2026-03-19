Hlavní tepna Brodu se po Velikonocích uzavře. Provizorní most nemusí být pro všechny

Už jen necelé tři týdny klidu si užijí řidiči v Havlíčkově Brodě. Pak to vypukne. Ihned po Velikonocích by podle informací iDNES.cz měla začít demolice mostu přes řeku Sázavu v Masarykově ulici i přestavba kruhového objezdu u Highland sport. A mluví se i o tom, že provizorní most pro veřejnost nebude.
Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné náklady přepravované na stavbu dukovanské jaderné elektrárny. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

„Zatím o tom nebylo rozhodnuto. Provizorní most přes Sázavu bude. Ovšem jednou ze zvažovaných variant je skutečně taková, že by sloužil pouze pro vozy integrovaného záchranného systému a hromadnou dopravu, nikoliv pro běžné řidiče,“ potvrdil spekulace Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Stejně hovoří i místostarosta města Libor Honzárek. „Obě varianty jsou ve hře. V současné době je řešíme s ŘSD, policií, zástupci zhotovitele, projektantů i silničních úřadů,“ přikývl. „Ovšem město nebude ten, kdo bude mít v této věci právo veta,“ upozornil na omezené možnosti radnice Honzárek.

Demolice a stavba nového mostu v Masarykově ulici u Billy by měla trvat dvě stavební sezony. Čtyřproudá tepna tu přes řeku převede desítky tisíc aut denně, úsek patří k dopravně nejvíce zatíženým na celé Vysočině. Byť část dopravy, zejména tu tranzitní kamionovou, odtud odvedl východní obchvat.

Koho pustí na provizorní most?

Původní plány počítaly s tím, že by hned vedle bouraného mostu, z takzvaného cirkusplacu do Sázavské ulice, vedl jednosměrný provizorní most. Ten měl sloužit pro chodce a pro osobní dopravu. Ta by se místem dostala k Humpolecké ulici.

Nyní do hry vstoupila druhá varianta. A to, že by provizorní most nesloužil všem řidičům, ale pouze vozům integrovaného záchranného systému a autobusům. V tom případě by mohl fungovat obousměrně. „Každá z variant má své plusy a mínusy,“ podotkl Honzárek.

Pokud by most sloužil jednosměrně pro všechny, zastal by roli důležité spojnice ze severní do jižní části města pro většinu Broďáků. Opačným směrem by řidiči museli tak jako tak využít východní obchvat, případně kamenný most v Dolní ulici. Ovšem v případě zásahu v severní části města či okresu by tuto trasu museli volit i hasiči. Stejně tak sanity by se z jihu hůře dostávaly k nemocnici.

Naopak, pokud by provizorní most sloužil pouze vozidlům IZS a obousměrně, nebyl by s výjezdy ani návraty problém. Posádky by neztrácely drahocenné minuty a správní úřady na takové argumenty obvykle slyší. Vyčlenění mostu pro obousměrnou hromadnou dopravu by pak výrazně pomohlo veřejným dopravcům. Ti by nemuseli měnit trasy linek a jízdní řády.

„V každém případě se počítá s tím, že provizorní most instalován bude a že bude sloužit i jako lávka pro chodce. V jakém režimu bude fungovat pro dopravu, se ještě uvidí. V návaznosti na to učiníme i další úpravy v centru města,“ vzkázal místostarosta. Na mysli má především změnu časování semaforů na Masarykově ulici, kdy by výrazně více vteřin měla získat zelená z vedlejších ulic.

Podle Honzárka i podle modelů ŘSD by východní obchvat dokázal veškerou dopravu odkloněnou z Masarykovy ulice pojmout. K drobnějším kolonám by mohlo docházet snad jedině u okružní křižovatky Stříbrný Dvůr, kde houstne provoz i kvůli nákupním centrům po obou stranách silnice. Počítá se i s tím, že minimálně v prvním týdnu, než se řidiči se změnami sžijí, výrazně zhoustne provoz v Dolní a Žižkově ulici. Křižovatka těchto dvou ulic se ve špičkách může stát neprůjezdnou.

Přestavba už po dvou letech od otevření

V prvních týdnech bude dopravu na obchvatu a na příjezdu k Brodu od Jihlavy navíc komplikovat stavební úprava kruhového objezdu u prodejny Highland sport. Obchvat se tu napojuje na původní silnici.

Okružní křižovatku nechá ŘSD přestavět ze stejného důvodu, jako nechá vyměnit most přes Sázavu – kvůli dostavbě dukovanské elektrárny. Oba body totiž leží na takzvané návozové trase. Právě tudy mají být v budoucnu přepravovány nadměrné náklady s komponenty. Most ani kruhový objezd na to však nejsou stavěné.

V případě kruhového objezdu to zaráží. Je zcela nový, otevřen byl současně s celým obchvatem v prosinci 2023. „Až při stavbě vzešel od ČEZ plán a požadavek na vytvoření návozových tras. V té době už stavba obchvatu nabírala zpoždění. Přeprojektování a úprava kruhového objezdu by si vyžádaly další zdržení. Rozhodli jsme se proto řešit jeho úpravu až později,“ vysvětluje Veselý.

Plánovaná úprava objezdu spočívá v doplnění zpevněných ploch pro najetí a vyjetí z křižovatky a proměně středového ostrůvku. Ten bude zhruba z jedné třetiny rovněž zpevněn, snížen a jeho pravá polovina ve směru na Jihlavu se stane takzvaně přejízdnou. Vznikne zde jakýsi půlměsíc, který budou moci velká auta přejíždět.

Tyto práce by měly začít současně s demolicí mostu přes Sázavu. Stát budou necelých devět milionů korun bez DPH. Trvat by měly zhruba měsíc, hotovo by mělo být už v květnu. Zachován by měl být částečný provoz s omezením.

Most přes Sázavu se bude budovat mnohem déle a bude mnohem nákladnější. Počítá se s dvěma stavebními sezonami, součástí zakázky je i úprava navazující části Masarykovy ulice a přestavba hlavní křižovatky s Humpoleckou a Lidickou ulicí. Náklady dosáhnou na 160 milionů korun bez daně. Nový most má mít životnost minimálně sto let, unést má až 900 tun.

