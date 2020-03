Uzavření centra Brodu se obešlo bez kolapsu, kolona stála jen na obchvatu

Až několik stovek metrů dlouhé kolony se nárazově tvořily na severovýchodním obchvatu města před světelnou křižovatkou s Masarykovou ulicí. Kolona během dopoledne sahala občas až pod kopec ke koupališti. Řidiči v ní čekali mnoho minut.

Uzavírka Dolní a Žižkovy ulice právě tuto křižovatku prověří. Radnice i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ji označují za budoucí špunt pro celý brodský obchvat. Nyní se obavy ukázaly jako oprávněné.

Někteří řidiči v koloně nechtěli čekat, a tak v protisměru kličkovali mezi auty a odbočovali vlevo na sídliště Na Výšině. Na Masarykovu ulici se dostávali přes něj.

Při některých manévrech nebylo daleko k nehodě. Auta od světelné křižovatky musela uhýbat mimo vozovku, aby se s netrpělivými řidiči jedoucími v protisměru nesrazila.

„V praxi se nám ukazuje, jak je tato křižovatka nedostatečná a jak oprávněné jsou snahy obchvatovou komunikaci posunout severněji nad město,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek.

Město proto nechalo vypracovat studii, která bude zdejší provoz řešit.

„Tato stavba je od počátku jedno velké neštěstí. Teď musíme hasit to, co se v minulosti udělalo špatně. Tenkrát se vůbec nepřemýšlelo o budoucnosti,“ komentovala už v minulosti tento úsek obchvatu vedoucí jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Vedení města bude křižovatku sledovat. Pokud se situace neuklidní, pokusí se vyjednat přečasování intervalů světelné signalizace. Prodloužení zelené je tu však komplikovanější v tom, že podobně by musela být upravena i sousední křižovatka u nákupní zóny.

Drobné zmatky na křižovatce

S dalším zdržením v řádu minut se museli vypořádat řidiči, kteří si cestu k severovýchodnímu obchvatu chtěli zkrátit z Žižkovy ulice Kyjovskou. Přitom stačilo na obchvat najet na kruhovém objezdu u Alberta o tři sta metrů dál. „Na to si musí řidiči přijít sami,“ řekl Honzárek.

K drobnějším zmatkům docházelo hlavně před osmou ráno i na křižovatce Žižkovy ulice s ulicí Na Ostrově a vjezdem k hasičům. Právě zde mnoho rodičů vykládá děti, které jdou do základní školy V Sadech. Do toho se motalo, otáčelo a couvalo plno řidičů, kteří nerespektovali dopravní značení už od kraje města oznamující zaslepení Žižkovy ulice.

Jinak byl ale provoz ráno a dopoledne až překvapivě klidný a bezproblémový. „Trochu to předčilo naše očekávání, čekali jsme to mnohem horší. Všem řidičům za to musíme poděkovat,“ vzkázal místostarosta.

A komplikace se neobjevily ani na předpokládaném nejrizikovějším místě, na mostě přes Sázavu u Rica mezi Plovárenskou ulicí a Kauflandem. Ten běžně slouží jen pro chodce, kvůli uzavírce v centru ho ale město nechalo jednosměrně otevřít i pro motoristy.

Zjednosměrněním ulic Na Ostrově, Žižkova a Dolní vznikne v centru Havlíčkova Brodu velký kruhový objezd kolem celého bloku. Radnice si od toho slibuje, že ubude kolon a střed města bude lépe průjezdný.

Pro chodce tu vznikl vyvýšený chodník z panelů, od aut je odděluje i vysoký plot.

Ráno tu na provoz dohlíželi strážníci. „Ubyly nám dva přechody pro chodce v centru, tudíž naše hlídky budou na mostě mezi sedmou a osmou hodinou každý den. Budeme dohlížet na školáky, kteří tu chodí od autobusů a vlaků, i na nedočkavé řidiče,“ sdělil ředitel městské policie Jan Pavlík.

Most je pro motoristy otevřen nepřetržitě s výjimkou právě doby mezi sedmou a osmou hodinou ranní ve všední dny. Dodržování tohoto zákazu, který z lesa značek před mostem nemusí být každému řidiči na první pohled jasný, budou strážníci kontrolovat.

Více komplikací až od května

Pouze menší problémy se objevily v městské hromadné dopravě. Ta nově jezdila podle objížďkového jízdního řádu. Část cestujících drobně zmatkovala, vyptávala se a dlouze hledala spoje v jízdních řádech, řidiči ale vždy dokázali poradit.

„Jeden řidič nám omylem zajel na zastávku, na níž podle objížďkového jízdního řádu jet neměl, a musel se vracet. Menší část spojů měla kvůli kolonám a čekání zpoždění do pěti minut. Ale nebylo to nic neřešitelného. Žádné krizové scénáře se nenaplnily,“ prohlásil vedoucí MHD Lubomír Hepner s tím, že bližší vyhodnocení bude až za několik dnů.

Více komplikací se dá čekat až v květnu, kdy se práce v Dolní a Žižkově ulici přesunou do druhé etapy. To bude zavřena i sousední ulice Na Ostrově a vjezd k hasičům. Uzavírku tak už nebude možné ve směru od řeky na Žižkov snadno objet.

V obou uzavřených ulicích se hned v pondělí ráno začalo pracovat. Jen pár minut po otočení předinstalovaných značek už byla část vozovky odfrézovaná. Až do listopadu se zde bude opravovat vozovka samotná i chodníky, osvětlení i vodovod a kanalizace v podzemí.

Po dokončení prací se tu změní dopravní režim. „Dojde ke zjednosměrnění ulic směrem k mostu sv. Kateřiny. Ve směru od mostu na Žižkov budou auta jezdit jednosměrnou ulicí Na Ostrově,“ přiblížila vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Irena Šedová.

Právě Kraj Vysočina je hlavním investorem. Cena díla má činit 54 milionů korun.

„V Dolní ulici vznikne městský bulvár se zúženou komunikací a rozšířenými chodníky s velkoformátovou dlažbou. Zásobování obchodů usnadní zásobovací zálivy. Obnovenou ulici doplní zeleň, veřejné osvětlení a další městský mobiliář,“ doplnil vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.