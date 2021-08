Nábytek se vyrábí, aby nevydržel. A to je průšvih. Z našeho odpad není, říká nábytkář

V nábytkářském průmyslu, kam se vybavení obchodů dá řadit, se osmačtyřicetiletý podnikatel pohybuje celou svou kariéru. Vybudoval renomovanou firmu, dařilo se mu velmi dobře, získával zakázky. Ale jak říká, něco mu ke štěstí stále chybělo. „Dlouho jsem měl pocit, že by se to mělo dělat jinak, neměl jsem klid na duši. Neměl jsem stoprocentní pocit, že to má větší smysl, než je ta pragmatická ekonomická stránka. To mi trochu vadilo a znervózňovalo mě to,“ vysvětluje, proč se začal angažovat v cirkulární ekonomice.

Zkuste laikovi vysvětlit, co vlastně cirkulární ekonomika vůbec je?

Hodně zjednodušeně řečeno, je to filozofie, která produkt, v našem případě nábytek, udržuje při životě. Že se nábytek za hranicí prvního životního cyklu nestává odpadem a neválí se někde na skládkách, u silnic nebo v lesích.