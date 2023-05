Pošta v Brodě zůstane, lidi však neobslouží. Jaký to má smysl? diví se starosta

Avizované rušení poštovních provozoven se Havlíčkova Brodu dotklo citelně. Ke konci června skončí pobočky v Pražské a v Nádražní ulici. Ve městě s 23 tisíci obyvateli zůstane pošta jen jedna, ta hlavní na rohu Svatovojtěšské ulice a Smetanova náměstí.

Vedení města se tomu snažilo zabránit, co bylo v jeho silách. Dnes už ale i starosta Zbyněk Stejskal, který je velkým kritikem kroků pošty, přiznává, že o obě pobočky město přijde.

„Situace se nijak nezměnila, zřejmě je to definitivní,“ prohlásil po posledním pondělním jednání. „V Havlíčkově Brodě počítáme se zrušením dvou poboček. Zástupcům města byly předloženy argumenty, proč Česká pošta k tomuto kroku musí přistoupit, a legislativní podmínky, které zůstanou i po zrušení poboček splněné,“ potvrdil mluvčí státního podniku Ivo Vysoudil.

Vzkaz bez podrobností

V případě Havlíčkova Brodu ovšem není situace tak jednoznačná, jak ji podnik prezentuje. Pošta u nádraží totiž zůstane...

„V případě pošty v Nádražní ulici opravdu zůstane prozatím v budově zachována dodejna, nicméně ta není určena klientům a není možné na ní vyzvedávat zásilky,“ vzkázal bez dalších podrobností Vysoudil.

O tom, proč pošta takové řešení nakonec zvolila, lze jen spekulovat. Přesné důvody nezná ani vedení města. Mluví se o tom, že by se v Nádražní ulici dál měly přijímat a třídit balíky i psaní. I nadále by se odtud měly rozvážet adresátům. Měli by odtud dál vycházet i poštovní doručovatelé. Stejně tak by mělo k dispozici zůstat oplocené parkoviště poštovních vozů.

„Bylo nám při jednáních sděleno, že by u nádraží mělo zůstat jakési detašované pracoviště doručovacích služeb. V podstatě bude vše fungovat jako dosud, jen bez přepážek,“ prozradil starosta Stejskal.

„Jestliže pošta při rušení poboček argumentuje hospodařením a úsporami, jaký bude mít smysl, když celá nemovitost bude dál v provozu, ale nebude obsluhovat klienty? Na to ať si každý odpoví sám,“ kroutí nad chystaným krokem hlavou Stejskal.

„Jediné pozitivum je pro nás to, že poštovní auta nebudou v tak velké míře zajíždět na Smetanovo náměstí,“ dodal.

Argumentem vedení města při snaze zachovat pobočku u nádraží byl i fakt, že hlavní pošta v centru města není plně bezbariérová. Přepážky jsou v patře, kam se musí po schodech. Pouze pro vozíčkáře slouží zvedací plošina. U ní je ovšem nutná obsluha.

A tak to i zůstane. Byť z chystaného řešení představitelům radnice rovněž vstávají vlasy. „Plošina musí být obsluhována proškoleným zaměstnancem. Není pravdou, že Česká pošta bude zaměstnávat portýra. Nic takového jsme nikdy neměli v plánu. Pobočka ale bude posílena o dalšího pracovníka přepážky, který bude mít zároveň obsluhu plošiny na starost,“ představil řešení Vysoudil.

„Žádali jsme, aby tam pošta zřídila klasický výtah, který by jako klasický samoobslužný i sloužil. To zástupci pošty zatím nekomentovali,“ poznamenal brodský starosta Stejskal.

Parkoviště pro klienty pošty

Zrušení dvou poštovních poboček ve městě bude znamenat soustředění všech klientů na hlavní poštu. S tím bude spojená i zvýšená frekvence provozu a nárůst počtu automobilů na Smetanově náměstí. Na to už se radnice připravuje.

Ve spodní části Smetanova náměstí a přímo před poštou tak nechá město změnit režim parkování. Zmizí malé mincovní automaty City Meter, celou oblast bude obsluhovat jen jeden klasický parkovací automat před drogerií.

Ve spodní části náměstí a před poštou je celkem 33 parkovacích míst. Vedení města by chtělo, aby všechna byla přednostně určena klientům pošty. Nemá však jinou možnost, jak toho docílit, než úpravou cen za parkování.

„První půlhodina bude za minimální sazbu dvě nebo pět korun. Cena delšího stání ale bude výrazně navýšena tak, abychom na těchto místech prakticky znemožnili dlouhodobější stání,“ říká starosta Stejskal. Změna by měla být spuštěna na počátku července.

Radnice rovněž už nyní s předstihem nechala vyklidit parkovací místa v blízkosti pošty, jež sloužila referenčním vozům a návštěvám. Místa pro městské vozy zůstala ve vnitrobloku radnice. Ten městský úřad využívá společně s poštou. „Požadavek na jeho uvolnění ze strany pošty nezazněl,“ konstatoval starosta. Návštěvy radnice svá zvláštní místa mít nebudou.