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Brod staví kluziště pod širým nebem. Po loňských zkušenostech už bude ledové

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  7:53
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Milovníci bruslení budou mít letos opět možnost v Havlíčkově Brodě brázdit ledovou plochu pod širým nebem. Město pořídilo a nechá nainstalovat kluziště do parku Budoucnost. Po loňských mizerných zkušenostech už to však nebude led umělý, nýbrž klasický přírodní. Jeho výstavba už začala.

Ledová plocha se nenápadně začala stavět na hřišti v prostoru mezi AZ Centrem a rybníkem Hastrman. „Její provoz bude spuštěn 29. listopadu, symbolicky v den rozsvícení vánoční výzdoby,“ uvedla mluvčí městského úřadu Jana Vránová.

„Venkovní ledová plocha v našem městě bude jedinečná svou lokací. V Česku je jen několik kluzišť, která se nacházejí v parcích. Bruslit se bude navíc v části parku, kde je koncentrovaná vánoční výzdoba v podobě hvězdného nebe s anděly,“ upozornil starosta města Zbyněk Stejskal.

Práce na přípravě podkladu pro novou venkovní ledovou plochu v Havlíčkově Brodě, která se veřejnosti otevře 29. listopadu. (13. listopadu 2026)
Kvůli technologické náročnosti přírodního kluziště bylo nutné nejprve sestavit speciální pódium, na které se položí rozvody s chlazením a teprve poté samotná plocha.
Výstavba kluziště v parku Budoucnost je v plném proudu. Dělníci montují speciální pódium, na které přijdou chladicí rozvody.
Letecký snímek zachycuje prostor mezi AZ Centrem a rybníkem Hastrman, kde se buduje zázemí pro letošní venkovní ledovou plochu o rozměru 10 × 20 metrů.
12 fotografií

Místo pro ledovou plochu je to podle vedení města vhodné i kvůli zázemí. Přímo v místě je bistro s občerstvením, v budově se nacházejí toalety, k dispozici je zastřešené místo pro přezouvání. Protože se jedná o centrum města, bude kluziště dobře dostupné ze všech stran. V případě cesty autem radnice doporučuje parkovat u krajské knihovny či zimního stadionu. Z obou míst je to asi pět až deset minut pěšky.

Po špatných zkušenostech sázka na přírodní led

Instalace ledové plochy už začala. Po ne zrovna skvělých zkušenostech s umělou ledovou plochou Glice instalovanou loni v softbalové Hippos Areně sáhlo město po jiné technologii. Na vybudování bude o dost náročnější.

Kluziště nabídne klasický přírodní led vzniklý zmražením vody. Nutné je proto sestavit speciální pódium, na to položit rozvody s chlazením a teprve na ně pokládat rovnou plochu. Kvůli technické náročnosti a nákladům proto bude kluziště menší, než bylo loni. Letos bude mít rozměr jen 10 krát 20 metrů.

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V provozu bude ledová plocha po více než dva měsíce. K uzavření a následné demontáži dojde po 7. únoru, kdy na Vysočině končí jarní prázdniny. Ze zkušeností Brodská sportovní, jež bude provoz plochy zajišťovat, ví, že po jarních prázdninách už zájem veřejnosti o zimní radovánky opadá.

Bruslit se na ledu v parku do té doby bude každý den od rána do večera. Pracovní dopoledne budou vyhrazena pro školy a školky či pronájmy pro hromadná bruslení. Brodská sportovní připravuje i tematická bruslení. Pro individuální bruslení budou určená odpoledne a víkendy.

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„Od pondělí do čtvrtka bude pro veřejnost otevřeno od 14 do 19 hodin. V pátek a v sobotu bude otevírací doba prodloužená do 20 hodin. V sobotu i v neděli se kluziště otevře v 10 hodin,“ uvedl jednatel Brodské sportovní Martin Křišťál. Důvodem je snaha nabídnout na víkendové večery atraktivní alternativu pro trávení volného času.

Otevírací doba a vstupné pro veřejnost

Vstupné na ledovou plochu bude stejné jako je v případě veřejného bruslení na zimním stadionu. Bude činit 50 korun pro dospělého a 30 korun pro děti. Školy budou mít vstupné zvýhodněné. Vzhledem k menším rozměrům plochy bude zavedeno omezení maximálního počtu bruslařů na ledě v jeden moment. „Bude to padesát lidí,“ podotkla Vránová.

Instalace ledové plochy a její více než dvouměsíční provoz by měl Havlíčkův Brod přijít na přibližně dva a čtvrt milionu korun. Suma se skládá z několika položek. Za 653 tisíc korun už město koupilo speciální pódium. Pronájem plochy samotné s ledařskou technologií na danou dobu vyjde na 1,38 milionu. A konečně na bezmála 220 tisíc korun jsou vypočteny náklady na provoz a údržbu kluziště.

Velkou touhu splnit obyvatelům žádajícím venkovní bruslení jejich přání projevilo město poprvé loni. To zapůjčilo a nechalo instalovat umělou ledovou plochu Glice do softballové Hippos Areny. Jenže tato technologie se neukázala být nejvhodnější. Na umělohmotných deskách brusle neklouzaly, pro skluz bylo potřeba mnohem víc síly. Po krátkém vyzkoušení tak zájemci odcházeli na klasický led na zimní stadion. Návštěvnost umělé plochy se tak postupně snižovala, na konci zimy už ji využívali jen jednotlivci. Radnice tak odmítla nabídku na odkoupení plochy a rozhodla se jít jinou cestou.

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