Do Brielle míří z Vysočiny desetimetrový vánoční smrk, překážel na zahradě

Náklad, který v pondělí vyjel z Havlíčkova Brodu, se na evropských silnicích vidí jen jednou do roka. Z Vysočiny až do holandského městečka Brielle na pobřeží Severního moře se veze vánoční strom. Brod ho do partnerského města vzdáleného 1 100 kilometrů posílá každoročně.