Budoucí brodský bazén má zatím 25 podob. Vítěze soutěže určí porota do pololetí

Dnešní podoba areálu letního koupaliště v Havlíčkově Brodě. Nový krytý bazén s patřičným zázemím by měl vyrůst na místě sportovních hřišť a nevyužívané louky. Na snímku z dronu je to oblast vpravo dole. | foto: Archiv Městského úřadu Havlíčkův Brod

Architektonickou soutěž, vůbec první v historii Brodu, vedení města vyhlásilo v prosinci. Lhůta pro podání návrhů skončila před pár dny. Že se jich sejde pětadvacet, představitelé radnice ani nedoufali. „Jsme rádi. Je to opravdu hodně účastníků,“ podotkl starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Došlé návrhy ihned po Velikonocích probere odborná porota. Podle představ starosty vybere zhruba tři až čtyři nejlepší návrhy. K těm se pak s odstupem času vrátí a posoudí je detailněji. Porotce budou zajímat vedle podoby areálu i třeba náklady na provoz či energetická náročnost.

„Do konce června bychom chtěli mít rozhodnuto o vítězi. S ním bychom se pak domluvili na pokračování v projektové dokumentaci,“ nastínil další postup starosta.

Veškeré podklady by město mělo rádo připraveno na poloviny příštího roku. Kdy by se mohlo začít stavět, zatím však jasné není. Vedení města je připraveno počkat si na vhodnou dotační podporu. A nebo naopak, musí být připraveno zahájit práce bezodkladně v případě již běžícího dotačního titulu. Při investici za odhadované půl miliardy to bez dotací totiž nepůjde.

Stávající bazén má před sebou už jen čtyři roky

V první řadě město osloví Kraj Vysočina. „Krytý plavecký bazén je nadregionální stavba. Nebude sloužit jen Havlíčkovu Brodu a jeho občanům. Budou ho pro plaveckou výuku využívat školy minimálně z celého okresu, od Ledče nad Sázavou po Chotěboř,“ zdůraznil Zbyněk Stejskal.

Po vhodném dotačním titulu se bude město poohlížet i u Národní sportovní agentury. Pravděpodobně se to neobejde ani bez úvěru.

Nový bazén chce Brod stavět kvůli tomu, že dosluhuje ten stávající. „Čas se nám krátí. Dle posudku statika má před sebou už jen čtyři roky života,“ konstatoval starosta Stejskal.

Bazén připojený na zimní stadion v Kotlině se stavěl zhruba před třiceti roky. Je však ve velmi špatném technickém stavu.

„Jeho stav je žalostný. Nevíme, jakou měrou k tomu přispěly nedostatky při jeho stavbě v devadesátých letech a jakou používání slané vody, na což nebyl projektován. Faktem ale je, že podle statika by měl být před rokem 2030 uzavřen,“ prohlásil brodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09) už před rokem.

Být bez krytého bazénu si město velikosti Havlíčkova Brodu nemůže dovolit. Obyvatelům by možnost plavání chyběla. Do problémů by se dostaly školy, které zajišťují výuku plavání. Všichni zastupitelé považují nabídku plaveckého bazénu za jednu ze základních služeb okresního města.

Jedna hala pro plavání, druhá pro výuku

Poměrně dlouho se tak diskutovalo, co si počít. Zda se pouštět do kompletní rekonstrukce bazénu, či rovnou postavit nový. Nakonec zvítězila druhá varianta. Ukázalo se, že rekonstrukce by byla podobně nákladná, navíc v parku by nebylo možné bazén rozšířit. Loni proto zastupitelé rozhodli, že se nový krytý bazén bude stavět na jižním okraji areálu letního koupaliště.

Protože se bude jednat o stěžejní stavbu a nejvyšší jednorázovou investici v historii města Havlíčkův Brod, chtěla radnice zajistit podobu bazénu prostřednictvím architektonické soutěže. Došlé návrhy posoudí vedle představitelů města i odborníci.

„V soutěžním zadání byla uvedena jedna hala s bazénem pro závodní a kondiční plavání s šesti až osmi drahami délky 25 metrů a druhá hala s bazénem, který by měl sloužit relaxačním aktivitám a výuce. Dále je zde brouzdaliště pro rodiče s dětmi, několik vířivek a další atrakce, například tobogan, po kterém byla u veřejnosti velká poptávka,“ popsal stěžejní body zadání Honzárek.

Tento základní program architekti doplnili o saunový svět, občerstvení, šatny, provozní zázemí a technologie. Úspěšný návrh by měl komplexně řešit celý prostor. Tedy nejen samotný bazén, ale také související dopravní stavby, krajinářské úpravy a propojení s koupalištěm. V soutěži byl architektonickým kancelářím stanoven cenový limit 425 milionů korun bez DPH.

„Otevřenou architektonickou soutěž jsme zvolili z důvodu možnosti porovnat varianty řešení rozsáhlého stavebního programu v poměrně složité situaci. Od architektů očekáváme návrhy, které budou zajímavé nejenom architektonicky, ale také splní základní funkční a technické požadavky,“ doplnil Zbyněk Stejskal.

Zda se to podařilo, se dozví během pár týdnů.