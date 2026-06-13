„Dovolte architektuře vašeho města, aby se vám stala průvodcem.“ Takový podtitul nová série vycházek dostala. První zájemci na ni vyrazili v pondělí 8. června. Prošli si drobné sakrální památky. Další vycházka je na programu hned příští pondělí (15. června), zaměřená bude na okolí vlakového nádraží a Nádražní ulici.
Projekt organizuje Městské divadlo a kino Ostrov (MDKO). Navazuje přitom na Architektonický manuál. Tematicky a obsahově je připravují Dana Schlaichertová, Zuzana Trnková a Aleš Veselý, kteří se rovněž na přípravě unikátní online databáze v loňském roce podíleli. Architektonický manuál zachycuje vývoj města od začátku 20. století do současnosti.
„Loňský start projektu byl velmi úspěšný. V jeho rámci historici umění zmapovali architektonicky cenné stavby a objekty ve veřejném prostoru. Při jejich bádání se také podařilo přijít s mnoha novými poznatky,“ uvedl starosta města Zbyněk Stejskal.
Do projektu se zapojili i sami Broďáci, kteří poskytli vlastní materiály a informace ke stavebnímu vývoji města. „Navazující procházky městem, kdy odborníci po definovaných trasách provázeli zájemce, byly velmi oblíbené,“ dodal starosta.
Plánované procházky Havlíčkovým Brodem
O tom se přesvědčili i účastníci první pondělní vycházky. Jejím tématem byly drobné sakrální památky, zúčastnily se jí desítky lidí.
„Procházka vedla za památkami pozapomenutými a přehlíženými, které však v minulosti spoluutvářely duchovní obraz Německého Brodu. Řadíme mezi ně kapličky, sochy světců či mariánské a trojiční sloupy, kříže a boží muka,“ konstatovala průvodkyně Zuzana Trnková.
„Pro naše předky měly nejen hluboký duchovní význam, ale byly i příspěvkem do společného veřejného prostoru města. Mají současně uměleckou hodnotu, ale také vlastní logiku umístění,“ dodala.
Druhá vycházka se uskuteční hned další pondělí 15. června. Sraz účastníků je v 16 hodin před mateřskou školou v Nádražní ulici. A právě touto ulicí směrem k nádraží vycházka půjde. Zaměří se na lokalitu, která se překotně vyvíjela od druhé poloviny 19. století, kdy byla do Brodu zavedena železnice.
„Procházka okolím vlakového nádraží ukáže vývoj této části města od konce 19. století až do současnosti. Významný dopravní uzel ovlivnil podobu Brodu také při rozsáhlých úpravách na přelomu sedmdesátých a 80. let minulého století, kdy vznikla nová nádražní budova. Přesto zůstává vztah nádraží a historického centra dodnes nedořešeným urbanistickým tématem,“ lákají pořadatelé.
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Brod vydal Architektonický manuál, popisuje osm desítek staveb, přibydou další
Do letních prázdnin se uskuteční i třetí vycházka. Ta bude zaměřena na industriální minulost i současnost města. Začínat bude ve čtvrtek 18. června v 16 hodin u pivovaru. Dalších sedm pokračování je v plánu po prázdninách v září a v říjnu. Zaměří se mimo jiné na sídliště Žižkov, Pleas či tiskárny.
Zajímavostí letošního ročníku projektu podle organizátorů je, že se opět povedlo učinit řadu nových objevů a přijít s novými poznatky. „Při studiu hesel se daří průběžně nalézat nové informace, takže i letos se zájemci z řad veřejnosti mohou těšit na novinky. Velmi zajímavý objev se týká jedné z novodobých dominant Havlíčkova Brodu,“ naznačila zatím bez dalších podrobností průvodkyně Dana Schlaichertová k jedné z vycházek, jež je v plánu na podzim.
Účastníci vycházek se mohou těšit i na prohlídku prostor, kam by se jinak těžko dostávali nebo které jsou běžně veřejnosti nepřístupné. Průvodci se vstup do objektů navíc snaží zajistit zcela bezplatně.