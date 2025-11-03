Dukovany II. Přípravy na stavbu nových bloků pokračují geologickými průzkumy

Autor:
  7:57
Přípravy stavby jaderné elektrárny Dukovany 2 korejskou firmou KHNP jsou v běhu. V září a říjnu pokračovaly geologické průzkumy v areálu vedle současné dukovanské jaderné elektrárny. Stavba, respektive její příprava, zde začala oficiálně a slavnostně přestřižením červené pásky letos 8. srpna.
Průzkumy v Dukovanech slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod...

Průzkumy v Dukovanech slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod jednotlivými budovami a komplexy nových jaderných bloků. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...
Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...
Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...
Průzkumy v Dukovanech slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod...
6 fotografií

Průzkumy slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod jednotlivými budovami a komplexy nových jaderných bloků. Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi jeden rok.

Nejhlubší vrty pod takzvaným reaktorovým ostrovem dosáhnou hloubky až 140 metrů. Geologové provádějí vrty také v místě, kde budou fungovat zařízení, která se budou starat o jadernou bezpečnost. Průzkumy jsou prováděny jak na plochách určených pro výstavbu dvojbloku nové elektrárny Dukovany 2, tak i na plochách zařízení staveniště, které mají rozlohu asi 100 hektarů.

Průzkumy se dělají také v koridorech liniových staveb pro přívod surové vody, odvod odpadních vod či vyvedení výkonu elektrárny.

„V rámci průzkumů bude provedeno přes 350 penetračních sond s celkovou délkou 5 277 metrů a přibližně 300 inženýrsko-geologických vrtů o celkové předpokládané hloubce 12 410 metrů,“ sdělila Alice Horáková, tisková mluvčí elektrárny Dukovany 2.

Za asistence korejských expertů

Na staveništi se pohybuje současně vždy maximálně deset vrtných souprav s doprovodnými vozidly.

Dílo provádí několik desítek pracovníků. „Průzkumy realizuje společnost ČEZ Energetické produkty a její subdodavatelé za technické asistence odborníků z Koreje, kteří dohlížejí na zajištění kvality,“ sdělila Horáková.

Samotné průzkumy přímo v lokalitě by měly být dokončeny v první, čtvrtině roku 2026. „Laboratorní vyhodnocování vzorků a sestavení závěrečné zprávy bude dobíhat ještě po této lhůtě,“ dodala mluvčí elektrárny Horáková.

Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi rok. Nejhlubší vrty dosáhnou hloubky až 140 metrů.
Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi rok. Nejhlubší vrty dosáhnou hloubky až 140 metrů.
Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi rok. Nejhlubší vrty dosáhnou hloubky až 140 metrů.
Průzkumy v Dukovanech slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod jednotlivými budovami a komplexy nových jaderných bloků.
6 fotografií

Výstavba nových bloků jaderné elektrárny Dukovany 2 bude zahájena v roce 2029. Do zkušebního provozu by měl její první blok přejít v roce 2036.

S výstavbou elektrárny související dopady a šance pro Třebíčsko řeší odborné konference. Prozatím poslední z nich s názvem „Nové Dukovany, nové příležitosti pro Třebíč“ se konala v tomto městě v polovině října.

Výrazný dopad bude mít například fakt, že na Třebíčsko v souvislosti s výstavbou přijde pět tisíc nových pracovníků a s nimi částečně i jejich rodinní příslušníci, takže zde přibude odhadem ve špičce až deset tisíc lidí.

„Bude nutno řešit ubytování, ale i další zázemí: místa pro děti ve školkách, nové restaurace, obecně stravování, možnosti dalších kapacit kulturního nebo sportovního vyžití,“ vypočítává Vítězslav Jonáš, předseda sdružení obcí a právnických osob Energetické Třebíčsko, které se souvislostem a budoucnosti jaderné energetiky na Třebíčsku dlouhodobě věnuje.

Blíží se velký „běh“ podnikatelů

Nejvíce se dopady výstavby budou týkat pětikilometrového pásma v okolí stavby elektrárny a obcí v tomto pásmu, dále Třebíče, Ivančic, Náměště nad Oslavou, méně i Jaroměřic nad Rokytnou a Moravských Budějovic.

„Jsem rád, že už se bavíme o konkrétních věcech, které budou třeba. Kde ubytování, jaké ubytování, jaké zázemí pro firmy. Obce budou muset změnit územní a regulační plány, aby se nachystaly, kde budou mít místa pro průmyslové zóny, areály firem, pro bydlení, nachystat pozemky,“ pověděl Jonáš. Velký „běh“ podnikatelů na strategickou stavbu Dukovany 2 ještě nenastal, ale blíží se.

„Teď si to firmy teprve mapují, kde by co mohlo být, ale neví, jakou dostanou zakázku, tendry ještě nebyly,“ upozornil Jonáš.

„V Dukovanech se budou stavět dva nové bloky. Když jsme o tom mluvili poprvé, nebylo to populární téma. Dnes víme, že dává smysl – z hlediska efektivity i budoucnosti regionu,“ řekl na zmíněné konferenci starosta Třebíče Pavel Pacal.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

Dvouletý proces od bourání Horáckého zimního stadionu až po dokončení stavby Horácké Arény v Jihlavě zachycuje minutové časosběrné video, které zveřejnilo město coby investor stavby multifunkční haly...

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

Dukovany II. Přípravy na stavbu nových bloků pokračují geologickými průzkumy

Přípravy stavby jaderné elektrárny Dukovany 2 korejskou firmou KHNP jsou v běhu. V září a říjnu pokračovaly geologické průzkumy v areálu vedle současné dukovanské jaderné elektrárny. Stavba,...

3. listopadu 2025  7:57

Novoměstská nemocnice na Mezinárodní den mužů opět otevře improvizovanou holírnu

Na Mezinárodní den mužů, který připadá na 19. listopad, spustí v novoměstské nemocnici svůj provoz improvizovaná holírna. Už nyní by tedy měli zájemci na tento fakt myslet a nechat si narůst...

2. listopadu 2025  9:03

Všechna data najednou. Silničáři mají k dispozici nový informační systém

Silničářům začíná v sobotu zimní sezona. Podle zákona totiž musejí od 1. listopadu držet dispečerské služby. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) do nové sezony vstupuje s velkou novinkou,...

1. listopadu 2025  14:57

Horácká aréna v Jihlavě je týden v provozu. Na domácí výhru Dukly se zatím čeká

Úvodní týden užívání má za sebou Horácká aréna, zbrusu nová multifunkční hala za 2,2 miliardy korun v Jihlavě. Co ukázaly první tři zápasy hokejové Maxa ligy, ve kterých domácí Dukla postupně hostila...

1. listopadu 2025  9:06

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

1. listopadu 2025

Na Havlíčkobrodsku se střetl motorkář s autem, svým zraněním podlehl na místě

Na Havlíčkobrodsku zemřel v pátek v podvečer po srážce s osobním autem motocyklista. Nehoda se stala v 17:30 mezi Chotěboří a Novou Vsí u Chotěboře.

31. října 2025  21:17

Jihlavští rozebrali béčko Sparty. Křehlíkovi stačilo na hattrick 16 minut

Jihlavští fotbalisté porazili doma v 15. kole druhé ligy béčko Sparty 4:0. Hattrickem v první půli v rozmezí 16 minut se o to postaral Miroslav Křehlík. Prostějov remizoval s Příbramí bez branek,...

31. října 2025  20:22

Štursa: básník kamene. Rok novoměstského rodáka zakončí světová premiéra

Jméno Jana Štursy, jednoho z nejvýznamnějších rodáků z Nového Města na Moravě, je neodmyslitelně spjato s kamenem a bronzem. Právě z těchto materiálů totiž významný sochař nejčastěji tvořil. Lidé...

31. října 2025  16:28

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

31. října 2025  14:10,  aktualizováno  15:01

K elektrárnám u Pelhřimova se lidé vysloví v referendu. Hlasovat mají příští rok

Zhruba deset, ale možná i více stožárů větrných elektráren plánují investoři v nejbližším okolí Pelhřimova. Názory zastupitelů na výstavbu těchto obnovitelných zdrojů energie se různí, rozhodnout...

31. října 2025  10:41

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Žďár po dvaceti letech hledá firmu, která se ve městě postará o odpady

Svoz směsného, tříděného i objemného odpadu, provoz sběrného dvora i obsluha jednotlivých sběrných míst. Tyto úkoly má dnes ve Žďáře nad Sázavou na starosti firma AVE. Smlouva, již se společností...

31. října 2025  8:32

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

30. října 2025  18:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.