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Speciální pluh u Dukovan pokládá tři kabely najednou. Ušetří týdny práce i peníze

Jan Salichov
  13:57
Tři kabely vysokého napětí najednou dokáže uložit do země speciální pluh, který u Dukovan nasadila společnost EG.D ze skupiny E.ON. Distributor tak poprvé v Česku využívá takzvaný trojpotah. Technologie má výrazně urychlit práce – za ideálních podmínek zvládne položit až 1 500 metrů vedení za den.
Pracovník společnosti SpiderPlow Jaroslav Pracovný kontroluje navádění kabelů a výstražných fólií do radlice pluhu při pokládce u Dukovan.
Unikátní pluhovací souprava v akci. Stroj zaříznutý do hlíny pokládá pod zem současně tři vysokonapěťové kabely i optické chráničky, přičemž půdní profil zůstává téměř nenarušený.
Tažný pásový stroj společnosti SpiderPlow zapřený v terénu při strojní pokládce kabelového vedení u Dukovan.
Tým techniků dohlíží na plynulý posun pluhovací soupravy, která odvíjí vedení z traktoru s cívkami a pokládá tři kabely najednou.
Tři kabely najednou mizí pod zemí. Unikátní technologie trojpotahu od EG.D zrychluje práce na Třebíčsku na více než kilometr denně.
14 fotografií

Do řady staveb v regionu firma investuje téměř 25 milionů korun. Důvodem je nárůst energetických nároků v okolí jaderné elektrárny. V regionu roste poptávka po elektřině pro staveništní infrastrukturu, nové dodavatelské areály i ubytovací kapacity pro pracovníky.

Speciální pluh tažený na laně a řízený pomocí GPS při jednom průjezdu uloží do země tři kabelové linky o napětí 22 kV. Jednotlivé kabelové linky jsou od sebe vzdálené 30 centimetrů. Současně se do země dostanou HDPE chráničky pro optická vlákna a výstražné fólie, které upozorní na kabely při případných budoucích výkopových pracích.

„Jako první distributor elektrické energie v České republice pokládáme při jednom průjezdu stroje tři linky vysokého napětí současně, včetně chrániček pro optická vlákna a výstražných fólií,“ říká Jan Vaculík z útvaru Rozvoj a koncepce sítě EG.D.

Hotovo může být za týdny místo měsíců

Pluhování je výrazně rychlejší než klasické kopání bagrem. Zatímco běžná výkopová technika zvládne podle podmínek desítky až nižší stovky metrů denně, pluhovací souprava zvládne až 1,5 kilometru vedení za den.

U letošních dukovanských staveb tak EG.D touto metodou uloží přibližně osm kilometrů rozvinuté délky kabelů. Další úseky a dokopávky dokončuje standardně bagry.

Výhodou není jen rychlost. Při pluhování není potřeba vykopanou zeminu odvážet a na stavbě se pohybuje méně těžké techniky. Podle EG.D technologie snižuje náklady na stavební práce v průměru až o 35 procent oproti klasickému bagrování.

Půdní profil navíc zůstává nenarušený, což podle společnosti usnadňuje a zrychluje majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených parcel.

„Pluh tažený na laně s GPS řízením dokáže při jednom průjezdu uložit s vysokou přesností kabelové linky, chráničky pro optická vlákna i výstražné fólie,“ popisuje Robin Cimr, projektový manažer společnosti SPIDERPLOW, která technologii zajišťuje. Zařízení si podle něj poradí i s náročným, nestabilním nebo podmáčeným terénem.

Síť se připravuje na Dukovany i další odběratele

Trojpotah je součástí širšího posilování distribuční sítě na Třebíčsku. Některé stavby souvisejí přímo s obnovou a posílením sítě EG.D, další vyvolaly požadavky spojené se stavbou nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany a společností ČEPS.

V regionu se například překládá část vedení VN16, buduje přípojka Meteo a nová distribuční trafostanice Meteo.

Součástí širších investic jsou také rekonstrukce klíčových transformoven 110/22 kV v Třebíči-Ptáčově a Řípově. Tyto dvě investice dohromady dosahují bezmála půl miliardy korun. Další rozšíření čeká transformovnu ve Slavěticích o vývod 110 kV pro budoucí připojení EDU II (dostavbu nových dukovanských bloků – pozn. red.).

V Heřmanicích u Rouchovan pak vznikají dvě kabelová vedení pro dvě nová odběrná místa s rezervovaným příkonem dvakrát 2 MW a nová dálkově ovládaná spínací stanice. Postupně se doplňují i prvky Smart Grid pro dálkové sledování zatížení v reálném čase a rychlou lokalizaci poruch.

Pluh už položil desítky kilometrů kabelů

EG.D nepoužívá pluhování poprvé. V letech 2023 až 2026 tímto způsobem položila 66 kilometrů kabelů na 27 dokončených stavbách. Koncem září využila dvojpotah u Přibyslavic na Třebíčsku a na podzim pokračuje s pluhováním v CHKO Soutok u Lanžhota.

U Dukovan ale letos distributor posouvá technologii dál. Tři kabelové linky při jediném průjezdu se podle EG.D v Česku pokládají vůbec poprvé právě zde.

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