Stezka v oblacích či sopka. Studenti navrhli, jak oživit chladicí věže

Vedení elektrárny Dukovany proto oslovilo studenty Vysokého učení technického, aby v rámci řešení úloh přinesli ideové náměty, jak omladit a zatraktivnit vzhled i prostory tohoto letitého provozu.

„Objekt jaderné elektrárny je opravdu hodně náročný s vizuálním dopadem do dalekého okolí. Proto jsme tuto první fázi spolupráce postavili ideově, tedy tak, že návrhy nemusejí splňovat požadavky na jejich realizovatelnost. Díky tomu jsme mohli dát maximální prostor kreativitě a představivosti studentů,“ uvedl vedoucí studentských prací Václav Kočí.

Komise složená ze zástupců elektrárny a osobností regionu pak vybrala ty nejpoutavější z celkového počtu 26 studentských prací.

Stezka v oblacích

Návrhy jsou to opravdu originální. Je mezi nimi například stezka v oblacích, symboly na chladicích věžích elektrárny nebo naučná stezka kolem areálu.

Za návrhem dukovanské „sopky“ stojí studenti Anastasiia Belousova a Artem Ovsak. Chladicí věže jsou zde polepené fotografiemi horských velikánů.

„Nejsou to projekty, které bychom začali v příštích dnech realizovat, ale zároveň jsou pro nás tyto návrhy vizualizací námětem k zamyšlení v rámci probíhající modernizace. Vedle výrobních technologií pozornost věnujeme také tomu, jak jsme vizuálně vnímáni při pohledu zvenku,“ vysvětlil Miloš Štěpanovský, ředitel elektrárny.

Nejvíc bodů, a tedy první místo za svou práci, si odnesli studenti Václav Eliáš a Jakub Prachař za projekt stezky s rozšířenou realitou.

Navrhli osm kilometrů dlouhou procházku kolem elektrárny, na níž je jedenáct zastavení.

Na nich si díky chytrému telefonu nebo tabletu turisté promítnou takzvanou rozšířenou realitu s doprovodnou animací a textem.

Namátkou třeba duhu nad elektrárnou nebo obří kapky vody stékající po chladicích věžích.

„Cílem je seznámit veřejnost s ekologickým a bezpečným fungováním elektrárny,“ uvedli studenti ve svém návrhu.

Varianta s obří žárovkou

Na druhém místě se umístil projekt NRG parku. Podle návrhu Vlada Kozhevnikova a Ondřeje Venclíka by to měla být zelená oáza se stromy a lavičkami, jejíž dominantou by měla být obří žárovka. Ta by návštěvníkům poskytovala mimo jiné úkryt před deštěm či sluncem.

Třetím studentským návrhem je projekt Dukovanské sopky, který vytvořila Anastasiia Belousova a Artem Ovsak. Ti na chladicí věže elektrárny umístili obří plakáty zobrazující sopky a hory.

„Spojili jsme tak dva obrovské výtvory člověka a přírody. Sopky i věže mají několik společných fyzikálních vlastností. Tvar potrubí je podobný kuželu sopky. Z vrcholu obou jde pára,“ připomínají.

Ani další studentské nápady nebyly špatné. Jedním z nich je například záměr uspořádat mezinárodní festival ve videomappingu.

Nápad Andrey Marečkové a Lenky Honkové zase počítá s vytvořením optického klamu, kdy na chladicí věže instalují zrcadla. Ta budou odrážet nebe a okolní krajinu. Na druhou čtveřici věží by zase chtěly usadit prosklenou konstrukci, která by měla být naučnou stezkou v oblacích a zároveň vyhlídkovým místem.

Všech dvacet šest studentských návrhů si mohou lidé prohlédnout do konce března v kinosále informačního centra Jaderné elektrárny Dukovany.

