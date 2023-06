Bývalá hokejová bašta je vyprahlá, jihlavští sportovní fanoušci strádají

Kdo chtěl pořádně vidět na ledovou plochu, musel vyrazit do hlediště minimálně hodinu před utkáním.

Pravda, v tomto směru se vlastně zas až tolik nezměnilo, protože za jihlavským hokejem se letos muselo jezdit až do Pelhřimova. A minimálně další dva až tři roky ještě bude muset. Do doby, než se v Jihlavě postaví nová multifunkční aréna za téměř dvě miliardy korun.

„Ptáte se, jestli nová hala může pomoct sportu tady v Jihlavě zase na vrchol? Podle mě ano, ale je to jen jedna z podmínek. Tou další je hlavní partner, který by chtěl právě Duklu podporovat,“ zamýšlí se primátor města Jihlava Petr Ryška.

Otázkou je, zda za dobu, než se onen zmiňovaný nový stánek pro zimní sporty ve městě postaví, lidé zatím nezleniví. Nebo co hůř – zjistí, že jim nějaký prvoligový hokej vlastně vůbec nechybí.

„Bude záležet na tom, jak potom Dukla bude hrát. Pokud dobře, lidé se podle mě na stadion zase vrátí. Pokud jí to ale herně nepůjde, je jasné, že chodit nebudou,“ má jasno Ryška.

Aktuálně však platí, že chodit nemůžou. A nejen proto, že momentálně vládnou hokejové prázdniny. Harcovat se pravidelně na zápasy do Pelhřimova, to už chce kus pořádného fandovství. Nebo možná až fanatismu. Každopádně stále je řeč pouze o první lize, tedy o druhé nejvyšší domácí hokejové soutěži.

Fotbalisté se s obtížemi zachránili

A úplně stejná je situace také ve fotbale. Navíc v případě FC Vysočina lze dodat – díky bohu! Chyběl totiž jen malý kousek k tomu, aby krajské město Vysočiny přišlo i o druhou ligu. Naštěstí jihlavský A-tým svůj zápas pravdy s Vlašimí minulou neděli zvládl. Vyhrál 5:0. A příslušnost v soutěži zachránil.

„Cítil jsem uvnitř klid, že na to sportovně máme. A zároveň, že Vysočina byla spojená. Najednou se něco stalo. Lidi na Jihlavsku hlasitě řekli: Nám na tom záleží, chceme vám pomáhat,“ připomíná šéf FC Vysočina Lukáš Vaculík mimo jiné, že na rozhodující utkání dorazilo přes 1 200 diváků. „A nám teď začíná práce na tom, abychom dotáhli generálního sponzora,“ dodává.

Nicméně zatím to úplně nevypadá, že by se v nějaké blízké době mohl jihlavský fanoušek těšit na nejvyšší fotbalovou soutěž.

O ostatních sportech nemluvě. „Ono jde o to, že Jihlava dřív byla okresní město, nikoliv krajské, takže i ta infrastruktura tady zůstala spíš okresní. Ale chtěli bychom to postupně měnit. Nicméně to nejde za dva nebo tři roky,“ vysvětluje primátor Ryška.

Přesto Jihlava v minulosti zažila sezony, kdy se ve městě nehrála jen nejvyšší hokejová soutěž, ale také florbalová. Kdy se chodilo na nejlepší hokejbalisty či národní házenkáře. A v roce 1966 byla dokonce Jihlava jedním z měst, v nichž tehdejší Československo hostilo světový šampionát ve volejbale mužů.

Naproti tomu letos přišla po deseti letech i o druhou nejvyšší soutěž basketbalistů. „Chtěli jsme dát opravdu velký prostor našim mladým hráčům. Jejich výkony se zlepšovaly, bohužel na záchranu to nestačilo. Nicméně už teď chystáme tým na druhou ligu. A pokud se nám podaří udržet talentované kluky a navíc přesvědčit ke spolupráci některé odchovance, kteří hrají například v USK Praha a podobně, pak bychom se nebránili vrátit se do první ligy co nejdřív,“ říká trenér Petr Pešout, který už se ale nově bude v Jihlavě starat hlavně o mládež. A-tým převezme Petr Mísař.

Jedinou světlou sportovní výjimkou jsou v Jihlavě z kolektivních sportů aktuálně pouze vysočinští Gladiátoři, kteří hrají nejvyšší českou ligu amerického fotbalu. A hrají ji skvěle. Za svůj cíl si dokonce dali zisk titulu. Jenže v sezoně odehrají před domácím publikem sotva šest nebo sedm zápasů...