Cestování po Vysočině bude od března jednodušší. Lidé si v aplikaci Můj vlak od Českých drah nově pořídí jízdenky i na autobusy a MHD v Jihlavě, Třebíči či Novém Městě na Moravě, které jsou zapojeny do systému Veřejné dopravy Vysočiny.

Jeden klik v mobilu zajistí cestu z vlaku či autobusu v regionu až na trolejbusovou zastávku v krajském městě. Systém navíc automaticky vybere ten nejvýhodnější tarif pro zvolenou trasu. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Aplikace po zadání trasy automaticky nabídne nejvýhodnější tarif. „Rozšíření nabídky výrazně zjednodušuje cestování. Vyřeší se tím například problematický výjezd z Jihlavy, kde v MHD nebylo možné koupit jízdenku pro navazující spoje,“ uvedl hejtman Martin Kukla.

Lidé si tak nově koupí jeden doklad na celou cestu. „Cestující si pořídí jízdenku de facto od domu k domu, například z autobusové zastávky v Brtnici až na trolejbusovou zastávku u jihlavské zoologické zahrady,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný.

Jízdenka je vázaná na mobilní zařízení a v autobusech se prokazuje naskenováním QR kódu u strojku, v městské hromadné dopravě jej kontroluje revizor či řidič.

To se nepovedlo. Správa železnic se omluvila za opravu nádraží, chystá nápravu

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Diskutovaná obnova nádraží v Pacově na Pelhřimovsku má nečekané pokračování. Správa železnic se omluvila za výsledek rekonstrukce výpravní budovy a slíbila okamžitou nápravu. Ta se bude týkat jak...

Při výcviku na Dalešické přehradě se z velké hloubky nevynořil policejní potápěč

Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody...

Na Dalešické přehradě na Třebíčsku od odpoledne zasahují všechny složky IZS. K večeru policisté potvrdili, že se hledá policejní potápěč. Ten se při dnešním výcviku nevynořil z vody v místě, kde je...

Cvičení skončilo tragédií. Pohřešovaného policejního potápěče našli mrtvého

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku pokračuje rozsáhlá pátrací operace....

Pátrání po elitním policistovi v Dalešické přehradě má tragický konec. Potápěč, který se v pondělí dopoledne nevrátil na hladinu během plánovaného výcviku, byl nalezen v hloubce bez známek života....

Modernější a křiklavě oranžové. Pacov žasne nad opravou historického nádraží

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Správa železnic dokončila rekonstrukci výpravní budovy nádraží v Pacově. Historická stavba dostala novu podobu, která budí emoce. Výsledek opravy přijímá část veřejnosti s rozpaky. Klasickou nádražní...

Mohl mu zamrznout přísun vzduchu, míní expert o zemřelém potápěči v Dalešicích

Na hladině Dalešické přehrady spolupracuje hned několik plavidel. Dva policejní...

Technický problém v kombinaci s extrémními podmínkami mohl hrát roli při úmrtí policejního potápěče v hlubinách Dalešické přehrady zásadní roli. Myslí si to zkušený mezinárodní instruktor potápění,...

27. února 2026  15:07

Středověk, nebo moderna? Ve městě se přou, zda schovat auta pod obří náměstí

Radní David Beke upozorňuje, že se Jihlava snaží v moderní době fungovat v...

Masarykovo náměstí v Jihlavě čeká největší proměna za poslední půlstoletí. První etapa rekonstrukce podle vítězného návrhu architekta Miroslava Cikána se nezadržitelně blíží. Jenže pod povrchem...

27. února 2026  7:45

Pomoc v šestinedělí i podpora. Porodní asistentky přijedou za maminkami domů

Porodní asistentky ve Zlínském kraji dojíždějí za ženami v šestinedělí přímo...

Poradenství, kontrola, ale třeba i „jen“ psychická podpora. Na takovou bezplatnou pomoc mají nárok ženy v šestinedělí, které chtějí využít novou službu nemocnice v Novém Městě na Moravě. Tamní...

26. února 2026  15:49

Školou otřásá spor kantorů s ředitelkou. Učí lidé bez aprobace, stěžují si rodiče

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Děti před přijímačkami učí kantoři bez aprobace, mezery jsou v hlídání žáků i bezpečnosti. Personální situace je katastrofální. Tak popisují rozladění rodiče poměry na Základní škole Hradská v...

26. února 2026  15:14

Konec šedých popelnic. Žďár zavádí společný sběr kovů, plastů i nápojových kartonů

Žďár nad Sázavou nabízí obyvatelům širokou škálu možností, jak naložit s...

Takzvaný multikomoditní sběr se teď prosazuje i ve Žďáře nad Sázavou. Lidé mohou nově kovové odpadky, tedy například konzervy, alobal či plechovky, házet do žlutých kontejnerů na plasty a nápojové...

26. února 2026  11:22

Aby se nemuseli stěhovat daleko. Žďár zvažuje přestavbu kulturáku na byty pro seniory

Bývalý kulturní dům ve žďárské ulici Na Úvoze už dlouho svému účelu neslouží....

Lidem, kteří se ve stáří odmítají stěhovat do pečovatelských domů na opačném konci města, chtějí vyjít vstříc ve Žďáře nad Sázavou. Radnice zvažuje, že seniorské bydlení vybuduje přímo v jejich...

26. února 2026  8:44

Policie vybírala u cizích řidičů kamionů mastné kauce pro různá porušení předpisů

Zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem. Ten slouží k zaznamenávání...

Kauci 200 tisíc korun uložili v úterý policisté dopravci po kontrole jednoho z kamionů. Při ní totiž zjistili, že se ve vozidle nachází zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem, informovala...

25. února 2026  20:27

Kvůli ředitelce končí polovina učitelů na základní škole v Humpolci

ilustrační snímek

Asi polovina učitelů humpolecké Základní školy Hradská podá k 26. únoru výpověď. Oznámili to ve středu při jednání zastupitelstva. Jde o 20 kantorů. Město je zřizovatelem školy. Svůj krok odůvodnili...

25. února 2026  19:55

Nemocnice kvůli krizi výrazně zvyšuje bonusy, noví lékaři dostanou až milion

Nemocnice Pelhřimov

Nemocnice Pelhřimov, která řeší vážnou personální krizi, razantně navyšuje finanční pobídky pro nové zaměstnance. Ve snaze konkurovat velkým fakultním pracovištím a stabilizovat situaci na klíčových...

25. února 2026  15:36

Mléko od dárkyň jako vzácný lék pro nedonošené děti. Sběrna funguje už rok

Detail mateřského mléka.

Již dvanáct měsíců funguje na novorozenecké jednotce intenzivní péče (JIP) v jihlavské nemocnici sběrna mateřského mléka. Zařízení, které vzniklo díky podpoře vedení i nadšení personálu, se stalo...

25. února 2026  15:36

Úmrtí policejního potápěče na přehradě vyšetřuje GIBS, prověří i okolnosti tréninku

Plánovaný výcvik u Dalešické přehrady skončil tragédií. Pohřešovaného...

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) převzala vyšetřování úmrtí elitního policejního potápěče, který přišel o život při výcviku na Dalešické přehradě na Třebíčsku. Neštěstí se stalo v...

25. února 2026  12:04

