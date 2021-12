Kamiony stojící na sjezdech D1 vyháněla policie, do jednoho vrazila dodávka

„Stání jízdních souprav v těchto místech je především při snížené viditelnosti velice nebezpečné pro ostatní řidiče, kteří mohou stojící vozidlo snadno přehlédnout a narazit do něj,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ilustruje to i nehoda, která se stala ve středu ve 23:30 na 89. kilometru D1 ve směru na Brno. V odstavném pruhu tam dvaatřicetiletý cizinec narazil dodávkou do odstaveného tahače s návěsem.

„Řidič dodávky se plně nevěnoval řízení a přejel do odstavného pruhu, kde v té době stála jízdní souprava. Po vyproštění ze zdemolované kabiny byl převezen se středně těžkým zraněním do pelhřimovské nemocnice. Alkohol byl vyloučen dechovou zkouškou. Dopravní nehoda naštěstí nijak vážně neovlivnila provoz na dálnici D1,“ přiblížila Čírtková.

Do bezpečností akce na dálnici D1 se v noci na čtvrtek zapojilo pět hlídek z dálničního oddělení Velký Beranov a oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

„Při noční a ranní akci jsme zjistili ve 40 případech, že řidiči kamionů parkovali s vozidly mimo vyhrazená parkoviště a ohrožovali tak bezprostředně ostatní účastníky silničního provozu. Všechny řidiče jsme z místa vykázali a uložili jim na místě pokutu v příkazním řízení,“ řekla Čírtková.

Při akci policisté kontrolovali také kamiony, které převážejí dřevo, zda nejsou přetížené. „V rámci kontroly na stanovišti s nízkorychlostním vážením se jeden řidič odmítl podrobit vážení a policisté mu na místě uložili pokutu v příkazním řízení ve výši 30 tisíc korun,“ upřesnila Čírtková.

Další dva přestupky se týkaly špatného technického stavu vozidla, tři řidiči neměli platnou dálniční známku a jeden za jízdy telefonoval. „Podobné akce budou na dálnici D1 pokračovat,“ poznamenala Čírtková.

Chybí až dva tisíce parkovacích míst

Při kontrolních akcích řidiči kamionů pravidelně argumentují tím, že nemají kde čerpat povinnou pauzu, protože parkoviště a odstavné plochy jsou plné.

„Pokud jde o kapacitu odstavných ploch na českých dálnicích, tak je nedostatečná. Už několik let tento deficit evidujeme,“ potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

„Zároveň s rekonstrukčními pracemi na dálniční síti a se stavbou nových úseků ten deficit neustále snižujeme. S tím, že v posledních dvou třech letech se daří přidat - a teď mluvím jen o kapacitě pro těžkou nákladní dopravu, tedy především pro kamiony - sto až dvě stě parkovacích míst,“ sdělil.

Podle odhadů ŘSD se však na nejklíčovějších tazích - dálnicích D1, D2, D5, D8 a Pražském okruhu - nedostává celkem patnácti set až dvou tisíc odstavných ploch pro nákladní dopravu. „Očekáváme, že v horizontu čtyř pěti let bychom se měli dostat ke stavu, který je blízko nuly,“ říká Rýdl.

Zároveň je podle něj ale nutné dodat, že z velké části je parkování na dálnici otázkou plánování cesty každého konkrétního řidiče.

„Pokud by řidiči kamionů neplánovali svou jízdu a to, kam se dostanou na konci svého tachografu, například v Německu, Francii či státech Beneluxu a zastavili způsobem, kterým občas zastaví v České republice, tak by podle všeho tvrdě narazili. V České republice, protože jsme tranzitní zemí, se jim to tak často nestává. Jsme tak často svědky nehorázného chování,“ poznamenal Rýdl.

„Například u SOS hlásky řidiči zastaví a čerpají tam šest osm hodin své povinné přestávky. To je věc, která přímo ovlivňuje bezpečnost provozu,“ dodal Rýdl.