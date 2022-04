Kvůli uzavírkám v Jihlavě radní chtějí, aby lidé do města nejezdili autem

Došlo však k zajímavému vývoji. V pondělní odpolední špičce byla Jihlava ochromeným městem, kde se kolem čtvrté odpoledne na klíčových silnicích v severní polovině města provoz takřka zastavil. Na dálničním přivaděči sahala pomalu se pohybující kolona od Pávova až k ulici Romana Havelky. Ta pak připomínala řeku takřka stojících vozidel. Podobně na tom byly ulice Sokolovská a Pražská.

Lidé to komentovali na sociálních sítích. Sice rozhořčeně, ale vzhledem k tomu, že se jednalo zatím jen o jeden kritický den, tak i pobaveně.

„Město hraje únikovou hru,“ napsal na Facebook Michal Hink. „Plandry - Březinky 55 minut. To jsem jezdívala Jihlava - Moravské Budějovice,“ přidala se Lenka Böhmová, čímž porovnala jednu trasu s druhou, která je desetkrát delší. „Za chvíli si pořídit vrtulník. Ještě nám zavřou tunel, a to teprve bude sranda,“ podotkla uživatelka Šárka Bendová.

O den později ve stejnou dobu jako by se problém zázračně rozplynul - přeplněná, ale nikoli ochromená se zdála pouze Fritzova ulice.

„Ulice Romana Havelky byla v pondělí opravdu přecpaná. Uvidíme, zda si to sedne a řidiči si navyknou na dočasný jiný režim. Jinak bychom zkusili udělat změny, upravit režim na semaforech. Ale to je velice citlivé, protože to může rozhodit dopravu jinde,“ podotkl radní pro dopravu Jaroslav Vymazal.

K čemu tedy v Jihlavě došlo a nač se mají připravit především řidiči přijíždějící do průmyslové zóny Pávov a Henčov či projíždějící severní polovinou města?

Přivaděč, most, centrum, Červený kříž...

Nejviditelnější je omezení na opravovaném dálničním přivaděči, tedy silnici I/38 mezi dálnicí a ulicí Romana Havelky v Jihlavě. Tam ale omezení jen zpomaluje - nejezdí se levými pruhy a rychlost je omezena na šedesát. Kyvadlově je řízen provoz v navazujícím mostu u sjezdu Jihlava-Lesnov, který se opravuje. Hned za mostem je do konce června pro směr od města uzavřen krátký úsek v ústí Smrčenské ulice.

Nedaleký vjezd do ulice 5. května z ulice Sokolovské je také uzavřen, Sokolovská se v tom místě dá projet pouze krokem a do ulice 5. května lze vjet jen z příčných komunikací.

Kyvadlově semafory je řízen provoz na citelně rozkopané Pávovské ulici mezi hostincem Na Rybníčku a vrcholem stoupání k Pávovu. Dál k Pávovu je sice silnice po obou stranách rozkopaná, ale průjezdná.

Omezení je i v Červeném kříži. Již několik let pak zůstává neprůjezdná ulice Jiřího z Poděbrad, kde se po tříapůlleté stavební pauze v pondělí opět začalo pracovat.

Další významná omezení jsou poblíž centra: uzavřena je pro rekonstrukci povrchu Tolstého ulice od Sokola ke kulturnímu domu DKO. Tuto ulici protínající třída Legionářů je na obou přípojkách zaslepena. Výjezd od centra města k DKO je po dobu rekonstrukce Tolstého ulice možný díky otočení jednosměrného provozu propojovací cesty z Bezručovy ulice.

Počet aut v ulicích je na Jihlavu příliš vysoký

„Projeli jsem si to a zažili kolony z obou stran. Chápu, že se to lidem nelíbí, ale musíme ty silnice opravit. Některé opravy jsme už odkládali a jsme rádi, že jsme vůbec našli dodavatelské firmy. Musíme respektovat jejich termíny,“ řekl Lubomír Dohnal z magistrátního odboru dopravy.

Uzavírky přitom mají svůj vrchol teprve před sebou. Tím se zřejmě stane kompletní uzavírka tunelu na obchvatu města, která má začít 19. dubna a skončit nejpozději 30. června.

Podle Vymazala je příčinou dopravních zácp příliš velký počet aut v Jihlavě, a je tak třeba obyvatele přesvědčit, aby pokud možno auty nejezdili.

„Proto chceme zlepšit městskou hromadnou dopravu, dělat pěší koridory, umožnit lidem jezdit městem na kole. Pokud lidé budou chtít dělat každou cestu do města autem, tak se sem ta auta nevejdou,“ řekl.

Paradoxem je, že v rámci této vize chce město do budoucna uzavřít pro neveřejnou dopravu právě výše zmíněnou ulici Tolstého.