Starostové na Vysočině elektrické vozy nevyužívají, vozí se v superbech

Služební elektrický vůz zatím pravidelně neužívá žádný ze zmíněných politiků. Třeba ale humpolecký starosta Karel Kratochvíl (ODS) nasedá pravidelně do vozu na hybridní pohon. Konkrétně do šest let staré Škody Octavia. „Je na leasing. Vstupní cena byla 496 tisíc,“ přiblížila Aneta Slavíková, mluvčí humpolecké radnice.

Úřad zatím má na elektrický pohon pouze skútr. „Osvědčil se pro operativní dopravu po městě,“ doplnila mluvčí. Elektrická auta už mají tamní technické služby pro práce ve městě.

Třebíč

V Třebíči používají elektrický vůz Nissan Leaf přímo zaměstnanci radnice. Před čtyřmi lety stál 579 tisíc korun. „Z toho 220 tisíc pokryla dotace z Národního programu Životní prostředí. Slouží pro potřeby úřadu, většinou na jízdy v okrese, ale také do Jihlavy a na další kratší vzdálenosti,“ popsala mluvčí radnice Irini Martakidisová. Nissan má dojezd 199 kilometrů. Auto se dobíjí po nocích v garážích města. Nabité je za čtyři hodiny. Třebíčští nevyužívají rychlodobíjecí stanice.

Tamní starosta Pavel Pacal (STAN) využívá naftovou Škodu Superb z roku 2015 za 1,02 milionu korun s výbavou Laurin Klement.

Pelhřimov

Naftu jako palivo využívá ve služební Škodě Superb i pelhřimovský starosta Ladislav Med (ODS). Vůz město pořídilo předloni za 813 tisíc korun. Samotná radnice v Pelhřimově zatím neplánuje nákup elektrického auta. „A to z důvodu finanční náročnosti, kratší dojezdové vzdálenosti a delšího času dobíjení,“ uvedla Andrea Unterfrancová, mluvčí pelhřimovské radnice.

Tamní domov pro seniory už několik let používá elektromobil Renault Kangoo. Slouží pro rozvoz obědů pečovatelské služby. Vůz stál 865 tisíc, přičemž čtvrt milionu pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí. Se zbytkem pomohlo město.

Havlíčkův Brod

O koupi osobního elektrického auta uvažují už tři roky na havlíčkobrodské radnici. „Dvakrát jsme se pokoušeli žádat o dotaci, za kterou ale nešlo pořídit vozidlo, které bychom využili nejvíce. Chtěli jsme to nejmenší a nejlevnější pro referenty, kteří jezdí především po městě,“ vysvětlila mluvčí radnice Alena Doležalová. Pořizovací cena takového vozu bez dotace je pro město stále vysoká, tak zatím takové auto radnice nemá.

Starosta Brodu Jan Tecl (ODS) využívá pět let starou benzinovou Škodu Octavia, jež stála 477 tisíc korun.

Žďár nad Sázavou

Ve Žďáře nad Sázavou má na radnici elektrickou Škodu Citigo od předloňska odbor komunálních služeb. Využívá vůz za více než půl milionu korun každý den v ranních směnách. Radnice na rozdíl od Brodu na auto dostala dotaci ve výši 40 procent. „Výhledově zvažujeme pořízení elektrického osobního vozidla v rámci průběžné obměny vozového parku. A to zejména s využitím pro městský provoz,“ uvedla Martina Hostomská, tajemnice žďárské radnice. Škoda Citigo se podle ní osvědčila. Nabíjí se vždy přes noc.

„Kapacita je pro tento účel dostačující. Pro delší jízdy mimo město však není tento typ vozidla vhodný. Náklady jsou srovnatelné jako u auta se spalovacím motorem, neboť u elektrovozidla jsou mnohem vyšší náklady na pořízení,“ dodala tajemnice.

Starosta Martin Mrkos (Žďár – živé město) zdědil po svých předchůdcích benzinovou Škodu Rapid z roku 2013. Tehdy stála 279 tisíc.

Jihlava

Primátorka Jihlavy Karolína Koubová jezdí Škodou Superb, jež byla pořízena za jejího předchůdce Rudolfa Chloupka (ČSSD). Vůz stál 969 tisíc. „Byl pořízen se slevou bezmála 250 tisíc korun,“ přiblížil Radovan Daněk, mluvčí magistrátu.

Náměstci primátora a uvolnění radní mají k dispozici Škody Octavia. Magistrát zatím neplánuje koupit elektrické auto. „Odrazuje nás zatím vysoká pořizovací cena auta i nabíječky,“ reagoval Daněk.

Předloni měl však magistrát čtvrt roku půjčené malé elektrické BMW i3 od společnosti E.ON. I sám mluvčí Daněk si auto několikrát vyzkoušel. „Po městě jezdilo ekologicky, velmi tiše a bez zápachu výfukových plynů. Pravda, elektřina se zatím čistě ekologicky a bez uhlíkové stopy nevyrábí a těžba nerostů pro baterie je také velmi často terčem kritiky, ale ve městě je díky elektroautům čistší vzduch,“ shrnul mluvčí. Město proto uvažuje o pořízení elektrických aut pro městskou policii či do oblasti sociálních služeb.

Výhody zástupci radnice vidí v nižších provozních nákladech. „Malý dojezd asi 230 kilometrů by nám nevadil, na jízdy po městě a v okrese to stačí. Následné nabíjení testovaného auta z běžné elektrické zásuvky však zabralo celé odpoledne a noc,“ popsal Daněk. Jako negativum uvedl malou dostupnost nabíjení. Radnice by také musela upravit elektroinstalaci ve svých garážích. Než ceny elektrických aut klesnou, vidí Jihlavští jako vhodnou alternativu hybridní auta. „Ta se z kopce a při brzdění nabíjejí a elektromotor pak na rovině nebo do kopce pomáhá výrazně snižovat spotřebu benzinu,“ uzavřel mluvčí.

Moravské Budějovice, Nové Město na Moravě

O pořízení hybridního auta uvažují i zástupci moravskobudějovické radnice. Tamní starosta Vlastimil Bařinka (Sdružení občanů) služební auto nepoužívá, jezdí svým vlastním. „Pohonné hmoty mu hradíme,“ uvedla Jana Špačková, tajemnice radnice.

V Novém Městě na Moravě má starosta a předseda ČSSD Michal Šmarda k dispozici benzinovou Škodu Fabia z roku 2016, která stála 285 tisíc korun. Co se týká elektrických vozů, mají dva pick-upy pořízené pro novoměstské technické služby. Stály více než 1,5 milionu. Z toho byla 900 tisíc korun dotace. „Využívají se k provozním pracím v rámci údržby majetku města,“ uvedl Petr Hanych, tajemník městského úřadu.

Náklady na provoz jsou u těchto aut nižší.

Hejtmanství

To kraj zatím elektroauta nevyužívá. „Důvodem je vysoká pořizovací cena a nízký dojezd,“ konstatovala Jitka Svatošová, krajská mluvčí.

Sám hejtman Schrek využívá Škodu Superb zakoupenou před pěti lety. Zdědil ji po svém předchůdci Jiřím Běhounkovi (ČSSD). Stála 975 tisíc korun. Schrekovi náměstci využívají značku Škoda Octavia.