Skřítci a víly. Během koronavirové pauzy vznikl svět plný fantazie

K práci s polymerovou hmotou, z níž jsou základní části postaviček vyrobeny, se maminka tří dcer dostala celkem nedávno.

A jak? Přes cukrařinu.

„Dříve jsem dělávala dorty a bavilo mě vytváření figurek z marcipánu. Na soukromou provozovnu jsem si ale netroufala, ani jsem na to neměla prostředky. Takže jsem hledala něco, kde se budu moci věnovat modelování, ale bez náročných hygienických předpisů,“ popisuje vyučená cukrářka.

Když přišla první vlna koronaviru a s ní spojené lockdowny, získala na svůj koníček i více času. Právě ten je pro její tvorbu velmi důležitý, za každičkým malinkým skřítkem nebo vílou se totiž skrývají hodiny práce.

Nejdříve musí být hotové oči

U každé figurky se začíná – pro laika možná trochu překvapivě – vyrobením očí. „Ty musejí být dopředu vymodelované, upečené a namalované, aby se s nimi dalo dál pracovat,“ líčí tvůrkyně.

Vizitka Jany Kuchařové (36) Po celý svůj život bydlí v Dolní Rožínce poblíž Bystřice nad Pernštejnem. S manželem tam vychovává tři dcery .

Už v dětství ji bavilo malovat a tvořit z plastelíny nebo keramické hlíny, a proto se rozhodla pro cukrařinu . Po vyučení si dodělala maturitu a po svatbě nastoupila na mateřskou dovolenou. V průběhu let pekla dorty, cukroví, zákusky i perníčky pro známé i rodinu , ale na soukromou provozovnu si netroufla.

Poté, co zhlédla na internetu video o výrobě panenek, začala ji tato tvorba zajímat. Postupem času se naučila pracovat s polymerovou FIMO hmotou a vznikaly první postavičky.

Zhruba 600 kusů, jež jsou do konce srpna k vidění na výstavě v kulturním domě v Dolní Rožínce, vytvořila od září 2019 do letošního léta.

Z alobalu se pak udělá hlavička, do ní se umístí hotové oči a poté je hlava potažena finální hmotou, ze které se vytvaruje obličej.



„Proto je právě důležité, aby oči byly hotové jako první. Ve chvíli, kdy je má postava třeba přivřené, už by se oko pod víčkem špatně malovalo a mohlo by ztratit svůj tvar,“ vysvětluje Jana Kuchařová.

Dokončená hlava figurky se pak dává na zhruba půlhodinku upéct, stejně jako ruce a nohy, přičemž k tomuto účelu slouží běžná kuchyňská trouba.

Tělíčka většiny vystavených bytostí jsou z drátkové konstrukce potažené alobalem, aby skřítek nebo víla měli tvar a dalo se s nimi hýbat dle potřeby. Celá postavička se poté domaluje – většinou akrylovými barvami, fixami či suchými pastely pro stínování. Na závěr přichází přilepení vlasů a oblékání, přičemž i oděvy figurek jsou z dílny Jany Kuchařové.

Takovým způsobem vznikly od září 2019 do června 2020 první dvě stovky postaviček, které byly loni v létě představeny veřejnosti na výstavě v Dolní Rožínce.

„Ta měla pro mě až překvapivý úspěch, řada lidí mě přesvědčovala, ať ve své tvorbě pokračuji, že rádi přijedou i na případnou druhou výstavu, což mi bylo velkou motivací. A jelikož přišla zase vlna covidu, vzniklo dalších asi 400 postaviček. Všechny pohromadě je mohou lidé vidět právě nyní,“ říká autorka.

Miniatury bez lupy a pinzety

Do snového světa skřítků a víl zavítaly od počátku prázdnin, kdy výstava začala, stovky lidí. Návštěvníci mohou obdivovat nejen figurky pohádkových bytostí, ale také bezpočet do detailu vypracovaných doplňků.



Z polymerové hmoty Jana Kuchařová vyrobila i zvířata, nádobí, rostliny, nástroje, jídlo, vybavení domečků a další drobnosti. Věci jsou často tak miniaturní, že se dá jen těžko věřit, že k jejich tvorbě nepotřebuje autorka lupu a pinzetu, ale stačí jí její šikovné ruce.

„Vždy se snažím, aby víly i skřítci byli rozdělení do nějakých druhů i prostředí. Některé víly jsou usměvavé a roztančené, jiné spíš škodolibé a zubaté. Jsou tady figurky v lese, na zahradě, na trhu či v porodnici,“ vyjmenovává Jana Kuchařová jenom část toho, co expozice ukazuje.

Ostatně jen poskládání jednotlivých scén v kulturním domě zabralo autorce deset dní. Figurky se totiž musí k pevnému podkladu i přidělat, autenticitu prostředí pak ještě tvůrkyně dolaďuje nejrůznějšími přírodninami – například pískem, hlínou, kamením, větvičkami, mechem a podobně.

Pro děti je na výstavě připraven rovněž zábavný interaktivní kvíz a pro zdatné počtáře soutěž, kdy musejí spočítat co nejpřesněji všechny vystavené postavičky.

Zapojují se i všechny tři dcery

Rodina – manžel a tři dcery ve věku od čtyř do čtrnácti let – Janu Kuchařovou v její vášni podporuje.



„Nejstarší dcera už vyrábí některé menší doplňkové věci, to jí jde. Hlavičku figurky si už zkoušela taky, ale na to má ještě málo trpělivosti. Zapojují se ale všechny, i ta nejmladší, čtyřletá – ta musí samozřejmě zkusit všechno, co dělají ostatní,“ říká žena.

Doma má postavičky uskladněné v krabicích, vystavují se spíš dětské výtvory. Doufá však, že nejpozději příští rok budou moci skřítci a víly krabice opustit a předvést se veřejnosti na další výstavě. Svoji sbírku by také ráda rozšířila, chystá se ale nastoupit do práce, a tak neví, kolik času na svůj koníček bude poté mít.

Zájemci, kteří by chtěli mezi pohádkové bytosti zavítat, mají možnost ještě do konce srpna. Výstava je otevřená denně od 10.00 do 16.00. Dospělí za vstupenku zaplatí 80 korun, snížené vstupné činí 60 korun. Děti do tří let mohou na prohlídku zdarma.

Pro návštěvu výstavy nemusejí být účastníci testováni na covid-19.