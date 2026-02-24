Strmé srázy a hloubka, na Dalešické přehradě dál hledají zmizelého potápěče

  8:53
V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku v úterý pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové hledají policejního potápěče, který se v pondělí při výcviku nevynořil. Intenzivní prohledávání hladiny i břehů doposud nepřineslo kýžený výsledek. Do akce znovu jde technika i desítky lidí, kteří se snaží ve složitém terénu pohřešovaného najít.

„Ve vodní nádrži probíhal výcvik policejních potápěčů a bohužel jeden z kolegů se dosud nevynořil,“ informoval v pondělí po 18. hodině mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Pátrání na Dalešické přehradě. (23. února 2026)
Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody nevynořil při výcviku. (23. února 2026)
Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody nevynořil při výcviku. (23. února 2026)
Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody nevynořil při výcviku. (23. února 2026)
Přehrada Dalešice je nejhlubší vodní nádrží v České republice, maximální hloubka dosahuje až 85 metrů. „Pátrání komplikuje především teplota vody a fakt, že je v místě hloubka přibližně 40 metrů,“ dodal mluvčí.

Pondělní nasazení sil bylo mimořádné. Do terénu vyrazily desítky policistů, kterým asistovali profesionální i dobrovolní hasiči.

Při výcviku na Dalešické přehradě se z velké hloubky nevynořil policejní potápěč

Kvůli špatně přístupným místům v okolí přehrady využívaly složky IZS čluny k monitoringu břehů přímo z vody a nasazena byla i technika pro sledování oblasti ze vzduchu.

Práci záchranných týmů však značně komplikuje specifický profil nádrže, která je známá svými strmými srázy a velkou hloubkou.

I druhý den pátrání bude vyžadovat úzkou koordinaci. „Pátrací akce dnes bude pokračovat, opět ve spolupráci s ostatními složkami IZS,“ uvedli zástupci policie k aktuálnímu postupu.

Policie zatím s ohledem na probíhající vyšetřování a rodinu neposkytla bližší informace k identitě pohřešovaného ani k okolnostem, které jeho zmizení předcházely.

