S opravou silnice na Havlíčkobrodsku se postaví i automatická meteostanice

Kraj Vysočina připravuje velkou opravu silnice druhé třídy mezi Českou Bělou a Chotěboří na Havlíčkobrodsku. Začít má do dvou let. Práce by měly stát více než 50 milionů korun. Součástí opravy bude i osazení meteostanice. Tu by kraj chtěl nově pořizovat při každé větší opravě.