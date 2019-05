Vísku Budeč stíhají pohromy, po rybníku a lese přišla i o kulturní dům

Emoce byly předminulou sobotu velké. Na dvě stovky obyvatel vesnice ležící na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje už je toho opravdu moc.

Starosta Pavel Polák zažívá nejtěžší dny ve funkci. A ví, že kdyby měli napuštěný rybník, mohlo být hašení kulturního domu před deseti dny intenzivnější.

„Neříkám, že kvůli prázdnému rybníku shořel kulturní dům. Mohl ale urychlit dodávku hasební vody, to je jisté. Potřebovali jsme víc zdrojů, a tak se auta musela otáčet a vozit vodu až ze Želetavy, Budíškovic a Knínic,“ popisuje starosta.

Požár považuje za třetí velké neštěstí v Budči za několik málo let. „Doufám, že nás už nic dalšího špatného nepotká,“ dodal.

Budeč na Jindřichohradecku leží mezi Jemnicí a Želetavou. Kulturní dům začal hořet v sobotu 11. května před osmou hodinou ráno. Zasahovali tam hasiči z Vysočiny i Jihočeského kraje více než čtrnáct hodin.

Z útvaru v Hlučíně bylo do Budče povoláno rypadlo. Tím hasiči rozebrali střechu. Rypadlem také strhli komín. „Škoda byla vyčíslena na deset milionů korun, ve stejné výši jsou i uchráněné hodnoty,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Podle starosty Poláka je ale škoda ještě vyšší. Stavba byla kulturní památkou. Pořádaly se tam veškeré obecní i soukromé akce.

„Dělaly se tam plesy, zábavy, setkání s občany. I lidé z okolních obcí využívali náš kulturní dům třeba ke svatebním či pohřebním hostinám,“ dodal starosta.

Příčinu požáru zjišťují kriminalisté, podle Pavla Poláka mohlo jít o technickou závadu. „Kulturní dům chceme určitě zrekonstruovat. Založili jsme tento týden transparentní účet a vyhlásili sbírku,“ dodal starosta (číslo účtu naleznete na webu obce).

Vedle požáru mají v Budči plné ruce práce s kůrovcovou kalamitou. Ze sedmdesátihektarového lesa tam zmizely odhadem dvě třetiny. Zbyly z něj jen listnaté stromy a část borovic.

Zmizela chlouba vesnice

Dalším obřím problémem je zmizelý kdysi rozlehlý rybník, který býval chloubou vesnice. Už čtvrtým rokem však existuje jen v mapách. Za vytracení vodní plochy nemůže jen sucho, nýbrž i vlekoucí se komplikace při shánění peněz na odbahnění. A to rybáři plochu před lety vypustili a postavili novou hráz.

Plocha patří Moravskému rybářskému svazu. Byla největším rybníkem na Želetavce, která pod Bítovem ústí do Dyje. Jenže říčka po vypuštění rybníka v Budči téměř předčasně končila. Rozlévala se jen do zaschlého bahna. Někteří obyvatelé už přišli o vodu ve studnách, zmizelá voda se podepisuje i jinak na okolní přírodě.

Rybáři žádají o dotace, aby mohli odbahnění za desítky milionů uskutečnit. Zatím marně. Vlastně to není tak přesné. Asi by dotaci dostali, jenže z ministerstva životního prostředí. A to nechtějí. Trvají na tom, že peníze potřebují od ministerstva zemědělství. To by jim pak umožňovalo plně využívat rybník k intenzivnímu chovu ryb.

Ve shánění dotací pro obnovu rybníka se nyní angažují poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL), senátor Miloš Vystrčil (ODS) a poslanec Josef Kott (ANO). „Jednáme paralelně s ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí,“ uvedl senátor Vystrčil.

Pokud by obnově pomohla dotace z ministerstva životního prostředí, což je větší šance, byl by podmínkou pouze vícedruhový chov ryb po dobu asi pěti let.

Vše je nyní po čtyřech letech stále ve fázi zajišťování podkladů a získávání informací. Zjišťují se možnosti, jak nejlépe postupovat v souladu se všemi pravidly a podmínkami.

Naštěstí mají v obci zavedený vodovod. Aby aspoň částečně vyřešili potíže se suchem, postaví si menší, půlhektarový rybník na meliorační stoce. Na jeho stavbu už dotaci dostali. Letošní zima moc vesnici nepomohla. Napadlo tam jen minimální množství sněhu.