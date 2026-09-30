Obchvat by měl být pro předčasné užívání otevřen do konce května příštího roku. Po dokončení betonáže budou mostaři postupně pokládat jednotlivé vrstvy vozovky. „Na jaře se bude po zprovoznění obchvatu pokračovat terénními úpravami pod mostem a v okolí obchvatu a dalšími dokončovacími pracemi, které nemají vliv na provoz. Bude se dělat zatravnění, odvodnění, uklízet staveniště,“ nastínil Novotný.
Od počátku září už se provoz přes Brtnici vrátil do své běžné trasy – do předčasného užívání byla předána obě nová napojení obchvatu na stávající průtah městem.
Dokončovaný brtnický most se stal novou dominantou krajiny. Skládá se ze sedmi takzvaných polí, má délku 311 metrů a výšku nad terénem až 40 metrů. Součástí stavby jsou ještě dva menší mosty – převedení místní cesty a podchod pro pěší. U nové silnice vznikne protihluková stěna o délce 385 metrů a také 43 metrů dlouhá opěrná zeď k zajištění sousedních pozemků.
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Brtnice staví druhý nejvyšší most na Vysočině, město teď ale sevřou uzavírky
Obchvat Brtnice stojí 600 milionů korun včetně daně, je financován ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavba byla zahájena v září roku 2024.
Největším v kraji je velkomeziříčský dálniční most, který se vzpíná až 77,5 metrů na údolím řeky Oslavy a má délku 426 metrů.
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20. května 2026