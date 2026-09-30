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Přes 300 metrů dlouhý most u Brtnice už stojí. Nová dominanta změnila tvář krajiny

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  8:57
Nový most na obchvatu Brtnice už má hotovou hrubou stavbu. Přemostění o délce...

Nový most na obchvatu Brtnice už má hotovou hrubou stavbu. Přemostění o délce 311 metrů se stalo novou dominantou krajiny, řidičům se v předčasném užívání otevře do konce května příštího roku. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Stavební ruch na obchvatu Brtnice. Stavbaři nyní z posuvných vozíků betonují...
Pohled na monumentální konstrukci 311 metrů dlouhého mostu v Brtnici. Stavbaři...
Nově vznikající silniční most v Brtnici, pod kterým vede silnice směrem na...
Výstavba obchvatu Brtnice výrazně mění panorama tamního údolí. Přemostění o...
8 fotografií
Druhý největší silniční most na Vysočině – přemostění na nově budovaném obchvatu Brtnice – je již z vizuálního hlediska postaven. „Stavbaři nyní pokračují v postupném betonování mostních říms pomocí posuvných vozíků, přičemž kompletní betonáž celého mostu by měla být do zimy dokončena,“ sdělil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Vladimír Novotný.

Obchvat by měl být pro předčasné užívání otevřen do konce května příštího roku. Po dokončení betonáže budou mostaři postupně pokládat jednotlivé vrstvy vozovky. „Na jaře se bude po zprovoznění obchvatu pokračovat terénními úpravami pod mostem a v okolí obchvatu a dalšími dokončovacími pracemi, které nemají vliv na provoz. Bude se dělat zatravnění, odvodnění, uklízet staveniště,“ nastínil Novotný.

Od počátku září už se provoz přes Brtnici vrátil do své běžné trasy – do předčasného užívání byla předána obě nová napojení obchvatu na stávající průtah městem.

Stavební ruch na obchvatu Brtnice. Stavbaři nyní z posuvných vozíků betonují mostní římsy 311 metrů dlouhé estakády. Druhé největší přemostění na Vysočině vyjde i s obchvatem na 600 milionů korun.
Nový most na obchvatu Brtnice už má hotovou hrubou stavbu. Přemostění o délce 311 metrů se stalo novou dominantou krajiny, řidičům se v předčasném užívání otevře do konce května příštího roku.
Pohled na monumentální konstrukci 311 metrů dlouhého mostu v Brtnici. Stavbaři aktuálně chystají betonování předposledního ze sedmi polí. Kvůli budování bednění a napojování obchvatu na stávající silnice teď město čelí masivním dopravním uzavírkám z několika směrů.
Nově vznikající silniční most v Brtnici, pod kterým vede silnice směrem na Bransouze. Stavbaři zde chystají betonáž předposledního pole vrchní konstrukce. Pokud tempo vydrží, mohl by být obchvat zprovozněn namísto podzimu příštího roku už na jaře 2027.
8 fotografií

Dokončovaný brtnický most se stal novou dominantou krajiny. Skládá se ze sedmi takzvaných polí, má délku 311 metrů a výšku nad terénem až 40 metrů. Součástí stavby jsou ještě dva menší mosty – převedení místní cesty a podchod pro pěší. U nové silnice vznikne protihluková stěna o délce 385 metrů a také 43 metrů dlouhá opěrná zeď k zajištění sousedních pozemků.

Brtnice staví druhý nejvyšší most na Vysočině, město teď ale sevřou uzavírky

Obchvat Brtnice stojí 600 milionů korun včetně daně, je financován ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavba byla zahájena v září roku 2024.

Největším v kraji je velkomeziříčský dálniční most, který se vzpíná až 77,5 metrů na údolím řeky Oslavy a má délku 426 metrů.

20. května 2026
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